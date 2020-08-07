О связи идеологии с генетическим вырождением.

17:35 08.08.2020

bulochnikov.livejournal.com, 5 августа



Как связан либерализм и толерантность, равноправие полов и прочие достижения европейской цивилизации с вырождением и биологической деградацией европеоидной популяции?



Объясню для начала, в чем это вырождение выражается.



Прежде всего, в утрате или в сильном ослаблении инстинктов, необходимых для выживания популяции. Таких, как половой инстинкт, родительский инстинкт, инстинкт самозащиты и защиты своей популяции. А также в физической деградации: ожирении, демаскулинизации, снижении физической и физиологической выносливости.



Связь самая прямая. Таковое вырождение генетически предопределено в условиях всех этих, несомненно, великих достижениях человеческой цивилизации. Дело в том, что генетически заданные инстинкты, формировавшиеся для выживания в других условиях существования, по мере развития производительных сил, завели человечество в тупик. Производительные силы, избавив человека от корректирующего давления природы, создали такие условия существования человеческой популяции, в которых инстинкты работают неправильно и направляют деятельность организма к саморазрушению.



Например, инстинкт заставляет человека запасать энергию на черный день в виде жиров. В естественных условиях, если жира запасется слишком много, гормонами резко ограничивается подвижность организма и, следовательно, способность добывать пищу в природе. Человек становится ленивым и сонным. Организм худеет, приводя себя в норму.



А что происходит в современной цивилизации?



В кровь впрыскиваются гормоны, делая человека все более вялым и ленивым, а пища все не кончается. Гормонов лени впрыскивается еще больше. Результат-население деградирует от ожирения.



Второй пример: в природе самки всегда или в поисках полового партнера, чтобы забеременеть, или беременны, или кормят детенышей. В последних двух периодах половая активность самок отсутствует или минимальна. У женщин такой период длится года два-три. После примерно полугодового периода половой активности. В природе на одну сексуально активную самку приходится до десятка сексуально активных самцов. Самка долго сексуально неудовлетворенной не ходит – слишком много претендентов на спаривание с ней. Инстинкт направляет ее не на борьбу за самцов, а на выбор лучшего среди них. Но сейчас человек научился вмешиваться в процесс полового воспроизводства. Беременность не наступает. Но организм запрограммирован забеременеть. И он добивается этого единственным доступным ему способом: впрыскивает самке еще больше половых гормонов для более интенсивного поиска половых партнеров. Но организм не понимает, что самка вставила спираль и что совокупляйся, не совокупляйся-результат будет один. А гармоны то впрыскиваются в кровь! И наступает в популяции гендерный дисбаланс. Сексуально активных самок становится больше, чем их могут обработать имеющиеся сексуально активные самцы. Самки становятся все более агрессивными и направляют свою агрессию на бесполезных самцов. У них сбивается половой инстинкт и они направляют свое половое влечение на существ одного пола с собой. И вот вам и феминизм и лесбиянство.



Самцы из-за сексуальной пресыщенности становятся все более сексуально пассивными. Им нужны все более сильные средства для возбуждения. Боясь агрессии самок, самцы направляют свое ослабленное сексуальное влечение на кого то или что то другое. Вот вам и все сексуальные извращения.



Третий пример: Женщины перестают рожать. Если рожают, то в лучшем случае одного. А 20% женщин в современной европеоидной популяции бесплодны: изуродовали себя вмешательством в свою половую функцию. Раньше рождалось много детей. Неудачные - с генетическим браком, ослабленные вымирали, не давая потомства. Инстинкт толкал женщину на защиту и выживание детей. После смерти каждого она горевала. А потом опять беременела и успокаивалась. Теперь ей на помощь пришла цивилизация с ее медициной. Чтобы не горевала. Сейчас женщина с изуродованной половой сферой еле-еле родит одного задохлика и выхаживает его с помощью медиков. Задохлик выживет и начинает плодить таких же задохликов, передавая свои генетические пороки следующим поколениям. И уже сейчас никакая медицина не справляется с последствиями.



Четвертый пример: Стресс. Стресс-генетическая реакция на опасность. Она предполагает ответ на опасность: дерись или беги. Для этого в кровь впрыскивается целый букет гормонов. Сердце начинает сильно биться, гоняя кровь для снабжения организма повышенными порциями кислорода. Сосуды сужаются, кровь густеет чтобы в случае травмы ослабить кровотечение. Ну и что происходит, если, скажем, гаишник или начальник вогнал человека в стресс? Бить его или бежать, чтобы впрыснутые гормоны разложились? Результат-гормоны долго циркулируют в крови и вот вам инфаркты и инсульты. Более дальний результат-вымирают самые активные и агрессивные особи. Самые биологически сильные.



И таких примеров тьма тьмущая.



Помните судьбу тасманийских небегающих и нелетающих птиц, некогда прилетевших на остров и достигших там полной безопасности и изобилия пищи до полной потери инстинкта и физической способности самозащиты? Съели их кошки и собаки-мигранты, развивавшиеся в другом месте в голоде и постоянной опасности.



Это все понятно, скажете вы. А причем здесь либерализм и толерантность?



А при том, что человечество очень давно почувствовало несоответствие генетических инстинктов, не успевающих изменяться за цивилизацией. И пыталось откорректировать их идеологической надстройкой-жесткими нормами навязанного обществом человеку поведения. (Кажется, это называется третьей сигнальной системой?) Чтобы легче было личности смиряться с запретами, их подкрепили авторитетом существа всемогущего и страшного. Это существо запрещало аборты и убийства. Жестко регламентировало сексуальную жизнь. Устанавливало периоды искусственного голодания в виде периодических постов. Запрещало лечить болезни, объясняя их божьей карой и многое еще чем изнуряло несчастного человека.



И вот, благодаря просвещению и гуманизации родился либерализм и толерантность. И объявили все эти изнурения мракобесием. Объявили сексуальные извращения просто особостью, к которой надо относиться толерантно. Объявили равноправие женщины с мужчиной во всем. Только не смогли наделить мужчину детородными функциями и поэтому предложили женщине избавить от таковых себя. Объявили, что это избавление женщины от своих природных функций есть ее священное право, данное ей богом от рождения и признаком ее достижения просвещенного состояния, равного мужчине. Да и самого бога и религию объявили просто одной из многих идеологий, равно неуважаемых и равно необязательных.



Короче, евроатлантическая или, как ее еще принято называть, иудеохристианская цивилизация, развиваясь невероятно, отменила все это мракобесие и феодализм и тихо и сладостно скользит в пропасть к собственному самоуничтожению.



Суть дела такова, что если предоставить человека самому себе, а точнее своим инстинктам, то они в условиях изобилия пищи и отсутствия борьбы за существование, с неизбежностью восхода солнца приведут индивид к деградации, а популяцию таких индивидов к самоуничтожению. Что и происходит с европеоидами.



И теперь они с ужасом и мазохистским замиранием тасманийских беззащитных жирных птиц смотрит в щелочки глаз крадущихся к ним хищников, чуждых всякому либерализму и толерантности. Которые просто хотят кушать, совокупляться, рожать и кормить детенышей.



В отличие от просвещенных и высококультурных иудо-христианских европеоидов, избавленных цивилизацией от этих низменных животных потребностей.