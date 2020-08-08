УзбЦензура. "Попытками „заткнуть рот" СМИ и блогерам ничего нельзя добиться" - Комил Алламжонов

08:52 09.08.2020 Глава попечительского совета Фонда поддержки масс-медиа Комил Алламжонов, комментируя попытку взлома Telegram-аккаунтов ряда блогеров и журналистов, заявил, что такими попытками "заткнуть рот" прессе ничего нельзя добиться. Он также отметил, что несмотря на проблемы с доступом к Facebook, пользователи все равно будут туда заходить.



6 августа ряд журналистов и блогеров Узбекистана сообщили о попытке взломать их Telegram-аккаунты. Злоумышленники с помощью звонков с поддельных номеров местных мобильных операторов пытались украсть SMS-код для идентификации.



Например, журналист и филолог Эльдар Асанов рассказал, что ему позвонил молодой человек с номера +998971300909 (оператор Mobi.uz) и сообщил о проведении викторины. Победителям викторины обещали минуты для звонков, SMS и мегабайты для интернета.



"Несмотря на то, что в голову пришла мысль о возможном мошенничестве, я решил принять участие в игре, чтобы посмотреть, чем это закончится. Мне задали очень простые вопросы про коронавирус и объявили победителем. Затем сказали, что отправили на мой номер код и просили сообщить его. Смотрю - пришел код в Telegram. То есть они пытаются получить доступ к моей учетной записи удаленно. Они выбрали очень простой, „махровый" путь", - написал он у себя в Telegram-канале.



Эльдар Асанов вышел из всех своих аккаунтов для предосторожности, ожидая, что злоумышленники пытаются получить доступ к его аккаунту, чтобы украсть деньги.



"Однако злоумышленники, у которых не получилось добраться до моего аккаунта, начали снова и снова названивать мне. Когда поднял трубку, спросили: „Поступил бонус?". Сказал нет, он сообщил, что перезвонит. Через минуту на мой счет поступило 84 тысячи сумов. Тогда я понял, что их цель - не деньги. Они позвонили еще раз и объяснили, как нужно активировать „бонус" через эти поступившие средства. Затем снова начали названивать, пытались получить доступ к моему Telegram-аккаунту и просили код… Я спросил: „Кто вы, зачем вам нужен мой аккаунт?", в ответ сбросили трубку", - написал он.



Журналист перезвонил по номеру и попал в компанию Mobi.uz. Он объяснил оператору, что через их номер пытались совершить мошенничество. По его словам, оператор сказал, что невозможно подключиться к их номеру из другого места (IP-адрес был из Нидерландов) и предложил позвонить в органы внутренних дел, если имеется жалоба.



Журналистка УзА Анора Садикова сообщила об аналогичном случае (только звонок поступил от оператора Ucell). Автор блога "Наблюдения под чинарой" Ферузхан Якубходжаев и журналист Зафарбек Солижонов также рассказали о попытках взлома.



Председатель попечительского совета Общественного фонда поддержки и развития национальных масс-медиа Комил Алламжонов прокомментировал ситуацию и заявил, что "такими попытками „заткнуть рот" СМИ и блогерам ничего нельзя добиться". "Газета.uz" публикует текст заявления.



На днях написали о попытках взлома Telegram-аккаунтов нескольких блогеров. Кто это сделал, в каких целях, пока неясно, но это можно расценить как непосредственную угрозу СМИ и блогерам, свободе слова. Но такими попытками "заткнуть рот" СМИ и блогерам ничего нельзя добиться.



Например, возьмем прошлые годы. На протяжении долгих лет пресса находилась под сильным давлением, под влиянием строгой цензуры.



Журналисты не могли не только высказать свое мнение, но даже не были в состоянии поднять какие-либо насущные проблемы. И что же произошло в итоге? В итоге не было плюрализма мнений, не было развития общества, страна продолжала оставаться в числе неразвитых стран - не было никаких изменений. Потому что инструмент, которой призван привлекать внимание к проблемам, был отключен.



Теперь же под руководством нашего президента прессе были открыты широкие горизонты. Были определены цели и задачи для превращения прессы в четвертую власть.



Если в этом конкретном процессе голос прессы будет заглушен, если в этом процессе блогеры и журналисты останутся под сильным давлением, что же может произойти? Сейчас я хочу поделиться с вами своими аналитическими размышлениями по данному вопросу.



Давайте для начала взглянем на информационное поле в целом.



Представьте, что это информационное поле. На этом берегу информационного поля, к примеру, находятся иностранные СМИ, блогеры, журналисты или правозащитные организации и так далее, и тому подобное.



