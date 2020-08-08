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В Бейруте обезумевшие демонстранты захватили здания трех министерств
22:25 08.08.2020

Из столицы Ливана в последние часы приходят тревожные сообщения. Город, где не прекращается разбор завалов после взрывов в порту, захлестнула волна беспорядков. Протестующие уже заняли здания трех министерств, идет штурм других правительственных объектов. Есть пострадавшие.

Улицы ливанской столицы, переживающей последствия крупнейшей техногенной катастрофы современности, захлестнула волна беспорядков. Демонстранты недовольные работой правительства отказались расходиться и напали на полицию. В ответ применяется слезоточивый газ. Толпа уже заняла трех министерств.

"Абсолютно все члены правительства должны уйти в отставку. И мы готовы на все, чтобы после этого каждый из них понес суровое наказание", - говорит участник акции.

"Мы больше не можем терпеть это правительство. Оно довело страну до чудовищного кризиса. Для нас даже такая жизненно важная вещь, как поездка в больницу, которая, к слову, едва работает, - это уже непозволительная роскошь", - сказал еще один местный житель.

На таком фоне продолжается поисково-спасательная операция на месте взрыва почти трех тысяч тонн аммиачной селитры. Чешские специалисты решили не рисковать и прервали работу. Российские спасатели и медики помощь ливанцам пока не сворачивают.

Дмитрий Кулько

Источник - Первый канал
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