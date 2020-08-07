Мутный "герой" Флойд - символ американского полит-корректного безумия, - Род Дреер

17:37 08.08.2020 Хорошо знакомый читателям ИноСМИ автор TAC Род Дреер представляет свое понимание недавно опубликованных новых деталей ареста Джорджа Флойда. Дреер приходит к выводу, что Флойд частично виноват в своей гибели, поскольку лгал и сопротивлялся полиции. Дальше на Дреера обрушиваются такие громы и молнии от его либеральных критиков, что он делает 7 дополнений, отбиваясь от обвинений в расизме. Он умоляет ополчившихся на него друзей обратить внимание на факты. А они таковы, что "полиция применила прием со сдавливанием шеи не потому, что Флойд чернокожий, а потому, что он сопротивлялся ей не меньше восьми минут". Но кого интересует правда, когда идет политическая борьба?



The American Conservative (США): почему погиб Джордж Флойд



Род Дреер (Rod Dreher)



Это весьма поучительно. Восемь минут записи полицейской видеосъемки, от того момента как сотрудники полиции Миннеаполиса останавливают Джорджа Флойда и до того, как они кладут его на землю и применяют удушающий прием, сдавливая коленом шею.



В самом начале один из полицейских наводит на него пистолет и несколько раз говорит ему положить руки на руль. Флойд отвечает: "В меня так уже стреляли". Что же полицейский? Он заявляет: когда тебе говорят положить руки на руль, клади руки на руль.



Полицейский несколько раз просит Флойда выйти из машины, но тот говорит одно и то же: "Пожалуйста, не стреляйте в меня, пожалуйста, не стреляйте в меня". И отказывается подчиниться. На первой минуте и 28-й секунде Флойд заявляет: "Я только что потерял маму, парни". (Он лгал.)



На первой минуте и 51-й секунде слышен женский голос: "Прекрати сопротивляться!"



Флойд продолжает оказывать сопротивление полицейским, пытающимся надеть на него наручники. На второй минуте и 12-й секунде полицейский говорит: "Прекратите сопротивление!"



На второй минуте и 19-й секунде полицейским наконец удается надеть на Флойда наручники и посадить его на сиденье автомобиля.



За несколько секунд до перерыва в записи на третьей минуте и 57-й секунде свидетельница происходящего (чернокожая женщина) говорит полицейскому, что у Флойда проблемы с психикой. Затем мы видим Флойда стоящим в наручниках на улице. Полицейский говорит ему: "Вы что-то употребляли?"



"Нет, ничего", - отвечает Флойд.



Это тоже ложь. Вскрытие показало, что на момент смерти в организме у Флойда был фентанил и метамфетамин. Вскрытие также показало, что у 46-летнего Флойда было тяжелое заболевание сердца, и что он умер от инфаркта. Патологоанатомы сделали заключение, что фентанил ("интоксикация фентанилом") и метамфетамин способствовали инфаркту со смертельным исходом. Патологоанатомы также назвали его смерть "насильственной".



На четвертой минуте и 38-й секунде один из полицейских прислоняет Флойда к полицейской машине и говорит ему: "Прекратите падать. Стойте на ногах лицом к машине". Флойд не выполняет этот приказ. "Пожалуйста, я хочу поговорить с тобой, парень!" - громко кричит он полицейскому.



На пятой минуте и 26-й секунде Флойд говорит полицейским, что у него клаустрофобия, и поэтому он не хочет садиться в полицейскую машину. Вспомним, что якобы страдающего от клаустрофобии Флойда вытащили из-за руля собственного автомобиля. Этот человек боится замкнутого пространства не настолько, чтобы быть не в состоянии сесть в автомобиль. К этому моменту здравомыслящий человек уже может сделать вывод, что явно возбужденный Флойд просто несет всякую чепуху, чтобы полицейские его не арестовали. С того момента как к нему подошла полиция, он говорит почти безостановочно, пытаясь убедить сотрудников отпустить его.



На пятой минуте и 38-й секунде Флойд второй раз заявляет, что он не под воздействием наркотиков.



В этот момент поражает то, насколько вежливо и неагрессивно ведут себя полицейские. Они несколько раз просят Флойда сесть в полицейский автомобиль.