На этом же берегу расположились средства массовой информации Узбекистана. Здесь - телевидение, радио, интернет, социальные сети и так далее, и тому подобное. Эта же зона - информационное поле. Отсюда наши граждане черпают информацию. И именно это поле с обеих сторон заполняется информацией о тех или иных проблемах.



Теперь, если мы возьмем в тиски телевизионных журналистов, радио, интернет, социальные сети, в целом, журналистов и блогеров, работающих в пространстве Узбекистана, если мы начнем перекрывать им воздух, то они потихоньку снизят свою активность.



Так как подавляющее большинство этих СМИ принадлежат частному сектору, они связаны с рекламой. Любой вид средств массовой информации, будь то блогеры или другие журналисты - они все существуют за счет рекламы.



Если публикуемые ими статьи не связаны с человеческими жизнями, если их материалы не поднимают никаких проблем народа, то интерес к этим СМИ будет снижаться. Естественно, в результате снижения интереса к ним, рекламы у них тоже будет становиться меньше, и они могут оказаться в сложной ситуации. И это не самое худшее.



Если говорить о том, какие последствия от этой ситуации будут для Узбекистана, то это потеря иммунитета на этом информационном поле. И недружественные иностранные СМИ будут управлять этим информационным полем. А их цели нам неизвестны. И что они собираются делать - тоже.



Народ, люди, которые не могут получить интересную информацию от местных СМИ, будут обращаться к СМИ на той стороне. И таким образом будет формироваться одностороннее мышление.



А теперь можно спросить, почему формируется мнение, что нужно заглушать эти средства массовой информации или же брать их под определенный контроль? Это потому, что они поднимают насущные и наболевшие вопросы и проблемы. Но это ошибочное мнение. Вместо того, чтобы решать проблему, мы пытаемся подавить СМИ. Но ведь проблемы все же существуют. И здесь есть еще одна, самая худшая сторона - проблема осталась, а голос средств массовой информации приглушен. С этой же стороны голоса иностранных СМИ станут звучать громче.



Что лучше? Наличие на этом информационном поле одного громкого голоса или множество различных голосов? Естественно, при наличии разнообразия голосов лодка будет раскачиваться в меньшей степени. Это другая сторона вопроса. Получается, голос средств массовой информации приглушен, но проблемы то остались.



Как вы думаете, прекратят ли эти журналисты и блогеры свою деятельность? Нет. Кто в принципе эти блогеры и журналисты? Они патриоты, это люди, неравнодушные к происходящему. Такими не рождаются, ими становятся. Соответственно, это чувство патриотизма сохранится. И кто гарантирует, что эти блогеры и журналисты не станут вести свою деятельность анонимно? Ведь мы уже были свидетелями такого. Для примера, в 2016 году мы не знали, кем были большинство наших блогеров в Telegram.



Самое главное отличие того и этого времени - это то, что ранее технологии не были настолько развиты. Вот, например, есть социальные сети: Facebook, Instagram, Telegram, Twitter и так далее, и тому подобное. И эти сети так глубоко внедрились в нашу жизнь, что закрытием какой-либо сети нельзя чего-то добиться.



Решение на самом деле очень простое. Как мы уже много раз отмечали, нужно бороться не с журналистами, а с проблемами. Раз есть проблема, то журналист о ней будет говорить.



Не было бы проблемы, журналист о ней не говорил бы. Если же есть проблема, а журналист о ней не будет говорить, то эти проблемы будут накапливаться и накапливаться, что может привести к серьезному общественному недовольству.



Теперь бы хотелось обратить ваше внимание на очень интересную сторону всего этого. В современный век высоких технологий при условии наличия интернета остановить поток информации невозможно. Соответственно, если мы закроем рты нашей прессе, нашим местным блогерам и журналистам, то на информационном поле количество голосов сократится. И этот пробел заполнят зарубежные организации, в том числе недружественные иностранные СМИ, которые сыграют свою определенную роль и покажут свое превосходство. И в результате этого высока вероятность потерять свой информационный суверенитет.



Хочу отметить, что иностранные средства массовой информации и зарубежные организации не обязательно зловредны. Но всегда существуют доброжелатели и недоброжелатели.



Среди них могут находиться те, кто попытается оказать какое-то политическое давление, или те, которые могут получить выгоду, показывая определенные политические процессы в том или ином свете. И если мы будем пытаться заглушить наши средства массовой информации законодательным, техническим или любыми другими путями, то я считаю, что мы этим снижаем информационный иммунитет Узбекистана.



Что я хочу этим сказать? Этим я хочу сказать, что пресса должна быть свободной, что мнения должны быть разнообразными. Часто говорят, что журналисты преувеличивают проблемы, а позитивное - приуменьшают. Да, это так, но тут есть такой момент: основная задача прессы - это поднимать вопросы, злободневные проблемы. Придать огласке эти проблемы и их пути решения от имени общества.



