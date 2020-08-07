Известный таджикский певец Бахром Гафури погиб в автокатастрофе с учатием "Камаза"

09:03 08.08.2020

Похороны таджикского певца Бахрома Гафури: проводить его пришло множество людей

Известный таджикский певец Бахром Гафури погиб рано утром 7 августа в автокатастрофе в возрасте 44 лет



ДУШАНБЕ, 7 авг - Sputnik. По словам близких известного таджикского певца, тело Бахрома Гафури было похоронено на кладбище Хазрати Мавлоно.



"Бахром Гафури был похоронен сегодня утром на кладбище Хазрати Мавлоно, расположенном в девятом километре Душанбе, недалеко от перекрестка автодороги Душанбе - Вахдат", - рассказал Sputnik Таджикистан друг таджикского исполнителя.

Проводить певца в последний путь, несмотря на ограничения количества людей на похоронах, пришло множество людей. В основном они молчаливо держались поодаль от могилы, чтобы избежать столпотворения.



Напомним, авария, в которой погиб Бахром Гафури, произошла около 04:00 сегодня, 7 августа, на проспекте Рудаки в районе душанбинского педагогического университета.



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За рулем автомобиля находился 29-летний Ислом Анварзода: на большой скорости он столкнулся с грузовиком КамАз. Второй пассажир автомобиля, 34-летний житель села Кангурт Темурмаликского района Баходур Зарипов, также получил травмы и был госпитализирован. Таджикский певец Бахром Гафури скончался на месте ДТП от полученных травм.