На шестой минуте и 18-й секунде Флойд заявляет: "Я сажусь!"



"Нет, не садишься!" - отвечает один из полицейских, тем самым показывая, что Флойд отказывается выполнить его указание.



Они еще четыре или пять раз приказывают ему сесть в машину. Он неизменно отказывается, заявляя, что боится, что у него клаустрофобия, что он не сможет дышать. Кто-то из прохожих говорит ему сделать то, что приказывают полицейские, и прекратить попытки "победить их". Флойд отвечает, что не пытается никого победить.



Потом они еще несколько раз приказывают ему сесть в машину. Один полицейский обходит ее и пытается с другой стороны затащить Флойда внутрь. Флойд предлагает сесть на переднее сиденье. Нет, отвечает ему полицейский. Флойд продолжает оказывать сопротивление. На седьмой минуте и 48-й секунде видеозаписи он все еще сопротивляется и кричит, а один из полицейских раздраженно говорит ему: "Садись!"



Примерно на восьмой минуте и 12-й секунде они наконец укладывают Флойда на землю. Тот продолжает протестовать: "Я не могу дышать!"



На этом видеозапись заканчивается. Мы знаем, что было дальше.



Эти кадры полицейского видеорегистратора коренным образом меняют обстоятельства данной истории и то, что нам было о ней известно (или казалось, что известно).



Джордж Флойд не просто оказывал сопротивление при аресте. Он по меньшей мере восемь минут тяжело дышал, пронзительно кричал, вел себя как безумец, и все это время отказывался выполнять многократно повторенные и вполне обоснованные приказы полиции. Раньше у меня было такое впечатление, что полицейские с самого начала жестоко с ним обращались, швырнув Флойда на землю и придавив его шею коленом. Но на самом деле все было по-другому. Эти полицейские дали Флойду множество возможностей подчиниться. Он накачался фентанилом и метамфетамином, но дважды заявлял, что не употреблял никакие наркотики, хотя вел себя очень странно. Почему, потому что был под воздействием наркотиков? Возможно. А может, потому что у него было четыре судимости, и он сидел в тюрьме за разбойное нападение и грабеж. В тот день полицейских Миннеаполиса встревожило то, что этот человек пытался расплатиться в местном магазине фальшивыми купюрами. Флойд наверняка понимал, что с учетом уголовного прошлого у него будут большие неприятности из-за фальшивых денег.



Полицейский придавил шею Флойда коленом только после того, как тот несколько раз отказался выполнить приказ полиции сесть в машину. Конечно, можно спорить о том, был ли такой удушающий прием целесообразен и разумен, но невозможно поспорить с тем фактом, что в Миннеаполисе он разрешен полицейскими правилами.



В инструкции полицейского управления Миннеаполиса о правилах и порядке действий прием с придавливанием шеи назван "не смертельным вариантом применения силы".



Прием со сдавливанием шеи до бессознательного состояния применяется только в следующих обстоятельствах:



- против человека, проявляющего активную агрессию;



- с целью спасения жизни;



- против человека, оказывающего активное сопротивление, чтобы взять его под контроль, и если менее решительные действия оказались безрезультатными;



- прием со сдавливанием шеи нельзя использовать против человека, оказывающего пассивное сопротивление, как оно определено в инструкции.



Новые кадры видеосъемки показывают, что Флойд активно сопротивлялся при аресте не меньше восьми минут! Если бы он в какой-то момент в течение этих восьми минут просто подчинился вполне законным и обоснованным приказам полицейских, он сегодня был бы жив. После просмотра видео становится понятно, почему полицейский Дерек Шовин (Derek Chauvin) применил этот прием и прижал шею Флойда коленом к земле. Легко можно понять, почему Шовин не поверил Флойду, когда тот сказал: "Я не могу дышать". Флойд стоял на улице и безостановочно кричал, что не может дышать, дабы убедить полицейских не сажать его на заднее сиденье машины.