Кроме того, пресса - это общественный контроль. Поэтому она не должны писать только о положительном и не должна только хвалить. Правильно, непредвзятость, журналистская этика очень важны. И в этих аспектах могут существовать недостатки, но работать с этими недостатками лучше, чем заглушать голоса СМИ, потому что с приглушением их голосов проблемы не исчезнут.



И материалы все равно будут появляться тем или иным способом. В Telegram сейчас есть тысячи различных каналов, где это все и появится. Сейчас у каждого гражданина есть телефон, а раз так, то попытки скрыть какую-то информацию тщетны. И даже нет никакой возможности это сделать.



Скажем, какая-то социальная сеть столкнулась с проблемой. Вот это пользователи, и они заходят в Facebook. В процессе этого они сталкиваются с трудностями. И что, перестают ли они заходить в Facebook из-за этого? Нет! Они находят решение. И это решение - VPN. Таким образом, пользователям сети приходится использовать VPN, чтобы заходить в Facebook.



И что происходит в итоге? В итоге пользователи VPN, кроме доступа в Facebook, обретают доступ к тысячам сайтов террористического характера, порнографического характера или же к сайтам по продаже оружия, а также к сайтам экстремистского характера. И завтра это может оказаться опасным инструментом, открывающим пути к киберпреступлениям. Этим хочу сказать, что даже если появятся проблемы с доступом в Facebook, то пользователи все равно будут туда заходить.



Обобщая свои мысли, хочу сказать, что при глушении голосов блогеров и журналистов иммунитет Узбекистана снизится, разнообразие мнений уменьшится, и это может оказать негативное влияние на информационный суверенитет нашей страны.



Кроме этого, они могут уйти в подполье, они могут совершенно незаметно продолжать свою деятельность на других ресурсах, и, самое главное, нельзя забывать, что блогеры и журналисты - это неравнодушные люди. И какие бы запреты им не ставили, они все равно будут продолжать свою деятельность.



Далее, столкновения средств массовой информации или же социальных сетей с разного рода проблемами - это другая сторона вопроса. Проблема также заключается в доступе к Facebook и другим социальными сетям через программу VPN, которая может разрушать все средства информационной безопасности. Вред от этого я уже упомянул.



Кроме этого, сейчас в условиях пандемии в Facebook появляется множество рекомендаций медиков, различных проектов. Они могут пострадать. Или же есть коммерческие организации, которые должны продвигать свой бизнес - они тоже пострадают. А самое главное, закрывается путь, по которому поднимаются вопросы, волнующие людей.



Но если перестают подниматься вопросы и проблемы не решаются, то это все равно оставит свои последствия. Поэтому важно научиться правильно работать со СМИ, социальными сетями и блогерами. Самое главное, что значит научиться правильно работать?



Конечно, СМИ должны быть беспристрастными. Наши законы достаточно совершенны, но они должны исполняться. Мы должны добиться четкого исполнения законов на практике. И самое главное - должна быть открытость в работе с журналистами. Решение здесь очень простое: вопросы, которые поднимаются журналистами, должны своевременно решаться.



Есть недостатки в деятельности СМИ, журналистов. Чрезмерная эмоциональность, односторонний взгляд на проблему, распространение ложных фейковых новостей - это все действительно головная боль в работе СМИ. Но все же это решаемые вопросы.



Что произошло в течение последних двух-трех лет? Восприятие людьми информации, отношение к ней коренным образом поменялось. Сейчас народ Узбекистана не такой доверчивый, каким был 3−4 года назад. Он достиг уровня, что если вдруг встречается сомнительного рода информация, люди выражают свое отношение.



Хочу сказать, что и само население играет роль большого фильтра. По этим причинам давайте вместо того, чтобы считать журналистов и блогеров врагами, наладим с ними работу, будем с ними друзьями, и в случае наличия недостатков укажем им на них.



И есть один момент - аккаунт друга никогда не должен взламываться. Источник - gazeta.uz

Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596952320

Новости Казахстана

- Обеспечение экономической безопасности – один из основных приоритетов работы Аппарата Совета Безопасности

- "В отличие от режима ЧП, в условиях карантина Президент поручал регулировать МСБ, а не закрывать"

- 2,2 млн казахстанцев получили единовременную выплату по потере дохода в период карантина

- Кадровые перестановки

- "Поддержка МСБ неэффективна без поддержки платежеспособности населения"

- Сенатор требует вернуть деньги за якобы оказанные медицинские услуги и наказать виновных

- Минэкологии решает вопрос со зловонным запахом в Жаркенте Алматинской области

- Утильсбор и "Кривое дело"

- Депутаты демпартии "Ак жол" настаивают на кредитных каникулах

- Проведена внезапная проверка системы ПВО Алматинского региона

