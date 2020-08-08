США решили очистить интернет от Китая, - "Къ"

08:47 09.08.2020

Администрация Дональда Трампа предложила программу, которая сильно ограничит китайские технологические компании



На этой неделе администрация президента США Дональда Трампа представила программу мер, которые могут быть введены в отношении китайских технологических компаний. В числе прочего она предусматривает удаление китайских приложений из американских магазинов приложений и запрет на загрузку американских приложений в китайские смартфоны. Если эти меры, которые сами американские СМИ сравнивают с Великим китайским файерволом и притом считают довольно неопределенными, будут введены в действие, они могут довольно сильно ударить по китайским компаниям.



Проект "Чистая сеть" был опубликован в среду, он включает пять основных направлений и является продолжением запущенной год назад программы "Чистые сети 5G". Тот проект был нацелен на то, чтобы не допустить до американских 5G-сетей китайские корпорации Huawei и ZTE. Цель новой программы - "защитить конфиденциальность наших граждан и наиболее деликатную информацию наших компаний от агрессивного вторжения враждебных сил, таких как Коммунистическая партия Китая".



Первый пункт нынешнего документа - "Чистый оператор" - предусматривает запрет на подключение к американским телекоммуникационным сетям "ненадежным операторам из Китайской Народной Республики", так как они "представляют угрозу национальной безопасности США".



В соответствии с этими правилами такие операторы, как China Mobile - крупнейший китайский мобильный оператор, могут потерять доступ к американским сетям и, следовательно, не смогут предоставлять своим клиентам роуминг в США.

Второй пункт - "Чистый магазин". Он предусматривает удаление из американских магазинов приложений "ненадежных" приложений, разработанных китайскими компаниями. "Приложения из КНР угрожают нашей конфиденциальности, порождают вирусы и распространяют пропаганду и дезинформацию",- говорится в документе. Это один из пунктов, которые могут особенно сильно ударить по китайским компаниям, ведь многие разработанные в Китае приложения уже получили значительное распространение во всем мире.



Самый яркий пример - приложение для создания и просмотра коротких видео TikTok, которое за последние месяцы приобрело огромную популярность. В четверг Дональд Трамп подписал указ "О борьбе с угрозой TikTok", в соответствии с которым сделки с компанией ByteDance, владеющей приложением, для американских компаний будут запрещены через 45 дней. Возможно, TikTok и не попадет под действие новых правил - в последние недели неоднократно сообщалось, что приложение хочет выкупить Microsoft.



Тем не менее есть много других китайских приложений, активно используемых в США,- например, мессенджеры WeChat (президент США также выпустил указ о его запрете) и Weibo, популярные среди живущих в США выходцев из Китая, или другие сервисы для создания видео - Likee и Zynn, которыми пользуются многие американцы.

Но самым тяжелым для китайских компаний может оказаться третий пункт документа - "Чистые приложения". Он предусматривает запрет для китайских производителей смартфонов предустанавливать или "иным способом делать доступными для загрузки" американские приложения. Еще в прошлом году доступа к приложениям Google из-за введенных против нее санкций лишилась китайская технологическая компания Huawei.



Теперь же с чем-то подобным могут столкнуться и другие китайские производители смартфонов - Xiaomi, Oppo, Vivo, в целом же на китайские компании, по подсчетам Canalys, приходится около трети всех продаваемых в мире смартфонов.

Четвертый пункт - "Чистое облако" - касается облачных сервисов, его цель - "предотвратить хранение и обработку наиболее деликатной информации американских граждан и наиболее ценной интеллектуальной собственности, включая исследования по вакцинам против COVID-19, нашего бизнеса в облачных системах, доступных нашим иностранным противникам через такие компании, как Alibaba, Baidu и Tencent". По практическому значению этот пункт уступает предыдущим двум, так как китайскими облачными сервисами пользуются в основном внутри самой КНР и на мировом рынке они не представляют серьезной конкуренции Amazon Web Services, Microsoft Azure и Google Cloud. В то же время на них хранят данные в том числе и в США многие китайские компании, например Tencent. Последний пункт называется "Чистый кабель", он посвящен тому, чтобы "подводные кабели, подсоединяющие нашу страну к глобальному интернету, не пали жертвой масштабного сбора разведывательных данных КНР".



Американские СМИ, пишущие про технологии, довольно скептически отреагировали на "Чистую сеть": TechCrunch сравнил программу с Великим китайским файерволом - системой фильтрации и цензурирования интернет-контента в Китае, а The Verge описал план как "неопределенный, но агрессивный" и, сославшись на экспертов, назвал его чистой риторикой и пустыми угрозами, так как в нем нет никаких технических подробностей того, как подобная программа может быть реализована.



"Конкретика не очень хорошо складывается в единую картину. Она говорит о не очень хорошем понимании того, как функционируют сети, и не очень четком представлении, как все это предполагается реализовывать. Все это делает ее (программу "Чистая сеть".- "Ъ") больше похожей на упражнение в риторике",- считает независимый исследователь международной политики в сфере технологий Мария Фаррелл.



По ее мнению, это больше похоже не на Великий китайский файервол, а на российский проект "суверенного интернета": "В России много разговоров и мало дела. Сравните это с Америкой, где тоже есть некоторое количество разговоров и мало дела".



В то же время даже если некоторая часть этих пунктов будет хотя бы частично реализована на практике, это может довольно сильно ударить по китайским компаниям. Ведь, хотя основным рынком для многих из них остается сам Китай, все больше местных компаний стремятся выходить и на международные рынки, а подобные меры могут существенно снизить их конкурентоспособность. Даже намного более ограниченные указы Дональда Трампа о фактическом запрете сервисов TikTok и WeChat в США на этой неделе привели к снижению капитализации китайских компаний на $100 млрд.



Яна Рождественская

"Коммерсантъ" от 08.08.2020,