Этим полицейским предъявили чрезмерные обвинения по политическим причинам, и их отпустят на свободу. Спортивный журналист Джейсон Уитлок (Jason Whitlock), освещающий карьеры чернокожих атлетов, посмотрел видеокадры и сказал:



"Действия полицейских кажутся адекватными и сдержанными с учетом того сопротивления, которое оказывал Флойд, и его странного поведения. Эти кадры являются вполне разумным и логичным объяснением того, как и почему Флойд оказался на земле, удерживаемый несколькими полицейскими.



Видео не оправдывает полицейского Дерека Шовина, сдавливавшего коленом шею Флойда почти девять минут. Но оно показывает обстоятельства, объясняющие то, почему Шовин не поверил Флойду, кричавшему "Я не могу дышать". Почти все сказанное Флойдом было отчаянной ложью".



Вот выводы из видеозаписи:



- Из-за поведения Флойда обычный арест превратился в возможное злоупотребление силой.



- Дело Джорджа Флойда не является расистским преступлением. Ни один разумный человек, посмотревший эту запись, не сможет сказать, что мотивом для действий полиции стала раса Флойда.



- Полицейских Томаса Лейна (Thomas Lane), Дж. Александра Кенга (J. Alexander Kueng) и Тоу Тао (Tou Thao) практически невозможно признать виновными в совершении каких-либо преступлений.



- В равной степени трудно осудить Шовина за убийство.



Когда эти полицейские выйдут на свободу (а они должны выйти на свободу, судя по видеозаписи), страну захлестнут беспорядки. Как говорит Уитлок, звезды спорта, СМИ и многие другие выдвинули священную интерпретацию, согласно которой Флойд - невинная жертва полицейского расизма. Это неправда. Я думаю, можно утверждать, что Дерек Шовин виновен в чрезмерном применении силы, хотя прием со сдавливанием шеи вполне законен, поскольку разрешен инструкцией полиции Миннеаполиса. Но убийство, тем более преднамеренное? Там не было ничего похожего на это. За такое виновным в преднамеренном убийстве не признают.



Джордж Флойд мертв, и виноват в этом почти полностью он сам. Посмотрите это видео (оно заканчивается тем, что Флойда укладывают на землю, а Шовин придавливает его шею коленом), и скажите мне, может ли быть какое-то иное разумное заключение? Ему надо было просто подчиниться полиции, которая дала ему для этого множество шансов. Полицейские применили против него прием со сдавливанием шеи не из-за того, что он чернокожий, а потому что он истерично сопротивлялся аресту не меньше восьми минут.



Рассказ СМИ - это неправда. Все эти бунты и беспорядки из-за смерти Джорджа Флойда, все эти протесты основаны на лжи. Но эта ложь настолько укоренилась в повествовательной линии и стереотипах левых, что не верить в нее люди уже не могут.



Посмотрите видео. Это просто потрясающе, как сильно ввели нас в заблуждение средства массовой информации, политики, знаменитости и активисты.



ДОПОЛНЕНИЕ. Я изменил заголовок, который был без нужды провокационным, и за это должен извиниться. Я по-прежнему придерживаюсь своей точки зрения. Эти полицейские выйдут на свободу, и причиной тому события, приведшие к смерти Флойда.



Флойд мертв, потому что Дерек Шовин восемь минут давил коленом на его шею. Это факт. Шовина надо было в чем-то обвинить (злоупотребление силой?), но я не вижу, где здесь преднамеренное убийство. Поправьте меня, если я ошибаюсь, особенно те, кто разбирается в законах.



На этой видеозаписи меня потрясло то, насколько неуступчиво вел себя Флойд перед тем, как его прижали коленом к земле. До этого я был уверен, что полицейские сразу швырнули его на землю и стали удерживать нажатием колена на шею. Я не знал, что предшествовало этому. Я думаю, это хорошо, что полиция начала отказываться от такого приема. Если бы у полиции Миннеаполиса такая мера была под запретом, Флойд мог остаться в живых.



А еще, если бы Флойд не сопротивлялся при аресте целых восемь минут, он тоже был бы сегодня жив. Он не должен был умереть, и точка. Но обстоятельства его смерти оказались не такими простыми, как я думал до просмотра видео. Контекст имеет значение.



