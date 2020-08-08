Хватит реформаторствовать! Ташкентцы-учтепинцы восстали против их передачи из города в Ташкентскую область

10:01 09.08.2020

Жители учтепинских махаллей выступили против их перевода в Ташобласть

Жители Учтепинского района Ташкента выступили против перевода трех махаллей в состав Зангиатинского района Ташкентской области. Хоким района Фарход Абдуллаев на встрече с жителями сообщил, что изменение границ столицы - пока в проекте. Он пообещал обсудить вопрос с хокимом города.



Жители махаллей "Куксарой", "Урикзор" и "Зарафшон" Учтепинского района Ташкента 6 августа собрались у здания махаллинского комитета, чтобы выразить несогласие с переводом их махаллей в состав Зангиатинского района Ташкентской области. Об этом "Газете.uz" сообщили проживающие в районе граждане.



В среду президенту Узбекистана Шавкату Мирзиееву были представлены проекты по изменению территориального устройства сопредельных районов Ташкента и Ташкентской области. Согласно проекту, который презентовал министр строительства Батыр Закиров, изменения коснутся в том числе Учтепинского района.



Ожидается, что 453 га территории района, расположенной по левой части Ташкентской кольцевой автодороги, будут переданы Зангиатинскому району. На продемонстрированной по телевидению карте выделены три махалли - "Куксарой", "Урикзор" и "Зарафшон".



Три махалли Учтепинского района, которые планируется передать Зангиатинскому району. Фото: Google Maps, телеканал "Узбекистан 24". Нажмите для увеличения.



Один из жителей махалли, пожелавший остаться анонимным, сообщил, что ранее три указанные махалли были в составе одной махалли - "Урикзор". По его словам, перевод части района в Ташкентскую область создаст для жителей ряд неудобств.



"После перехода в Зангиатинский район Урикзор будет находиться далеко от центра района. Если будут проблемы с газом, электричеством, водой, нам придется ехать в Зангиату, чтобы решать проблемы. В Учтепинском районе мы обращаемся в Республиканскую клиническую больницу №1 (Жуковского) или в 16-ю горбольницу, а после перехода в новый район придется ехать в Зангиату", - сказал собеседник.



Фото: Telegram.



Житель махалли также указал, что жителям придется менять прописку, кадастровые документы, документы и номера автомобилей, что приведет к дополнительным расходам.



Другой житель сообщил, что к махаллинскому комитету "Урикзор" пришло более 100 человек из трех махаллей. После выхода сюжета "Узбекистан 24" о планах изменения границ Ташкента и Ташкентской области жители создали группу в Telegram, куда подключились свыше 1500 человек, но вскоре группа была закрыта.



Хоким Учтепинского района Фарход Абдуллаев на встрече с жителями. Фото: Telegram.



Председатель махалли "Урикзор" Хасан Каландаров в беседе с "Газетой.uz" сообщил, что на встречу с жителями прибыли руководители четырех секторов района, включая хокима района Фархода Абдуллаева. По его словам, хоким заявил, что предложение об изменении границ города пока является проектом, и пообещал обсудить этот вопрос с хокимом Ташкента Джахонгиром Артыкходжаевым.



На видеозаписи, распространенной в социальных сетях, Фарход Абдуллаев заверяет, что вопрос будет решен, и просит жителей идти домой, поскольку скопление людей нарушает карантинные правила и повышает риск заражения "разными заболеваниями".



В пресс-службе хокимията Учтепинского района сообщили, что пока не владеют информацией.



Письмо на имя руководства страны

Жители трех махаллей подготовили петицию на имя президента, премьер-министра, министра строительства, руководителей палат парламента, хокимов столицы и района. В обращении задается вопрос, почему подобные решения принимаются без учета мнения населения, проживающего на этих территориях.



В петиции указывается, что махалли, находящиеся на границе с Ташкентской областью, с востока и юга окружены каналами Каракамыш и Бозсу соответственно. Если махалли будут включены в состав области, то для передвижения внутри области и района люди будут вынуждены выезжать в столицу.



Жители также задаются вопросом, на основании какого зарубежного опыта демаркация городской границы проводится по расположению дороги общего пользования.



Фото: Telegram.



В запросе отмечается, что три махалли являются частью Ташкента с момента обретения Узбекистаном независимости. Одной из основных причин переселения населения в эти махалли и покупки в них жилья и бизнес-объектов было то, что район входит в состав Ташкента. Передача махаллей в Ташкентскую область нарушает права потребителей, то есть граждан, которые приобрели дома или объекты, считают жители.



"Уважаемый Шавкат Миромонович! Жители махалли „Урикзор" выражают свою поддержку проводимой в последние годы политике и великим реформам, ценят ваш упорный труд в интересах народа и уверенно подчеркивают, что вы мобилизуете все свои силы и потенциал для развития Узбекистана", - говорится в заявлении.



В петиции жители просят главу государства рассмотреть этот вопрос справедливо, учитывая мнение населения, проживающего в трех махаллях, и принять решение об их сохранении в составе Ташкента.