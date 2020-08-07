Чем отличаются выборы в США от выборов в Кыргызстане? - Е.Авдеева

09:36 08.08.2020

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ ВЫБОРЫ В США ОТ ВЫБОРОВ В КЫРГЫЗСТАНЕ?



Вчера США пообещали выплатить до десяти миллионов долларов за информацию о лицах, вмешивающихся в выборы. Госсекретарь Майк Помпео заявил, что награда предполагается "за идентификацию или обнаружение преступников, которые по распоряжению или под контролем иностранных правительств влияют на выборы в США. Госсекретарь также упомянул, что программа распространяется как на Россию, так и на других злонамеренных действующих лиц". (Лента.ру)



Вчера же в Кыргызстане некая Ассоциация "Таза Шойлоо", в которую объединились несколько НПО, которая заявила о широкомасштабном наблюдении за парламентскими выборами – по всем возможным направлениям. Будут контролировать и формирования списков избирателей, и работу местных избиркомов, и даже "следить, как работают СМИ - насколько они объективны в освещении выборов и подготовки к ним". (24.kg)



В этом месте мне икнулось. Что за штучки такие? Прежде всего о какой "объективности СМИ" токуют НПОшники, когда ее у нас сроду не было! Одни СМИ за красных, другие за белых, третью вообще, смотри, как бы ни за черных и голубых! Затем, хотелось бы узнать, что за критерии объективности имеются у этих самых, которые будут следить? Видимо, какие-то свои собственные, как раз очень "субъективные" и по отношению к определенным группам – прозападным. Ну, раз финансирует этот очень и очень дорогостоящий проект ОБСЕ, то как иначе?



Ведь фишка в том, что, кажется, впервые на выборы у нас выходят партии и объединения чисто прозападного толка. И там интересная вырисовывается ситуация с их финансированием. Например, партия "REформа" на днях объявила о сборе средств на избирательный залог. Типа, она совсем бедная, так что люди добрые, пустите шапку по кругу и накидайте туда 5 млн сомов. И даже кто-то, наверное, поверил бы, но первой кинулась переводить деньги известная Нпошница Динара Ошурахунова. Вот тут уши-то и вылезли! Не хочет партия раскрывать свои финансовые источники! Потому как, если обнаружится, что она берет напрямую западные деньги, может разразиться скандал. Вот и придумали брать накривую. Штук двадцать НПО проведут через себя "помощь партии" - и готово!



Люди, однако, не дураки и складывать два и два умеют. Все это в купе – партия и "наблюдатели" пахнет дурно. Конечно, сами организаторы понимают, что наскоро сляпанная из каких-то невнятных девочек и мальчиков – то ли "волонтеров", то ли "активистов" - "REформа" в парламент не пройдет. Но зато у них будет возможность разораться постфактум, что выборы были фальсифицированы. Непрозрачные, подтасованные – в чем будут хором клясться, вторя им, "наблюдатели". А "REформаторы" устроят митинги против результатов выборов. Все шито белыми нитками и угадывается на несколько шагов вперед…



Так вот теперь скажите мне, поборники западной "демократии" и либеральный ценностей: что все ЭТО есть как не двойные стандарты? Свои выборы "полосатые" охраняют как Форт Нокс, зато в чужие прутся с ногами и без зазрения совести! (Только не говорите мне, что ОБСЕ в Кыргызстане не проталкивает интересы США!)



Более того. Я, конечно, могу ошибаться, но это "наблюдатели" еще и законность нарушают – рвутся следить за соблюдением законов, а само почему-то позабыли о майских поправках 2017 года. Цитирую: "Представители некоммерческих организаций выступили против поправок в Конституционный закон "О выборах президента и депутатов ЖК КР", согласно которым наблюдателей от общественных организаций предлагается поместить отдельно от наблюдателей кандидатов и политических партий. Делается это под предлогом "необъективности наблюдателей от НКО и возможности сговора организации с целью дезорганизовать проведение выборов".

Так, из статьи 9 закона изъяты два подпункта:

п. 9 "Наблюдатели вправе свободно передвигаться и присутствовать на любых участках референдума и на заседаниях избирательных комиссий";

п. 14 "Наблюдатели вправе обжаловать решения и (или) действия (бездействия) избирательной комиссии, в которую он направлен…"

По словам руководителя Коалиции за демократию и гражданское общество Динары Ошурахуновой… - опять она! (Кактус.медиа)

То есть, по закону НПОшники не могут "мониторить" везде, где им вздумается. И бузить на местах им тоже запрещается. Однако, складывается впечатление, что "контролеры" о поправках ничего не слышали или же просто на них забили. "В день голосования будут направлены 100 краткосрочных наблюдателей, которые на 100 избирательных участках будут вести наблюдение с момента начала выборов до подведения итогов голосования", - рассказал исполнительный директор ассоциации Эдир Бова. (akipress)



Остается теперь спросить наши соответствующие органы: почему у нас такое позволительно? Ну, представьте же, что такая же вот группа заявилась в США и там решила "следить". Их бы тут же определили следить! – из Гуантанамо! Почему же мы позволяем черт знает кому вытворять в нашей стране черт знает что! Не надо убеждать меня, что эти "наблюдатели" - наши граждане, а вовсе не какие-нибудь иностранные шпионы под прикрытием! Знаете ли, и в Сирии в рядах "игиловцев" тоже наши граждане бегают! Стреляют, убивают.



И вопрос как раз в этом: почему они до сих пор наши граждане? Или они выполнят свою миссию, а потом свалят? Как Айтикеев, как Бабакулов? Потому как их, типа преследуют здесь – за политические убеждения.



"Убеждений" у таких людей, конечно, нет – только голимый расчет. А вот насчет "преследования" - к этому я как раз и призываю. Давайте, наконец, перестанем оглядываться на "мировое сообщество" - что оно скажет, не осудит ли? Интересы национальной безопасности – вот что нас должно волновать в первую очередь. Их надо охранять, как Форт Нокс! И хватит уже иностранным агентам постоянно вмешивать в политику страны и держать всех нас в напряжении, как под дамокловым мечом!



Елена Авдеева