ДОПОЛНЕНИЕ 2. Я снова хочу извиниться за прежний заголовок. Он был плохой и не отражал мою точку зрения. Я могу полностью ошибаться в своих оценках, изложенных в статье, и если я неправ, то пусть меня в этом убедят. В прошлом я на этих страницах резко критиковал Шовина, и я до сих пор не могу понять, зачем полицейскому так долго давить на шею задержанного, а потом оправдывать свои действия. Хочу отметить, что комментатор Дюкбой, который тоже работал в полиции, сказал о приеме со сдавливанием шеи следующее: это плохой прием, но если полицейское управление Миннеаполиса официально его разрешило, то осудить Шовина за убийство будет крайне сложно.



Мой друг Алан Джейкобс (Alan Jacobs) возмущен моей статьей и говорит, что новое видео ничего не меняет. Но так ли это? Оно дает больше контекста, объясняя обстоятельства, в которых погиб Флойд. Может, дело только во мне, может, это только моя проблема, но если честно, я думал, что копы из Миннеаполиса с самого начала грубо обращались с Флойдом. Я понятия не имел, что он оказывал активное сопротивление при аресте. Это не может быть оправданием случившегося, и по этой причине я сожалею о первоначальном заголовке. Но теперь я понимаю, что это могло случиться не из-за извращенного безразличия к человеческой жизни, как мне казалось вначале, а из-за правил и инструкций, действующих в полиции Миннеаполиса, а также из-за странного поведения Флойда, когда полиция безуспешно пыталась арестовать его без каких-либо эксцессов.



Новое видео изменило мое представление о том, как развивался этот инцидент, как нарастала напряженность. Что должна была делать полиция, видя, как он сопротивляется, и как долго он сопротивляется? Наверное, им не следовало применять этот удушающий прием со сдавливанием шеи (надеюсь, все полицейские управления уже отказались от такой практики), но если серьезно, как они должны были поступить? Что они могли сделать иначе с подозреваемым, который упорно отказывался сесть в полицейскую машину, хотя сотрудники много раз просили его об этом? Какими могли быть разумные действия полиции в таких обстоятельствах?



Давить человеку коленом на шею восемь минут и 46 секунд - это неправильно. Это было бы неправильно даже в том случае, если бы Флойд не умер. Но я не думаю, что по закону это можно считать убийством. Не в таких обстоятельствах. Я полагаю, истина в этом деле далека от того, что нам говорят, и что нам представляют.



Мне кажется, эта новая видеозапись не сулит ничего хорошего, так как почти все уверены, что Дерек Шовин убил Джорджа Флойда. Однако мне кажется, что присяжных это не убедит, так как они будут полагаться на улики. Надо понимать, что слово "убийство" имеет вполне конкретный юридический смысл. Есть убийства по неосторожности, есть умышленные убийства. А еще есть убийства разной степени тяжести. Если Шовин выйдет на свободу, потому что прокуратура предъявила ему чрезмерные обвинения, и если его коллеги тоже выйдут на свободу, я уверен, начнутся массовые беспорядки. Люди подумают, что это явная несправедливость, хотя новые видеокадры говоря совсем о другом.



Я могу ошибаться. Убедите меня, и я изменю свою точку зрения.



ДОПОЛНЕНИЕ 3. Либертарианец Скотт Шекфорд (Scott Shackford) посмотрел это видео и сделал прямо противоположное заключение:



"Именно из-за столкновения полицейских с Флойдом реформаторы ведут речь о важности обучения деэскалации. Это и без того напряженная встреча, вызывающая стресс, а полицейские с каждой минутой все больше нагнетают напряженность, хотя преступление, за которое Флойда хотели арестовать, не было связано с насилием, и он никакого насилия по отношению к полиции не демонстрировал. Насилие в данном случае исходило целиком и полностью с одной стороны: от полиции".



По факту легко говорить о том, что действовать в этом случае можно и нужно было иначе, с учетом смертельного исхода. Но сейчас, когда полицейские видеокадры являются достоянием гласности, становится ясно, что реакция Флойда на полицейских не давала им права на такую агрессию. Полицейское управление Миннеаполиса поступило правильно, уволив их всех. После этого Шовину предъявили обвинение в совершении убийства второй степени (убийство при смягчающих вину обстоятельствах), а его коллегам - в пособничестве такому убийству и в причинении смерти по неосторожности.



