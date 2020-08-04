Борьба с расизмом превращается в борьбу с христианством, - Милена Фаустова

09:54 09.08.2020

Защитники прав африканцев во Франции потребовали роспуска Католической церкви



Милена Фаустова

4 авг. 2020



Борцы за права чернокожих или те, кто

прикрывается их именем, совершили ряд

нападений на католические храмы в США.



Антихристианские настроения, которые в последнее время демонстрирует в Америке движение Black Lives Matter (BLM), докатились и до Франции. Местный аналог BLM "Лига защиты Черной Африки" (LDNA) потребовала роспуска Католической церкви. Правда, самоликвидироваться католическому сообществу предлагают только после того, как Святой престол выплатит "компенсацию за рабство и колонизации". В Twitter Лиги опубликованы антицерковные призывы и фотографии, на которых люди в масках разоряют католические храмы и выносят из соборов обезглавленные статуи Христа, Девы Марии и святых.

"Пришло время, когда человечество, в том числе и темнокожие (афроамериканцы) избавятся от "идола идолов", навязанного белыми завоевателями и представляющего собой крупнейшее идеологическое мошенничество в истории человечества. Пришло время, чтобы официальные лица Ватикана сами распустили свою церковь, выплатив компенсации за рабство и колонизацию. В противном случае об этом позаботится гражданское общество, но уже насильно", – отмечалось в сообщениях. Впрочем, достаточно быстро эти заявления исчезли с официальной страницы LDNA, и осталось во многом непонятным, из-за чего вдруг обозлились защитники Черной Африки на церковь.



Скорее всего причиной агрессии послужили действия ультраконсервативной организации – католического движения Civitas. 4 июля на своей странице в социальной сети Facebook лидер этой группы Ален Эскада опубликовал интервью с уроженкой Камеруна Стеллой Камнга, которая несколько лет проживает во Франции. В частности, девушка заявила, что главная цель BLM и LDNA, по ее мнению, – культивирование расизма, направленного на диффамацию людей со светлым цветом кожи. "Они промывают мозги, чтобы внушить черному сообществу ненависть к белым", – сказала Камнга. "Спасибо, мисс, за ваше предупреждение!" – ответил Эскада. Видеоинтервью набрало более миллиона просмотров и вызвало бурную реакцию последователей Black Lives Matter и "Лиги защиты Черной Африки". С этого момента на страницах LDNA в социальных сетях стали периодически появляться нападки на Католическую церковь и христианство в целом. Так, сразу после известия о пожаре в Нантском соборе Святых Петра и Павла, который произошел 18 июля, основатель лиги Беханзин Эгунчи опубликовал видео горящего храма и подписал: "О! Пожар в Нантском соборе? Собор, оплаченный трудом рабов и деньгами от работорговли? Что сделала Католическая церковь, в том числе во Франции, чтобы предотвратить дегуманизацию наших предков? Ни проповедей, ни булл от папы Франциска для негров!"



Стоит отметить, что движение Civitas в Ватикане вызывает больше вопросов и опасений, чем стремления его поощрить. Связанное когда-то с лефевристами из "Общества святого Пия X", известными своим непризнанием ряда реформ, принятых в ходе Второго Ватиканского собора, Civitas и сегодня позиционирует себя как организация с крайне правыми взглядами. К духовной составляющей в 2016 году добавилась и политика: движение официально объявило себя партией. "Civitas – это политическое движение, которое продвигает и защищает суверенитет, национальную и христианскую идентичность Франции, черпая вдохновение в социальной доктрине Церкви, естественного права и патриотических, моральных и цивилизационных ценностей, необходимых для национального возрождения", – говорится на официальном сайте движения. Ранее LDNA и Civitas не вступали в открытое противостояние. Однако только в 2018 году, как раз когда и образовалась лига, во Франции было зарегистрировано 1063 антихристианских акта.



