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Известный таджикский певец Бахром Гафури погиб в автокатастрофе с учатием "Камаза"
09:03 08.08.2020

Похороны таджикского певца Бахрома Гафури: проводить его пришло множество людей
Известный таджикский певец Бахром Гафури погиб рано утром 7 августа в автокатастрофе в возрасте 44 лет

ДУШАНБЕ, 7 авг - Sputnik. По словам близких известного таджикского певца, тело Бахрома Гафури было похоронено на кладбище Хазрати Мавлоно.

"Бахром Гафури был похоронен сегодня утром на кладбище Хазрати Мавлоно, расположенном в девятом километре Душанбе, недалеко от перекрестка автодороги Душанбе - Вахдат", - рассказал Sputnik Таджикистан друг таджикского исполнителя.
Проводить певца в последний путь, несмотря на ограничения количества людей на похоронах, пришло множество людей. В основном они молчаливо держались поодаль от могилы, чтобы избежать столпотворения.

Напомним, авария, в которой погиб Бахром Гафури, произошла около 04:00 сегодня, 7 августа, на проспекте Рудаки в районе душанбинского педагогического университета.

МВД озвучило подробности громкой аварии, унесшей жизнь Бахрома Гафури

За рулем автомобиля находился 29-летний Ислом Анварзода: на большой скорости он столкнулся с грузовиком КамАз. Второй пассажир автомобиля, 34-летний житель села Кангурт Темурмаликского района Баходур Зарипов, также получил травмы и был госпитализирован. Таджикский певец Бахром Гафури скончался на месте ДТП от полученных травм.

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Источник - tj.sputniknews.ru
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