Предельно ясно. Я с уважением отношусь к оценке Шекфорда, но не разделяю его точку зрения. Однако интересно то, что мы посмотрели одно и то же видео, и пришли к очень разным выводам (правда, мы оба согласны с тем, что Шовин зашел слишком далеко).



ДОПОЛНЕНИЕ 4. Я искренне надеюсь, что все вы посмотрите запись с полицейского видеорегистратора, прежде чем комментировать написанное мною. Возможно, вы сделаете вывод, что прав Скотт Шекфорд. Но сначала посмотрите.



Я искренне надеюсь, что средства массовой информации изучат это видео и покажут его в своем эфире - не потому что я хочу подвести их к определенным выводам, а потому что жюри присяжных будет смотреть эту и другие записи с полицейских камер, и на этом основании выносить свой вердикт. Люди должны знать: есть основания считать, что Шовин и его товарищи выйдут на свободу, и не потому что приговор суда готовится заранее.



Я также полагал, что полицейские Миннеаполиса столь грубо обошлись с Флойдом, потому что он чернокожий. Просмотрев восемь минут видеозаписи, сделанной перед тем, как его уложили на землю, я не увидел никаких доказательств этого. Да, чрезмерное применение силы (Шовином) могло иметь место, но в этом не было никакого расизма. Думаю, любой человек, который повел бы себя при аресте так же, как Флойд, подвергся бы точно такому же обращению со стороны этих полицейских, и цвет кожи здесь не имел бы никакого значения.



Два момента:



1) Я думаю, второе видео в статье "Дейли Мейл" (примерно на 18 минут) гораздо больше поведало об этом инциденте. Но может быть, это связано с тем, что я прибавил звук, когда смотрел эту запись.



2) Я убежден, что главной причиной смерти Флойда был фентанил. Токсикологическое исследование во время вскрытия показало, что уровень у него был 11 нанограммов на миллилитр. А еще у него обнаружили 5,6 нанограмма на миллилитр норфентанила. Это уже продукт распада фентанила.



Органы здравоохранения Нью-Гэмпшира разместили в сети результаты исследования 505 смертей от передозировки фентанила. Его уровень в крови составлял от 0,75 до 113 нанограммов на миллилитр. Среднее значение составило 9,96 нанограммов. Таким образом, доза у Флойда немного превышала средний показатель смертельной передозировки фентанила по данным исследования.



Более того, поскольку разброс значений там составляет от 0,75 до 113, "медианный" уровень значительно ниже 9,96. В других материалах я читал, что смертельной дозой считается 7 нанограммов. А у него 11, причем до этого уровень был еще выше (отсюда и появилось 5,6 нанограмма норфентанила). Как мне кажется именно этим и объясняются трудности с дыханием. (Этим объясняется и то, что он все время падал. Нервная система Флойда была в такой отключке, что мышцы его просто не держали.)



Есть и другие моменты, вызывающие подозрения. На аудиозаписи слышно, как Флойд говорит что-то вроде: "Я раньше хупил". В словаре слово "hooping" означает перевозку контрабанды в прямой кишке, которую вынимают оттуда по прибытии к месту назначения.



Не исключено, что это была случайная передозировка фенталила. В процессе извлечения наркотика часть его могла попасть в организм Флойда, а поскольку фентанил в 100 раз сильнее героина, он был обречен. Флойд присоединился к армии из 50 000 человек, которые в США ежегодно умирают от передозировки фентанила. (Кстати, у него в крови было еще и 100 нанограммом на миллилитр морфия, так что и этого наркотика он принял немалую дозу.)



А теперь поразмыслим. На видеозаписях, которые снимали на смартфоны, и которые вызвали беспорядки, мы видим жестокого и бессердечного копа, который бездушно и как бы походя душит беззащитного человека. Но если признать, что Флойд умер от передозировки, все меняется. Полицейские поняли, что он чем-то накачался, чем-то очень плохим ("Ангельская пыль?" - спрашивает один из них.) Он сказал, что ему трудно дышать. Поэтому ОНИ ВЫЗВАЛИ СКОРУЮ. Почему они такие безразличные? Да потому что просто ждут прибытия неотложки. Ничем больше они не могут ему помочь. Шовин время от времени немного перемещается, меняет положение колена. Но, по его словам, он делал это, чтобы не затруднять Флойду дыхание, и в то же время, удерживать его.



