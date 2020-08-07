В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса - SFTS, который передается через клещей

15:48 08.08.2020

МОСКВА, 8 авг - РИА Новости. В Китае зафиксировали вспышку вируса SFTS, который передается через клещей, пишет Global Times.

По последним данным, заразились уже 60 человек, умерли семь. Изначально инфекцию обнаружили в провинции Цзянсу, позже вирусом заразились и жители провинции Аньхой.

Одна из инфицированных рассказала, что среди симптомов были кашель, высокая температура, а также снижение уровня лейкоцитов и тромбоцитов в крови.

Впервые SFTS выявили еще в 2011 году. Вирус передается как от клещей к человеку, так как и от зараженного человека к другому человеку - через кровь или слизистую.