Конфронтация LDNA с Ватиканом во многом обусловлена последними тенденциями в американских организациях, на которые ориентируются сегодня активисты во Франции (подробнее в "НГ" от 01.07.20). В начале июля вашингтонский Национальный музей афроамериканской истории и культуры (NMAAHC) опубликовал на созданном им портале Talking About Race методичку в виде пиктограмм, проясняющую, что входит в понятие "белость" (whiteness). "Расовая идентичность белых опирается на то, что белые люди, их обычаи, культура и убеждения используются как стандарт, с которым сравнивают все остальные группы. Whiteness лежит в основе понимания расы в Америке. Эта концепция на протяжении всей истории Америки создавала культуру, в которой небелые люди считаются низшими или ненормальными. Поскольку в руках белых людей по-прежнему сосредоточена большая часть институциональной власти в Америке, мы попытались отразить некоторые аспекты белой культуры, которые стали доминирующими и сформировали современные ценности в США", – поясняют борцы с расовым угнетением.



Среди различных проявлений "белой цивилизации" – таких как, например, индивидуализм, опора на собственные силы, "поиск причин и следствий", вежливость, сдержанность, планирование будущего и т.д. (всего 27 пунктов), – были указаны "примат западноевропейской (греческой, римской) культуры и иудеохристианской традиции", а также "представление о христианстве как о норме". Впрочем, через несколько дней NMAAHC вынужден был удалить страницу с документом, поскольку получил много негативной критики и обвинений в расизме со стороны как политических деятелей, так и рядовых граждан страны, на налоги которых, кстати, музей и существует. "Определенное содержание портала Talking About Race стало темой множества вопросов, к которым мы относимся серьезно. Мы выслушали общественное мнение и вынуждены были удалить таблицу, поскольку она не способствовала продуктивной дискуссии, которую мы намеревались открыть", – пояснили в NMAAHC.



Любопытно, что с этой публикацией совпала волна антихристианского насилия в США. Случаи нападения на католические святыни и храмы, связанные с протестами против расизма, фиксируются в стране чуть ли не каждую неделю. Так, 11 июля стало известно о поджоге здания миссии Сан-Габриэль в Лос-Анджелесе, основанной в 1771 году святым Хуниперо Серой, 13 июля в Бостоне (штат Массачусетс) была облита краской, а затем подожжена статуя Богоматери, 15 июля в католическом храме Доброго Пастыря в Майами (штат Флорида) вандалы обезглавили статую Иисуса Христа. Ранее сообщалось об осквернении статуй Девы Марии в Куинсе (Нью-Йорк) и Окале (штат Флорида).



Конференция католических епископов США потребовала от полиции и властей расследовать эти инциденты "как преступления, совершенные на почве ненависти". 22 июля на официальном информационном портале Святого престола Vatican News было опубликовано заявление, подписанное президентом Комитета по религиозной свободе архиепископом Майами Томасом Венским и президентом Комитета по внутреннему правосудию и человеческому развитию архиепископом Полом Кокли из Оклахома-Сити. "За последние несколько недель мы стали свидетелями множества случаев церковного вандализма. Как в случае действий отдельных лиц, которые страдают и взывают о помощи, так и в случае действий, продиктованных ненавистью и совершенных с целью запугивания, подобные нападения являются признаком общества, нуждающегося в исцелении. Наша нация переживает момент культурного конфликта, поэтому мы обращаемся ко всем американцам с призывом: давайте созерцать, а не разрушать образы, выражающие любовь Бога. Следуя примеру Господа, ответим на смятение пониманием, а на ненависть любовью", – говорится в обращении католиков.



В Белом доме пообещали разобраться со всеми подобными случаями. "Президент Трамп присоединяется к католической общине в знак солидарности в это трудное время. Будьте уверены, что президент Трамп всегда будет требовать правопорядка в американских общинах и добьется того, чтобы преступники, виновные в этих кощунственных действиях, преследовались по всей строгости закона", – заявили в администрации лидера США. Там также напомнили, что еще 26 июня Дональд Трамп подписал указ, предусматривающий строгие меры наказания в виде лишения свободы для лиц, признанных виновными в осквернении федеральных памятников, мемориалов, статуй и имущества. Несмотря на это, нападения на храмы и осквернение христианских статуй и кладбищ продолжаются. Только с начала июля, согласно изданию Daily Caller, атакам вандалов подверглось более 10 католических святынь страны.