3) Есть еще и третий момент. Случай с Флойдом очень напоминает то, что произошло в Фергюсоне в 2015 году. Полиция, по всей видимости, убивает чернокожего. Из-за этого резонансного дела возникает движение "Жизни чернокожих важны". Но на сей раз налицо большое отличие. В 2015 году после первоначального взрыва эмоций журналисты очень быстро обратили наше внимание на то, что основополагающие факты сомнительны и что их можно по-разному интерпретировать. Потом появилась дополнительная информация, и через неделю-другую большая часть общества сделала вывод, что стрельба полицейских была оправданной. И так было не раз во время первой волны выступлений движения "Жизни чернокожих важны" в 2015-2016 годах.



В 2020 году все иначе. Нет гасящих эмоции фактов, нет альтернативных толкований произошедшего в СМИ. И ЭТО НЕСМОТРЯ НА ТО, ЧТО РЕЗУЛЬТАТЫ ТОКСИКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ БЫЛИ ОУБЛИКОВАНЫ БЕЗ ПРОМЕДЛЕНИЙ. Я видел заключение и спрашивал всех своих знакомых, не читали ли они что-нибудь в прессе о том, что значит 11 нанограммов фентанила. Много это или мало? Может, это просто остатки от того, что человек принимал на прошлой неделе? Никто из представителей прессы не дал разъяснений по этому поводу. Мы снова и снова слышим, что у него в организме были какие-то наркотики. Но НИКТО не сказал: "Да, кстати, у него была смертельная доза фентанила, и если бы он не получил немедленно налаксан, ему бы сразу пришел конец". Из этого я делаю важный политический вывод. Медийная экосистема существенно изменилась по сравнению с 2015 годом. Поскольку все сейчас в унисон пытаются уничтожить Трампа, элементарным поиском и проверкой фактов никто не занимается. (Кстати, я ничего не читал про ночной клуб, где работали Флойд и Шовин. Может, именно там занимались подделкой денег? Очевидно, он сгорел во время беспорядков. А еще я нигде не видел, чтобы журналисты брали интервью у людей, знавших Флойда, этот ночной клуб и так далее. Все это какая-то загадка. Похоже, журналистам очень хотелось полностью исключить контекст из общей картины.)



Вы можете также сказать, что на сей раз реакция была более резкой из-за видео, в то время как в деле Фергюсона видео не было. А оригинальное видео очень, очень плохое.



По этому поводу у меня есть два замечания.



А) Я вспоминаю случай с задержанием Родни Кинга (Rodney King) в 1992 году. Помню оригинальное видео, на котором видно, что копы страшно избивают Кинга. Но спустя неделю появилось новое видео, показывающее то, что было до того. Кинг один или два раза получил удар электрошокером, но это не возымело на него никакого действия. Он продолжал оказывать сопротивление полицейским, и был крайне опасен. По этой причине репортеры должны были задуматься о том, что было до того, как началась съемка на смартфон при задержании Флойда.



Б) Но запись с полицейского видеорегистратора власти Миннеаполиса получили в самом начале. И они решили УТАИТЬ ее. Тот, кто принял такое решение, совершил моральное преступление и должен понести за это ответственность. Мне кажется, если бы мы увидели это видео в самом начале, никто не стал бы жечь города по всей Америке.



На второй видеозаписи (ссылка на нее приводится в письме читателя) полицейский на пятой минуте говорит Флойду, что на него надели наручники и усадили на тротуар, так как он не подчиняется их приказам, и они обеспокоены тем, что может случиться дальше.



На пятой минуте и 43-й секунде полицейский спрашивает: "Вы что-нибудь употребляли? Вы ведете себя неадекватно".



Флойд: "Эй, парень, мне страшно!"



Если сравнить этот момент с первой видеозаписью, мы увидим, что полицейские ничем не пугали Флойда, разве что заявили о своем намерении допросить его. Когда они подходят к его машине, он ведет себя очень странно и отказывается положить руки на руль. Полицейские явно понимают, что с этим человеком что-то не так.



