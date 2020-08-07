Войти в сумрак: чем может обернуться запрет TikTok и WeChat в США

00:16 08.08.2020

Блокировка популярных сервисов рискует вызвать Telegram-эффект



Анна Устинова

Анастасия Гаврилюк



Запрет TikTok и WeChat в США, даже если он состоится, можно будет обойти, считают опрошенные "Известиями" эксперты. В то же время пользователям, вероятно, начнут чинить препятствия, исключая сервисы из магазинов приложений, принадлежащих американским корпорациям, или ограничивая скачивание из других источников. При этом требование передать контроль над TikTok Microsoft дает четкий сигнал рынку - развитие любых массовых пользовательских сервисов в США возможно только в случае продажи доли местным компаниям, говорят юристы.



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Национальный протекторат



6 августа президент США Дональд Трамп подписал два указа по борьбе с угрозами, якобы исходящими от сервиса коротких видео TikTok и мессенджера WeChat, владельцами которых являются китайские ByteDance и Tencent соответственно.



Документы вступают в силу через 45 дней и запрещают любые сделки в американской юрисдикции с этими компаниями. То есть власти США подтверждают: либо китайцы продадут свои сервисы американцам в течение полутора месяцев, либо их приложения будут заблокированы.



- Как и TikTok, WeChat собирает огромные массивы информации от своих пользователей. Это может дать Коммунистической партии Китая доступ к личным и конфиденциальным данным американцев. Кроме того, приложения собирают личную и служебную информацию о китайских гражданах, посещающих Соединенные Штаты, тем самым позволяя компартии Китая отслеживать их, - говорится в указе.



В ответ на это TikTok призвал 100 млн американских пользователей сервиса заявить о себе и объявил о готовности при необходимости отстаивать свои интересы в суде, говорится в заявлении компании.



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На этой неделе Дональд Трамп уже объявлял о том, что покупка TikTok у ByteDance состоится при условии, что американское правительство получит "значительную сумму" от сделки. Такое условие глава Белого дома поставил в разговоре с генеральным директором Microsoft Сатьей Наделлой. Ранее Microsoft заявила, что возобновит переговоры с ByteDance о покупке TikTok и завершит их до 15 сентября. По данным CNBC, сумма может составить $10–30 млрд. Дональд Трамп считает, что своим успехом TikTok обязан Штатам, именно поэтому минфин США должен получить большой процент от этой сделки.



Что касается WeChat, о его продаже американским компаниям речи пока не идет, поскольку мессенджером пользуются преимущественно китайцы. Блокировка WeChat ударит в первую очередь по китайцам, проживающим или приезжающим в США.



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Граждане КНР используют WeChat как платформу для общения, совершения электронных платежей, вызова такси, онлайн-покупок и др. Большинство западных приложений для обмена мультимедийным контентом, таких как Facebook, Twitter и WhatsApp, запрещены в Китае, поэтому пользователи в США используют WeChat для общения с друзьями и семьей в КНР, а также для проведения сделок и рекламных проектов.



Последние решения говорят о том, что торговая война с Китаем набирает обороты и выходит на новый уровень, полагает директор Института информационных технологий университета "Синергия" Станислав Косарев. США уже недостаточно дополнительных торговых пошлин и ограничений, теперь они смотрят в сторону IT-сферы.



Обвинение TikTok в сборе данных притянуто за уши, потому что тем же занимаются все популярные приложения, в том числе американские Facebook и Instagram, указывает Станислав Косарев. Действия США можно оправдать лишь тем, что и Китай ведет себя категорично в отношении иностранных сервисов: не пускает их на рынок, блокирует и вводит ограничения. Белый дом своим решением принял зеркальные меры, уверен эксперт.



Дональд Трамп действует по принципу "моя страна - мои правила", соглашается владелец "Катков и партнеры" Павел Катков.



- По сути, на наших глазах меняется американская интернет-политика: если раньше было минимальное вмешательство, то сейчас я бы назвал это политикой национального протектората, - указал Павел Катков.



Диджитал-рэкет



IT-компании, которые хотят развиваться во всех странах, могут пасть жертвами "легального диджитал-рэкета", предупредил Станислав Косарев.



- Эта ситуация создает опасный прецедент, потому что правительство любой страны может предъявить ультиматум транснациональным компаниям: либо вы продаете долю на территории государства, либо покидаете наш рынок. Так уже было с Uber в нескольких странах, когда его представительство перешло под контроль национальных компаний. Не исключено, что Белый дом хочет, чтобы на территории США TikTok управляла Microsoft, - полагает эксперт.



Деятельность властей США направлена на ограничение риска влияния на внутреннюю политику с помощью неподконтрольных средств распространения информации, хотя при этом ведется риторика по поводу глобализации и необходимости развития цифровых технологий, добавляет член комиссии по правовому обеспечению цифровой экономики московского отделения Ассоциации юристов России Борис Едидин.



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- Сформулирован четкий сигнал рынку: развитие любых массовых пользовательских сервисов в США возможно только в случае передачи контроля над соответствующими активами местным компаниям, - также полагает он.



К тому же, как отмечает партнер ООО "Правовая группа" Владимир Шалаев, запреты могут снизить цену сделки по покупке американского подразделения TikTok.



Telegram-эффект



Полностью заблокировать TikTok и WeChat невозможно, ведь существует VPN, напоминает ассоциированный партнер Rodl & Partner Татьяна Вуколова. Запретить что-то гражданам любой цивилизованной страны практически нереально, добавляет преподаватель Moscow Digital School Юрий Брисов.



Впрочем, совсем исключать возможность блокировки сервисов (например, путем исключения из магазинов приложений, принадлежащих американским корпорациям) тоже не стоит, указывает управляющий партнер юридической фирмы VK Partners Вадим Конюшкевич. Особенно при условии, что Microsoft не сможет договориться о полном или частичном приобретении TikTok.



Следить за исполнением указов власти могут через владельцев операционных систем и мобильных витрин - Google, Apple и Microsoft, предупреждает Павел Катков. Пользователям могут запретить предоставлять возможность скачивания или использования скачанного из другого источника дистрибутива сервисов.



Вполне возможно, что будут введены и штрафы - как против пользователей, так и против интернет-гигантов, выступающих информационными посредниками, не исключил Павел Катков. Его точку зрения разделяет аналитик "Финам" Леонид Делицын. По мнению аналитика, нарушителей - физических лиц могут наказать долларом, а юрлица могут навлечь на себя санкции.



Возможно, это будут не только штрафы, но и пользовательские ограничения, как это было с антипиратской системой Copyright Alerts, привел пример Павел Катков. По ее условиям, если провайдер замечал факт нелегального скачивания продукции, пользователю делалось до шести предупреждений, после чего к нему применялись санкции: провайдер мог снизить скорость интернета, постоянно перенаправлять нарушителя на специальную страницу с требованием связаться с оператором, а также провести с ним разъяснительную беседу о защите авторских прав или принять другие меры.



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В целом эффект от блокировок весьма спорный, полагает Павел Катков. Очевидно, что такие ограничения можно обойти, и отток одних пользователей с лихвой компенсируется притоком протестно настроенной части интернет-аудитории, предупредил Павел Катков. Не исключено, что Америка повторит уже знакомый нам "Telegram-эффект", резюмировал он.



Как писали "Известия", по мнению экспертов, до реальной блокировки все же может не дойти. Для Дональда Трампа настраивать против себя 100 млн пользователей - это практически вся молодежь страны - в преддверии президентских выборов выглядит не очень разумным. Скорее всего, американцы все же будут стремиться договориться с китайскими владельцами популярных сервисов.