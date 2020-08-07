 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Суббота, 08.08.2020
21:12  Руководство идиотского УзбМинистерства махалли подверглось разгромной критике со стороны премьера
21:07  В Андижане и Сурхандарье выявлено хищение почти 600 млн сумов бюджетных средств
17:47  Кривое зеркало слышащего государства в Казахстане?
17:42  Социалистические Штаты Америки, - Павел Рябов
17:41  Арии высокогорья Таджикистана. Антропология Памира.
17:39  Можно ли полететь к Звездам, используя только известную нам физику? - Этан Сигел
17:37  Мутный "герой" Флойд - символ американского полит-корректного безумия, - Род Дреер

17:35  О связи идеологии с генетическим вырождением.
17:27  ЕАЭС – жалобы и застолья
17:14  Шаг к диалогу: перемирие как сигнал к межафганским переговорам
17:11  COVID 19 и политическое сознание в Узбекистане, - Б.Алимджанов
15:48  В Китае предупредили о вспышке нового смертельного вируса - SFTS, который передается через клещей
11:56  Два мира, два Кашмира. Дели и Исламабад вступили в новый территориальный спор, - С.Строкань
10:44  Эльер Ганиев покинул должность министра транспорта Узбекистана
09:36  Чем отличаются выборы в США от выборов в Кыргызстане? - Е.Авдеева
09:03  Известный таджикский певец Бахром Гафури погиб в автокатастрофе с учатием "Камаза"
08:23  Об информационной супермонополии США, - В.Катасонов
00:20  "Батькивщина–2020": что ждет Белоруссию 9 августа
00:16  Войти в сумрак: чем может обернуться запрет TikTok и WeChat в США
00:13  Красавицы гарема Лукашенко: кого любит президент Белоруссии
Пятница, 07.08.2020
22:24  Сокрушительно победив на выборах братья Раджапакса (президент и премьер) окончательно приватизировали власть в Шри-Ланке
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    Таджикистан   | 
Арии высокогорья Таджикистана. Антропология Памира.
17:41 08.08.2020

В этой статье речь пойдет о жителях Памира. Памир - это горная система на юге центральной Азии и севере Гималаи, расположенная преимущественно на территории современного Таджикистана, но также охватывающая территории Пакистана, Китая и Афганистана.

Давным-давно, где-то в 2008 году, работая главным инженером в сфере альтернативной энергетики, я услышал рассказ нашего штатного водителя, который был родом из Таджикистана. В годы военных действий в стране он был вынужден бежать и оказался в Крыму. Однажды он начал рассказывать мне о том, что в высокогорных районах Таджикистана проживают удивительные и невероятные люди, явно выделяющиеся на фоне общего населения этой страны. Глаза у них сплошь голубые, зеленые, реже карие, но с такими оттенками, которых нигде и никогда он больше не видел. Но самое интересное в его рассказе было то, что звали они себя Ариями, и в определенные дни года мужчины одевали типичные доспехи русского воина (картинка будет ниже, правда очень плохого качества) и совершали небольшие марши по улицам поселков тем самым отдавая дань, как они говорили, своим великим предкам. Отзывался он о них в крайней степени трепетности, как буд-то берег эту тайну.

Если честно, в 2008 году еще не было столько информации в открытом доступе, да и интернета не было в таком количестве как сейчас, но тем не менее, его рассказ задел меня, потому что был по-настоящему искренним. И я ему поверил.

Только спустя 5-7 лет я наткнулся на информацию о народе Калаши и на видео человека, долгие годы проводившего экспедиции в высокогорных районах Памира, с центральным городом автономии Хорог. После просмотра информации я вспомнил рассказ нашего водителя и настолько сильно меня это зацепило что решил написать статью. Может даже не статью а фотоотчет из открытых источников. В общем, сначала все самые интересные фото, а после фото - статья.

После того, как я сам для себя разобрался в вопросе, мне стали очевидны многие исторические события не только Руси но и мира, являющиеся ничем иным, как мифами и легендами. Писать о своих умозаключениях не буду, потому что написав статью "5 рас людей на планете..." - я понял что не стоит доказывать человеку свою правду, если он не хочет ее услышать.

Ведь в статье я пишу о людях. А судьба их довольно не проста в тех регионах проживания. Бывают месяца, например, когда всем поселком люди кушают абрикосы и их косточки - просто от нехватки урожаев злаков.

Девушек отличает чистоплотность. Главный человек в экспедиции однажды заметил, что каждый вечер одна и та же женщина выходила на асфальтированную дорогу возле дома в котором они жили семьей и мыла ее не просто водой, а еще и мылом.

Жилища Памирцев, в отличие от других мусульманских семей оборудованы скамейками и имеют четкие и правильные геометрические формы. Также в домах нередко можно встретить различные орнаменты, солнечные свастики вырезанные в дереве, что очень напоминает наше деревянное зодчество.

В конце я хотел написать какую-то умную вещь, может быть патриотическую мысль направленную к русским, славянам, но передумал. Ведь о чем можно рассуждать, когда глазами видишь факты?

Пишите. Высказывайте. Оценивайте. Подписывайтесь.

Спасибо за внимание!

Источник - Антон
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596897660
Новости Казахстана
- Обеспечение экономической безопасности – один из основных приоритетов работы Аппарата Совета Безопасности
- "В отличие от режима ЧП, в условиях карантина Президент поручал регулировать МСБ, а не закрывать"
- 2,2 млн казахстанцев получили единовременную выплату по потере дохода в период карантина
- Кадровые перестановки
- "Поддержка МСБ неэффективна без поддержки платежеспособности населения"
- Сенатор требует вернуть деньги за якобы оказанные медицинские услуги и наказать виновных
- Минэкологии решает вопрос со зловонным запахом в Жаркенте Алматинской области
- Утильсбор и "Кривое дело"
- Депутаты демпартии "Ак жол" настаивают на кредитных каникулах
- Проведена внезапная проверка системы ПВО Алматинского региона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  