На шестой минуте и 28-й секунде Флойд падает на тротуар, чтобы его не усадили в полицейскую машину. Он умоляет полицейских не сажать его в машину. Один коп говорит: "Вы не слушаете, что мы говорим, поэтому мы не будем слушать, что говорите вы".



На девятой минуте и 36-й секунде он уже сидит в машине и в первый раз говорит: "Я не могу дышать". Его ничто не сдерживает, кроме наручников. Флойд начинает психовать. На одиннадцатой минуте он уже лежит на земле, колено Шовина у него на шее, и Флойд кричит: "Я не могу дышать". Что было дальше, вам известно. Это ужасно. До просмотра этих видео я не понимал, как Флойд вел себя перед тем, как его уложили на землю, и почему он кричал, что не может дышать, хотя никто его не душил.



ДОПОЛНЕНИЕ 6. Один читатель пишет:



Ведущие борьбу с жестокостью полиции активисты требуют, чтобы им показали записи с полицейских видеорегистраторов. Видимо, они подозревали, что запись покажет незаконное и массовое применение силы полицией. Но чаще всего видеозаписи показывают, что полицейские действовали должным образом. Невозможно понять, связано ли это с тем, что велась видеосъемка. Но ясно одно. Многим людям, обвинявшим полицию в ненадлежащем применении силы, пришлось отказаться от своих обвинений.



Случай с Джорджем Флойдом показал, что некоторые люди испытывают огромное желание поверить вполне определенной версии о действиях полиции, и что вырванные из контекста кадры способны подтвердить такую версию.



Увиденная нами запись с видеорегистраторов явно подтверждает точку зрения тех людей, которые считают, что сначала нужно провести расследование, и уже потом начинать действовать. Но из-за взбунтовавшейся толпы (а толпа бунтовала по всей стране) прокурору захотелось как можно быстрее предъявить обвинение.



На самом деле, надо найти ответ на вопрос о том, как заставить сделать паузу и удержаться от вынесения суждений тех людей, которых настолько возмутил прием Шовина, что они поверили в тот контекст, в который поверили вы. Для этого нужны не только воспитанные и образованные граждане. Для этого нужна ответственная пресса, мудрые местные выборные руководители, а также стремление понять, а не только быстро составить мнение и осудить. Удачи вам во всем этом в наши бурные времена.



Как и многие люди, видевшие первое видео, я полагал, что Флойд стал жертвой порочного и жестокого полицейского, а также преступного безразличия стоявших рядом сотрудников полиции. Я допускаю, что именно к такому заключению может прийти суд. Но эти новые видеозаписи свидетельствуют о том, что ситуация была намного сложнее, чем я думал. Я все равно не понимаю, чем можно оправдать то, что полицейский восемь минут и 46 секунд прижимает шею человека коленом, но теперь я вижу гораздо больше нюансов, чем раньше. Станет ли это оправдывающим обстоятельством в суде? Полагаю, да, но точно не знаю. Посмотрим.



Другой читатель пишет:



"Этот пост про Джорджа Флойда был такой плохой. Пожалуйста, прекратите размещать такие посты".



Больше он ничего не сказал, поэтому я написал ему и попросил объяснить, что в нем "такого плохого" и что он имеет в виду под "такими постами". Я его не троллил, я действительно хотел это знать. Я признал, что первоначальный заголовок был плохой, бесчувственный и вводящий в заблуждение. Я убрал его и извинился. Я всегда пишу то, что можно подвергнуть критике, и могу изменить свою точку зрения, если читатели покажут мне, где я допустил ошибку в своих восприятиях и в своей логике. Опять же, читатель, если ты считаешь, что это плохая статья, я искренне прошу тебя объяснить, почему ты так считаешь, и попытаться изменить мое мнение. Я слушаю!



Не думайте, что я здесь хочу сказать, будто Джордж Флойд заслужил смерть. Это не так. Но это не значит, что полицейский, по всей видимости, убивший его, совершил умышленное убийство. Я думаю, будет логично задать вопрос, в какой степени большая доза фентанила в организме Флойда затрудняла ему дыхание и усиливала нагрузку на его и без того больное сердце. Чрезмерная доза фентанила замедляет дыхание. Но Флойд на всем протяжении видеозаписи очень сильно возбужден. Что там происходило?



