Умер композитор и дирижер Анвар Эргашев. Памяти солнечного человека

09:13 09.08.2020

В апреле композитору, дирижеру, заслуженному деятелю искусств Узбекистана, лауреату Государственной премии Анвару Эргашеву (19.04.1954 – 8.08.2020) исполнилось 66 лет, а вчера он ушел в Вечность… В это невозможно поверить. Его внезапный уход стал шоком для тех, кто был знаком с ним, знал его музыку и имел счастье с ним общаться. Его присутствие в нашей жизни всегда было гарантом надежности, хотя сам он был скромным интеллигентом, абсолютно не публичным человеком, никогда не претендовавшим на первые роли, где бы он не находился. Анвар Юлдашевич, а для меня, как и для многих из его окружения, просто Анварчик, был невероятно солнечным и очень добрым другом, душевный свет которого преображал все, к чему бы он ни прикасался. Человек-улыбка, человек-радость, яркий и лучезарный. Еще в консерватории было видно, что он "отмечен Богом".



Ему удавалось все – балеты ("Хумо" и "Чеховиана"), оперетты ("Крошка", "Наша Майсара", "Невеста Хлестакова"), мюзиклы ("Солнце над мельницей", "Королева змей", "12 месяцев", "Сказка зимнего леса", "Снежная королева", "Тысяча и одна ночь"). Все эти сценические произведения ставились в различных театрах Узбекистана и находили отклик у широкого зрителя разных возрастов. Его творческие сферы сфокусированы и в жанре концерта и инструментальной музыки, а также песни и саундтреков к драматическим и музыкальным спектаклям, художественным и документальным кинофильмам. Помимо этого он является автором "Гимна Конституции" и "Гимна Офарин". И все-таки главным делом Анвара Эргашева была киномузыка, огромное количество которой он написал для замечательных фильмов, среди которых – "Вечера в белом домике", "Верни мою звезду", "Бомба", "Битва трех королей", "Шариф и Маъриф", "Ангел в огне" и другие. Последней работой композитора стал фильм "101", премьера которого состоялась несколько месяцев назад.



Его музыка запоминается сразу, ведь Эргашев был одним из лучших наших мелодистов, и музыка его уже давно вошла в музыкальную жизнь Узбекистана. Она часто звучит в классических и эстрадных концертах, в различных театрах, на фестивалях и конкурсах. В ней много жизни, темперамента, лирики, творческой фантазии и оригинальных музыкальных решений.



Анвар Эргашев получил прекрасное музыкальное образование, фундамент которому заложил его отец Юлдаш Эргашев – заслуженный работник культуры Узбекистана, выпускник Института военных дирижеров при Московской Государственной консерватории имени П.И.Чайковского, дирижер духового военного оркестра и один из основателей музыкального училища в Фергане. В доме постоянно звучала классическая музыка, как зарубежная, русская, так и национальная. Любила ее и мама Азиза-опа. Всю свою жизнь она посвятила своей семье и была трепетной хранительницей ее очага. Оба родителя, увидев незаурядное дарование своего сына, определили его в Ферганскую детскую музыкальную школу №1 по классу фортепиано к Т.И.Орловой, после окончания, которой последовало поступление в музыкальное училище, где Анвар учился в классе специального фортепиано И.Г.Вышловой. Здесь же он увлекся композицией, написав свой первый лирический опус Прелюдию для фортепиано, которую, как и последующие произведения, сочиненные в тот период, успешно исполнял на концертах. Затем было поступление, в 1972 году, в Ташкентскую консерваторию сразу на два факультета: исполнительский по классу фортепиано доцента Б.В.Евлампиева и композиторский, где его наставником стал известный композитор М.Таджиев. Правда совмещаться учебу оказалось сложно и композицию пришлось отложить до 1980-го года, когда он вновь вернулся в класс своего мэтра. Ну а в третий раз, Анвар Эргашев стал студентом консерватории в 1994 году, поступив на отделение оперно-симфонического дирижирования, где обучался азам профессии дирижера у двух профессоров – народного артиста Узбекистана З.Хакназарова и заслуженного артиста республики К.Усманова. До конца жизни он с чувством огромной благодарности вспоминал всех своих педагогов, способствовавших его становлению.



Общение с Анваром всегда доставляло особое удовольствие. Помню, как он работал с моей дочерью над Вторым фортепианным концертом Ф.Листа. Для него это был рядовой концерт, а для нее дебют с симфоническим оркестром. Естественно, юная пианистка волновалась, а маэстро верил в нее, как и в каждого своего солиста, вдохновляя во время репетиций на уверенность и совместное творчество. В итоге концерт прозвучал великолепно. Между исполнителями и залом с первых минут возник контакт. Слушатели воодушевленно внимали. Прекрасно звучал в тот вечер Национальный симфонический оркестр Узбекистана под управлением Анвара Эргашева. А овации в финале, цветы солистке и дирижеру, крики "браво" свидетельствовали об успехе. Впоследствии они не раз выходили вместе на сцену с фортепианными опусами Бетховена, Моцарта, Шостаковича.



Мы всей семьей ходили на его концерты, когда он был главным дирижером Национального симфонического оркестра, а потом и на спектакли нашего Большого театра, которыми он дирижировал – "Хумо", "Раймонда", "Сельская честь", "Флория Тоска", "Паяцы", "Спящая красавица". А в руках у него всегда была дирижерская палочка, подаренная горячо любимой мамой, которую он хранил, как самую бесценную реликвию.



Анвар был прекрасным семьянином. Они с женой Намуной, музыковедом по специальности, построили дом, воспитали троих сыновей, дали им прекрасное образование, женили. Дети подарили им внуков, которых оба обожали. Впереди у них было много планов и идей…



Сегодня, с невероятным теплом, я вспоминаю наши встречи как обозначенные, так и случайные. Вот он с неизменной улыбкой перемещается по коридорам нашей Alma Mater, остановился с коллегой, узнал, как дела, а через несколько минут уже приободряет студента, заряжая радостью и легкостью. А вот я захожу в наш любимый Большой театр и передо мной знакомое улыбающееся, открытое лицо Анварчика, который искренне всем радуется, излучая желание добра и мира, изливая на всех свое дружелюбие. Он был влюбленным в музыку, жизнь, родителей, семью, друзей, коллег. Очень горько осознавать, что он уже никогда тебя не обнимет, не скажет, комплимента, проникая своей лучезарной улыбкой прямо в сердце…



Как же рано ты ушел, Анварчик! Ушел безвременно! Ушел, не завершив намеченного как в искусстве, так и в жизни! Твой прерванный полет – утрата жесточайшая и абсолютно невосполнимая. Ты служил профессии высоко и нравственно, оставив о себе самую добрую память. Наша семья потеряла близкого друга, с которым мы были рядом и профессионально, и человечески на протяжении многих лет. Ты, как и твоя музыка, навсегда останешься в наших сердцах. Мы будем тебя помнить, наш солнечный друг! Светлая тебе и вечная память…



Инесса Гульзарова, музыковед.