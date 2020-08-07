В Андижане и Сурхандарье выявлено хищение почти 600 млн сумов бюджетных средств

21:07 08.08.2020

Генпрокуратура сообщила о выявлении хищения бюджетных средств в двух областях. В Андижанском областном управлении ЖКО выплачивали зарплату и надбавки неработающим сотрудникам - расхищено почти 240 млн сумов. В Сариасийском райОНО бухгалтер обвиняется в хищении 355,3 млн сумов в течение нескольких лет.

Сегодня, 21:40 Общество

Андижанское областное управление Департамента по борьбе с экономическими преступлениями Генеральной прокуратуры Узбекистана выявило хищение бюджетных средств в размере 239,1 млн сумов, сообщил "Газете.uz" пресс-секретарь Генпрокуратуры Хает Шамсутдинов.



Доследственная проверка показала, что в областном управлении жилищно-коммунального обслуживания выплачивались зарплата и необоснованные премии и надбавки неработающим сотрудникам. В отношении должностных лиц управления возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 167 (хищение путем присвоения или растраты в особо крупном размере) Уголовного кодекса. Ведется следствие.



Кроме того, Сариасийский районный отдел департамента (Сурхандарьинская область) выявил, что бухгалтер районного отдела народного образования Х. К. оформил пластиковые карты на бывших сотрудников школы №27 М. К, Н. Т. и О. Э., а также на Ш. К., который в школе не работал, и в 2016-2020 годах перечислил на карты в общей сложности 355,3 млн сумов.



В отношении бухгалтера также возбуждено уголовное дело по пункту "а" части 3 статьи 167 УК, ведется следствие.