"Батькивщина–2020": что ждет Белоруссию 9 августа

00:20 08.08.2020

Судьба 33 задержанных россиян, вероятно, решится после выборов президента



Алексей Забродин

Дмитрий Лару

Татьяна Байкова



Президентская кампания в Белоруссии входит в финальную фазу, и 9 августа станет известно - сможет ли действующий лидер республики Александр Лукашенко в очередной раз сохранить за собой кресло. По мнению опрошенных "Известиями" экспертов, почти наверняка победу, как и в прошлые годы, начиная с 1994-го, одержит нынешний глава государства. Однако, как это воспримет оппозиционно настроенная часть общества, - большой вопрос. Кроме того, после выборов Минск, скорее всего, освободит 33 задержанных россиян, якобы готовивших теракты в стране, считают в Госдуме. Ситуация с гражданами РФ 7 августа впервые обсуждалась на уровне президентов двух государств.



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Кто в президенты крайний



Досрочное голосование на выборах президента Белоруссии началось еще 4 августа, к 7-му числу явка превысила 22%. Кандидатов, которые реально борются за пост, фактически двое - нынешний лидер Александр Лукашенко и домохозяйка, жена арестованного блогера Сергея Тихановского Светлана. Еще в кампании официально участвуют Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень. Однако, по мнению экспертов, в конкуренты Александру Лукашенко их точно записывать не стоит. Так как в стране фактически не проводится социологических опросов о политических предпочтениях граждан, то предсказать расклады весьма сложно. Тем не менее судя по митингам, которые удалось собрать Светлане Тихановской, вокруг нее действительно сосредоточен оппозиционный электорат. По разным оценкам, число участников акций достигало 60 тыс. человек.



И как бы оппозиция ни пыталась продвинуть в массы тезис о том, что Александр Лукашенко пользуется поддержкой лишь 3% избирателей, на данный момент наиболее вероятно, что именно он вновь станет президентом Республики Беларусь.



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- Думаю, в нынешней ситуации, скорее всего, победит все-таки Лукашенко. В официальном исходе выборов сомневаться не приходится. То есть власть все равно переизберется, но интрига в том - как это воспримет общество, - заявил "Известиям" доцент кафедры политической теории МГИМО Кирилл Коктыш.



По его мнению, назвать Светлану Тихановскую в привычном смысле оппозицией нельзя, поскольку она не относится ни к прозападным, ни к пронационалистическим, ни к каким-либо другим традиционным силам. Скорее она - олицетворение настроений, которые сконцентрировались вокруг ее фигуры.



Особенность нынешней гонки в том, что после вероятной победы Александра Лукашенко существуют реальные риски массовых протестов. Однако как будут развиваться события после 9 августа, зависит от множества факторов.



- Тихановской удалось собрать очень масштабные митинги в свою поддержку, каких не было со второй половины 1990-х. Поэтому вероятность протестов высока. Но власть собирается реагировать достаточно жестко и посылает обществу соответствующие месседжи. Понятно, что жесткость - еще и часть менеджмента. То есть если вы обещаете серьезную реакцию и не позволяете в этом сомневаться, то тем самым многие не рискнут выходить на улицу, - пояснил Кирилл Коктыш.



Митинги после выборов возможны еще и в случае вмешательства внешних сил, которые заинтересованы в дестабилизации обстановки в союзном для России государстве, считает директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.



- Ключевой вопрос - устойчивость политической системы и адекватность действий со стороны руководства государства. Белоруссия должна с достоинством пройти президентскую кампанию и самое главное - не ввергнуть страну в состояние хаоса и беззакония, - сказал эксперт "Известиям".



Судьба россиян



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Так или иначе, вопросы к белорусским властям у общества никуда не исчезнут после 9 августа и на них руководству республики придется найти ответы, отметил Кирилл Коктыш. Это в первую очередь касается ситуации в экономике.



- Тем более что сейчас Минску придется искать ответы в новой ситуации, когда даже Россия была записана в список потенциальных противников. До сих пор власть легитимизировалась именно потому, что могла всегда договориться с Москвой. Сейчас эта способность, кажется, под вопросом, - добавил политолог.



Серьезно подпортило атмосферу российско-белорусских отношений задержание в ночь на 29 июля под Минском 33 россиян. Власти республики подозревают граждан РФ в намерениях дестабилизировать обстановку в стране, а также в подготовке террористических актов. 6 августа в СМИ появилась информация, что задержание было спецоперацией Службы безопасности Украины, которой удалось ввести в заблуждение белорусских коллег. К слову, Киев уже успел обсудить с Минском их возможную экстрадицию на Украину якобы из-за участия в вооруженном конфликте на востоке страны.



7 августа судьба задержанных впервые обсуждалась на уровне президентов России и Белоруссии. Владимир Путин и Александр Лукашенко в телефонной беседе выразили уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, "характерного для сотрудничества двух стран", сообщила пресс-служба Кремля.



Как рассказали "Известиям" в Госдуме, информация об украинском следе в деле россиян может стать решающим моментом для их освобождения. По мнению первого зампреда комитета ГД по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктора Водолацкого, украинские спецслужбы намеренно дезинформировали Минск, чтобы разрушить братские отношения между Россией и Белоруссией.



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- Я с самого начала говорил, что 33 гражданина, которые полетели через Белоруссию в третью страну, не собирались там останавливаться. Они стали заложниками спецоперации службы, которая разыграла эту акцию и спровоцировала Минск на неадекватные действия, - заверил "Известия" парламентарий.



Он также подчеркнул: если бы белорусские спецслужбы внимательнее подошли к проверке информации, "подсунутой Украиной", то эта история не произошла бы вовсе.



- После выборов президента наших граждан отпустят, и, надеюсь, что они получат компенсации, - добавил Виктор Водолацкий.



Между тем, по мнению Дениса Денисова, если информация об украинском следе официально подтвердится, это станет важнейшим стимулом для очень глубокого анализа российско-белорусских отношений.