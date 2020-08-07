Арии высокогорья Таджикистана. Антропология Памира.

17:41 08.08.2020

В этой статье речь пойдет о жителях Памира. Памир - это горная система на юге центральной Азии и севере Гималаи, расположенная преимущественно на территории современного Таджикистана, но также охватывающая территории Пакистана, Китая и Афганистана.



Давным-давно, где-то в 2008 году, работая главным инженером в сфере альтернативной энергетики, я услышал рассказ нашего штатного водителя, который был родом из Таджикистана. В годы военных действий в стране он был вынужден бежать и оказался в Крыму. Однажды он начал рассказывать мне о том, что в высокогорных районах Таджикистана проживают удивительные и невероятные люди, явно выделяющиеся на фоне общего населения этой страны. Глаза у них сплошь голубые, зеленые, реже карие, но с такими оттенками, которых нигде и никогда он больше не видел. Но самое интересное в его рассказе было то, что звали они себя Ариями, и в определенные дни года мужчины одевали типичные доспехи русского воина (картинка будет ниже, правда очень плохого качества) и совершали небольшие марши по улицам поселков тем самым отдавая дань, как они говорили, своим великим предкам. Отзывался он о них в крайней степени трепетности, как буд-то берег эту тайну.



Если честно, в 2008 году еще не было столько информации в открытом доступе, да и интернета не было в таком количестве как сейчас, но тем не менее, его рассказ задел меня, потому что был по-настоящему искренним. И я ему поверил.



Только спустя 5-7 лет я наткнулся на информацию о народе Калаши и на видео человека, долгие годы проводившего экспедиции в высокогорных районах Памира, с центральным городом автономии Хорог. После просмотра информации я вспомнил рассказ нашего водителя и настолько сильно меня это зацепило что решил написать статью. Может даже не статью а фотоотчет из открытых источников. В общем, сначала все самые интересные фото, а после фото - статья.



После того, как я сам для себя разобрался в вопросе, мне стали очевидны многие исторические события не только Руси но и мира, являющиеся ничем иным, как мифами и легендами. Писать о своих умозаключениях не буду, потому что написав статью "5 рас людей на планете..." - я понял что не стоит доказывать человеку свою правду, если он не хочет ее услышать.



Ведь в статье я пишу о людях. А судьба их довольно не проста в тех регионах проживания. Бывают месяца, например, когда всем поселком люди кушают абрикосы и их косточки - просто от нехватки урожаев злаков.



Девушек отличает чистоплотность. Главный человек в экспедиции однажды заметил, что каждый вечер одна и та же женщина выходила на асфальтированную дорогу возле дома в котором они жили семьей и мыла ее не просто водой, а еще и мылом.



Жилища Памирцев, в отличие от других мусульманских семей оборудованы скамейками и имеют четкие и правильные геометрические формы. Также в домах нередко можно встретить различные орнаменты, солнечные свастики вырезанные в дереве, что очень напоминает наше деревянное зодчество.



В конце я хотел написать какую-то умную вещь, может быть патриотическую мысль направленную к русским, славянам, но передумал. Ведь о чем можно рассуждать, когда глазами видишь факты?



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