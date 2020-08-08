Президент Таджикистана подготовил сына к передаче власти

00:03 09.08.2020

Эмомали Рахмон может сняться с назначенных на осень выборов



Ренат Абдуллин



Власти Таджикистана определили дату очередных президентских выборов - они состоятся 11 октября. Осеннее голосование может обозначить собой переломный момент в политической жизни республики, поскольку не исключено, что действующий президент Эмомали Рахмон использует его для передачи власти своему сыну. Эксперты неоднократно указывали на вероятность такого сценария, и для его реализации есть ряд объективных причин.



Эмомали Рахмон уже четыре раза занимал пост президента. Согласно Конституции Таджикистана, он может баллотироваться неограниченное количество раз, поэтому, очевидно, будет выдвигать свою кандидатуру и в текущем году. Несмотря на то что избирательная кампания в республике еще не стартовала, наблюдатели отмечают увеличение количества так называемых рабочих поездок, которые фактически превращаются в посещение домов жителей страны и задушевные беседы с ними за обедом - очевидный предвыборный пиар-ход, направленный на поднятие рейтинга.



Впрочем, переживать по поводу народной поддержки у Рахмона причин нет. Политическое поле в республике давно зачищено, таджикская оппозиция сосредоточена за пределами страны и влияния на внутреннюю ситуацию не оказывает. Один из немногих результатов ее деятельности - привлечение внимания международных правозащитных организаций к Таджикистану. Но в Душанбе, в свою очередь, уже дали понять: никакие рейтинги "прав и свобод" - где центральноазиатское государство традиционно занимает крайне низкие позиции - на курс властей не повлияет.



Активность Рахмона в общении с народом можно связать с двумя факторами. Во-первых, не так давно в стране ввели ограничения на потребление электроэнергии - такие меры не предпринимались с 2017 года. Логично, что президент, с 2015 года носящий официальный государственный титул "Основатель мира и национального единства - Лидер нации", в этих условиях демонстрирует близость к населению.



Во-вторых, заблаговременная пиар-кампания Рахмона может стать подготовкой к выдвижению в кандидаты его сына, Рустама Эмомали.



Последний с 2017-го занимает пост мэра Душанбе, а в апреле этого года также стал председателем Национального совета - верхней палаты Высшего собрания Таджикистана. Симптоматично, что на эту должность он был избран в возрасте 32 лет. Ранее законодательство республики позволяло участвовать в выборах лишь людям не младше 35, однако к весенней кампании были приняты поправки, снижающие проходной порог до 30. Аналитики резонно сочли это и подготовкой к президентским выборам.



Рустам Эмомали известен тем, что, в отличие от отца, избегает публичных выступлений и общения с журналистами, а его речи на правительственных мероприятиях, которые транслируют по местному телевидению, озвучивают дикторы. Эксперты связывают это с отсутствием у молодого политика харизмы Эмомали Рахмона и с тем, что он еще не сформировал собственный имидж у населения.



В таком контексте вполне вероятно, что действующий лидер решил сам провести кампанию, а в решающий момент отказаться от выдвижения своей кандидатуры в пользу сына. Срок действия президентских полномочий в Таджикистане - 7 лет, и не факт, что Рахмону это время дастся легко: слухи о его проблемах со здоровьем, несмотря на отрицание со стороны официального Душанбе, продолжают распространяться.



В пользу версии о преемнике в лице сына говорит и секретный протокол "32–20" от 24 ноября 2011 года, в котором силовым ведомствам были даны указания жестко пресекать любую оппозиционную активность. Документ был рассекречен противниками режима, хотя власть, естественно, говорила о безосновательности обвинений в свой адрес. Как отмечает проживающий во Франции таджикский журналист Темур Варки, сам номер протокола можно расценивать как своего рода шифр: 20 - год выборов, 32 - возраст, в котором Рустам Эмомали пойдет на пост главы государства.



При этом для президента передача власти сыну не будет означать утраты реального влияния на политику. Титул "Лидер нации" останется при Рахмоне, и, вероятно, он будет играть роль, схожую с той, которую в последние годы выполняет в Казахстане Нурсултан Назарбаев.