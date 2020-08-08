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В Казахстане приходит конец двоевластию?В Казахстане приходит конец двоевластию?
00:01 09.08.2020

По оценке KazakhSTAN 2.0, двоевластие в Казахстане, когда авторитарную политическую систему и "суперпрезидентскую" вертикаль возглавляют сразу два человека - первый президент РК Нурсултан Назарбаев и его преемник Касым-Жомарт Токаев, близится к своему логическому концу. И хотя пока неясно, когда это точно случится, но сам факт уже не подлежит сомнению.

Что пишет KazakhSTAN 2.0?

В связи с этим рекомендуем не слишком реагировать на всевозможные якобы утечки информации о том, где сейчас отдыхает елбасы, и какие идут разборки в правящей элите по поводу присвоения государственных средств и перекладывания ответственности за допущенные промахи в борьбе с коронавирусом и его социально-экономическими последствиями. Судя по всему, они призваны отвлекать внимание публики от того, что сейчас происходит в Библиотеке.

Думаем, что многие в стране отметили про себя, что в 2020 году празднование Дня Нур-Султана и одновременно 80-летия Нурсултана Назарбаева прошло достаточно блекло, если, конечно, не считать злосчастного салюта в столице. И наверняка посчитали причиной тому или заболевание елбасы короновирусом или стремление властей не обострять внутриполитическую ситуацию слишком бурным празднованием юбилея. Однако в прошлом подобная политическая корректность никогда не была свойственна ни самому "лидеру нации", ни Акорде.

Ранее мы уже выразили свое сомнение в том, что заболевание короновирусом у Нурсултана Назарбаева вообще имело место быть, и предположили, что дело скорее всего в политической необходимости. Другой вопрос, что стало причиной для нее.

Тогда мы предложили три возможные версии: пессимистическую, оптимистическую и нечто среднее. Напомним:

"Согласно первой версии, состояние здоровья Нурсултана Назарбаева после встречи с первым заместителем председателем партии "Нур Отан" Бауыржаном Байбеком и встречи с секретарем Совета безопасности РК Асетом Исекешевым, а также заседания Совета по управлению Фондом национального благосостояния "Самрук-?азына" 3 июня 2020 года и приема в тот же день Чрезвычайного и Полномочного посла ОАЭ в Казахстане Мохаммада аль-Джабера, и без того проблемное резко ухудшилось. А поскольку впереди 6 июля 2020 года, когда Нурсултан Назарбаев обязан появиться перед народом, но не сможет это сделать без риска для своей жизни и внутриполитической стабильности в стране, в Библиотеке решили задействовать короновирус.

Оптимистическая версия состоит в том, что 24 июня 2020 года в Москве состоится парад Победы в честь 75-летия завершения Великой отечественной войны, который является важным элементом двух важных политических проектов президента России Владимира Путина: по консолидации страны и российского народа и по продлению своих полномочий как главы государства путем изменения Конституции РФ. Соответственно Нурсултан Назарбаев как старый (хотя и не всегда верный) союзник господина Путина просто обязан там присутствовать. Но очень похоже, что после неожиданного мартовского визита в Москву у елбасы нет желания общаться с российским коллегой лично, поэтому он решил вполне благоразумно прикрыться короновирусом.

Средняя версия состоит в том, что что Нурсултан Назарбаев и те люди, которые его окружают, решили провести юбилей в облегченном варианте. По многим причинам, включая желание уберечь юбиляра от внешних контактов с теми, кто может быть скрытым переносчиком короновируса. Иными словами, хотя елбасы еще и способен как-то демонстрировать себя народу, он решил этого не делать".

Так вот, по инсайдерской информации из Акорды (Библиотека настолько жестко закрылась от внешних наблюдателей, что диву даешься), все-таки верна пессимистическая версия.

Очередным ее подтверждением, кроме бесцветного и скучного празднования 80-летия первого президента РК, стала статистика его публичной активности. Мы оценили ее в периоды с 20 марта по 2 августа 2020 года и с 20 марта по 2 августа 2019 года, а источником стал официальный сайт елбасы.

Результаты таковы:

Мы не видим смысла комментировать эти цифры – они четко свидетельствуют о том, что Казахстан уже скоро вернется к классической для себя модели: одна страна - один лидер. Более того, рискнем предположить, что нынешняя конфигурация казахстанской вертикали власти сохранится еще как минимум два года и ее будет возглавлять Касым-Жомарт Токаев.

А вот на вопрос, кто будет рядом с ним и кто будет принимать участие в решение ключевых вопросов, ответа у нас нет. Пока. Разговоров и прогнозов много, но все они слишком субъективны. Очень многое будет зависеть от случайностей, совпадений и пересечений, в том числе человеческие судьбы, кадровые решения и экономические перемены.

Есть другие версии

В Казахстан Нурсултан Назарбаев вернется только 10 августа, и уже на следующий день планируется его выступление на заседании Совета Безопасности, где будет объявлено об отставке премьер-министра РК Аскара Мамина. Говорят, что у Елбасы накопились к Мамину претензии, в том числе личного характера, пишут телеграм -каналы.

Есть еще версия о том, что Назарбаев готовит "коллективного преемника" в виде президента - сильного премьера - главы Сената.

Источник - knews.kg
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596920460
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