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Кривое зеркало слышащего государства в Казахстане?
17:47 08.08.2020

Автор: Ожет Шегирбаев

С 30 июня 2020г. депутаты Казахстана ушли на парламентские каникулы. При тяжелой эпидемиологической ситуации в стране не все граждане восприняли новость позитивно. Сама формулировка "ушли на каникулы" вызвала крайне неоднозначный отклик населения. В дальнейшем по сети стала распространяться неподтвержденная информация о том, что многие "депутаты выехали на чартерных рейсах в Турцию и ОАЭ".

С 19 июля, гражданский активист Бахытжан Торегожина со своими помощниками осуществляла информационную кампанию в "Фейсбуке". Они связывались с депутатами и узнавали, где те проводят лето, чем занимаются. В результате ответы публиковались в сеть.

К чему это привело?

С одной стороны, казалось бы, публичность – долг чиновника в "слышащем государстве", с другой – уместны ли были выбраны время и формат такого мониторинга? Насколько вообще данный подход, демонстрируемый на просторах "Фейсбук", показателен для сегодняшней коммуникации между властью и обществом в стране?

Конечно, основные онлайн-политические баталии в Казахстане происходят именно в этой социальной сети, в обязательном порядке обеспечиваются онлайн-трансляции значимых политических событий. Показывают и заседания Правительства, и многие другие высокие мероприятия.

Сам президент страны в рамках политики "слышащего государства" отмечал, что: "Каждый государственный служащий должен быть активным в социальных сетях по курируемым вопросам. В век интернета это уже обязанность".

С другой стороны, возникает несоответствие выбора коммуникационной площадки, цели такого "опроса" и конечного вывода для аудитории. Как выразилась сама правозащитница, в результате исследования "граждане будут знать, кто такие депутаты". Однако можно ли оценивать взаимодействие власти и гражданского общества такими методами – не по делам и помощи, а по одиночному контакту, в формате которого еще не каждый депутат готов участвовать (и это его личное право, в случае частного обращения) – очень большой вопрос.

По информационной кампании высказался и председатель Мажилиса Парламента Казахстана Н. Нигматуллин (нижняя палата Парламента в Казахстане). Заявив, что парламентские каникулы, это часть работы, в ходе которых проводятся встречи с населением, все депутаты Мажилиса находятся на местах и продолжают активную общественную деятельность.

Кроме того, он отметил: "Все депутаты находятся в стране, помогая казахстанцам пройти этот сложный период. Многие наши коллеги сами переболели. Некоторые потеряли близких. Но несмотря на все эти сложности, наша работа в регионах будет продолжаться".

В тот же день Председатель Сената Парламента Казахстана М. Ашимбаев (верхняя палата Парламента в Казахстане) дал ответ о деятельности всех своих коллег на своей странице "Фейсбук", также отметив, что каникулы, это часть рабочего процесса, перечислив текущую деятельность своих коллег по цеху, а также проводимую ими общественную и волонтерскую работу, отдельно заметив, что: "Придавать огласку добрым делам или нет – личное дело каждого. Но в целом считаю, что благотворительность в сегодняшней ситуации не должна становиться инструментом пиара".

При этом, говоря о благотворительности, необходимо также отметить, что еще до начала "мониторинга" в начале "первого карантина", Депутаты Сената и Мажилиса, по сложившейся практике, перечислили однодневный заработок на борьбу с коронавирусом, средства были направлены на борьбу с пандемией COVID-19 в Нур-Султане и Алматы, где действует карантин.

После выступлений Председателей своих палат, многие депутаты активизировали освещение своей работы в социальных сетях, и так вышло, что после 28-го июля, ближайшим праздником вышел мусульманский праздник Курбан-Айт. Отдельные депутаты осветили свою благотворительную деятельность в данный праздник, что привело к негодованию среди населения.

Здесь считалась другая стороны "слышимости" – хорошим делам публичность уже не нужна, по мнению пользователей сети, и ими такие акции воспринимаются как личный пиар.

Публикуй – плохо, не публикуй – тоже плохо?

Под напором непростых социальных обстоятельств в условиях пандемии, карантинных ограничений в Казахстане формируется новый запрос от населения на получение объективной информации о деятельности своих избранников и госорганов.

То есть работа должна быть сделана хорошо, а ее результаты объяснены доступным языком для всех.

Одной из основных площадок стало пространство Интернет-сети, а средством передачи данных – мессенджеры. Возникновение же информационного вакуума не способствует росту доверия населения к органам власти. Кроме того, в этом вакууме появляются не всегда объективные факты и оценки – насколько не ответ на звонок характеризует работу депутата? Получается, что дело в регулярности и открытости коммуникации, она либо есть, либо ее нет.

Как уже не один раз заявлялось, основной целью "слышащего государства" является установление конструктивного диалога между государством и населением. И результаты опроса депутатов во время парламентских каникул, как и усиленная информационная кампания по пиару какой-либо помощи – не показатели реальной "слышимости" в формуле "государство" и "общество". Конструктивность, с одной стороны, как и умение вовремя делать выводы из своих ошибок, с другой – основа дальнейшего развития разговора власти и общества, в котором в сегодняшней непростой ситуации так нуждается Казахстан.

Источник - ia-centr.ru
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