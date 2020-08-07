Руководство идиотского УзбМинистерства махалли подверглось разгромной критике со стороны премьера

21:12 08.08.2020

Премьер объявил выговор руководителям Министерства по поддержке махалли и семьи

На совещании под председательством премьер-министра Абдуллы Арипова выговор получили министр по поддержке махалли и семьи Рахмат Маматов, а также его заместители Ботир Парпиев и Азизбек Икрамов. Глава правительства раскритиковал действия некоторых председателей махаллей, которые затягивали выделение единовременной финансовой помощи нуждающимся семьям.

Сегодня, 19:04 Политика

Премьер-министр Узбекистана Абдулла Арипов 8 августа в Кабинете Министров провел совещание, посвященное деятельности Министерства по поддержке махалли и семьи.



Глава правительства подверг критике отсутствие системной работы в министерстве по работе с документами и усилению исполнительной дисциплины, видимой работы по внедрению критериев "Обод Хонадон" (благоустроенный дом), "Обод Куча" (благоустроенная улица) и "Обод Махалля" (благоустроенная махалля) в махаллях, недостаточный уровень организации профилактических мероприятий по обеспечению общественного порядка и безопасности, раннему предупреждению преступлений и правонарушений в махаллях, а также нарушение законодательства со стороны председателей и сотрудников махаллей при назначении и выплате социальных пособий и материальной помощи малообеспеченным семьям.



Абдулла Арипов также раскритиковал действия некоторых председателей махаллей, которые затягивали распределение единовременной финансовой помощи из республиканского бюджета нуждающимся семьям. Он заявил, что это не может быть оправдано никакими критериями, подтвердил информацию источник "Газеты.uz" в правительстве.



За недостатки в работе был объявлен выговор министру по поддержке махалли и семьи Рахмату Маматову, его заместителям Азизбеку Икрамову и Ботиру Парпиеву, добавил источник.



Рахмат Маматов, Азизбек Икрамов, Ботир Парпиев.



На совещании также отмечалось, что у 39 махаллей нет своего здания, в связи с чем председателй махалли ведется деятельность из своего дома. Хокимы районов и городов, руководители секторов не приняли никаких мер по размещению этих махаллей в пустующих зданиях в регионах. Это не только негативно сказывается на эффективности махалли, но и доставляет неудобства населению. Премьер назвал эту ситуацию позором, сообщает Kun.uz.



"Через это можно узнать отношение руководителей государственных органов управления к своим занимаемым должностям. Как будто они не имеют никакого отношения к махаллям, как будто они не живут там. Если председатель обслуживает и принимает соседей в собственном доме, то это позор. Министерству строительства будет поручено построить современное и хорошо оборудованное здание для махаллей, не имеющих собственных зданий. Этот вопрос необходимо решить как можно скорее", - заявил премьер.



Напомним, что в преддверии Курбан хайита правительство Узбекистана объявило о выплате денежной помощи 150 тысячам нуждающимся семьям из фонда "Доброта и поддержка" в связи с праздником Курбан хайит (1 млн сумов на семью). Кроме того, указом президента предусмотрена выплата единовременной помощи на 380 млрд сумов свыше 400 тысячам нуждающихся семей из списка "Темир дафтар" (Железная тетрадь), членами которых являются более 1,7 миллиона человек.



Однако в следующие дни в социальных сетях начали появляться публикации, где жители выражают недовольством порядком выплат. В результате чего Генеральная прокуратура объявила список номеров в разрезе областей для обращений в случае правонарушений при выплате денежной помощи.



4 августа президент Шавкат Мирзиеев провел видеоселекторное совещание по вопросам материальной поддержки слоев населения, нуждающихся в социальной защите и помощи в период пандемии. Глава государства указывал, что необходимо правильно формировать списки нуждающихся в материальной помощи семей, справедливо распределять выделенные средства.



Как сообщалось ранее, с 1 сентября поэтапно по всей стране рассмотрение заявлений о назначении и процесс назначения социальных пособий будет осуществляться в рамках информационной системы "Единый реестр социальной защиты". Последний также будет обмениваться информацией с "Единым электронным архивом ЗАГС", что позволит определять состава семьи заявителей по вопросам соцзащиты онлайн.