ДОПОЛНЕНИЕ 7. Я прошу прощения за все эти дополнения, однако мне кажется, что они важны для многих из вас. Читатель, назвавший эту статью плохой, дал разъяснения. Вот они.



Проблема с Джорджем Флойдом заключается не в частностях закона. Это вопрос морали, ведь убит уязвимый человек. В своей статье вы пренебрегаете принципом, который, как я знаю, вы соблюдаете в других обстоятельствах, особенно когда речь идет о сексуальности.



Я ценю это разъяснение, но не понимаю его. Давайте на секунду задумаемся.



Мы здесь ведем речь не о частностях закона. Это очень важный вопрос, с нравственной и правовой точки зрения. Вопрос в том, виновен ли полицейский Шовин в смерти Флойда. Если говорить о законе, то вопрос в том, отправится ли он на долгие годы в тюрьму или выйдет на свободу. Если говорить о морали, было ли это непреднамеренное убийство, или там был умысел? Не думаю, что Шовин хотел убить Флойда, однако Флойд умер под его коленом. Где здесь нравственная вина, и каков характер этой вины? Это не риторический вопрос. Я действительно хочу знать, и для меня это важно.



Важно то, что предшествовало действиям Шовина, придавившего Флойда коленом к земле. Это важно для того, чтобы определить степень юридической и моральной ответственности. Полицейские в том случае терпеливо и разными способами пытались усмирить Флойда, находившегося под арестом. Он истерично сопротивлялся. Теперь нам известно, что он был напичкан наркотиками, а полицейские именно так и думали. Именно поэтому они и вызвали скорую помощь. Роковая ошибка Шовина состояла в том, что он не понял, что Флойд умирает под его коленом. Флойд истошно кричал практически с того самого момента, как к нему подошли полицейские, и жаловался, что задыхается, еще до того, как его уложили на землю.



Почему так случилось? Из-за наркотиков, потому что фентанил затруднял ему дыхание? Или у него был приступ паники? А может, и то, и другое? Или потому что он пытался одурачить полицию?



Чему должна была поверить полиция? Каков был разумный порядок действий в соответствии с полицейскими правилами? Это не второстепенные вопросы. Они важны как с моральной, так и с правовой точки зрения. В городе начались поджоги, так как люди поверили, что полицейский убил Джорджа Флойда. Я не буду спорить с тем, что Флойд должен был остаться в живых и что ни один полицейский не должен давить человеку коленом на шею почти девять минут (или вообще давить). Но нас просят определить, виновен ли в данном конкретном случае Дерек Шовин и другие полицейские в преступном человекоубийстве.



Как я упоминал ранее, Алан Джейкобс возненавидел эту статью. Он, в частности, пишет:



"Новая видеозапись могла - могла - поставить в неловкое положение некоторых людей, пытавшихся сделать из Флойда некоего святого, сгладив обстоятельства этой истории. Но если не считать это, я не понимаю, как видеозапись может что-то изменить. Моя точка зрения после просмотра видео ни на йоту не изменилась. Ни далекие от святости люди, ни даже закоренелые преступники не заслуживают того, что сделали с Флойдом. Странное поведение, то, что он "пронзительно кричал, вел себя как безумец" - это не преступление, караемое смертной казнью. Кто-то может даже сказать, что человек, который явно не в себе, заслуживает сострадания. Вместо этого Джордж Флойд погиб. Восемь минут спокойного и безжалостного удушения".



Да, он погиб, это верно. Но в делах об убийстве умысел имеет огромное значение. Убийством первой степени называют убийство, совершенное преднамеренно, с умыслом. Шовина не обвиняют в совершении убийства первой степени, так как совершенно очевидно, что никакого преднамеренного умысла там не было. Шовина обвиняют в убийстве второй степени. По законам Миннесоты это умышленное убийство, но не заранее обдуманное. Считаем ли мы, что Шовин намеревался убить Флойда? Если обвинение не сможет это доказать, Шовин выйдет на свободу. Источник - ИноСМИ

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596897420

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