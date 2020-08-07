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Конфликтная экономика. О месте России в спорах между США и Китаем, - А.Габуев
10:48 09.08.2020

Александр Габуев о месте России в спорах между США и Китаем

На этой неделе из поля зрения китайских СМИ пропали председатель КНР Си Цзиньпин и другие руководители страны. По многолетней традиции в начале августа китайские лидеры уезжают на морской курорт Бэйдайхэ, где в течение нескольких дней в неформальной обстановке обсуждают ключевые развилки развития страны. В этом году разговор явно не будет простым, пандемия серьезно ударила по Китаю. И хотя экономика страны может вырасти на завидные для большинства государств 3%, это самый низкий темп за многие десятилетия, сулящий немало проблем.

Например, согласно стресс-тестам Народного банка Китая, почти половина крупных банков могут рухнуть, если темпы роста ВВП опустятся ниже 4%. Карантин нанес удар по секторам, которые были источником дохода для десятков миллионов трудовых мигрантов из сельских районов, и Пекину приходится заниматься вопросами адресной помощи в беспрецедентном масштабе.

Но главным вызовом стало изменение отношений с США. Частично это можно объяснить желанием переложить на Пекин ответственность за пандемию. Но в КНР многие видят глобальный сдвиг: отношения двух стран перешли в стадию соперничества, и этот факт уже не изменить. Ключевой вопрос, который предстоит обсудить китайским лидерам на отдыхе,- как подготовиться к самым негативным вариантам развития ситуации, но не спровоцировать ее эскалацию.

Хотя итоги дискуссии не станут публичными, из общения с китайскими коллегами можно примерно понять направление мыслей руководства страны.
Во-первых, конфронтация неотвратима и затронет все сферы. Во-вторых, в лагере противников Китая окажутся и союзники США в Азии и Европе. Основным полем противостояния будут экономика и технологии, но Пекин допускает и прямые столкновения, в том числе в киберпространстве. Сторонники катастрофического мышления, особенно военные, спецслужбы и государственные технологические концерны, играют все большую роль в дискуссии - и требуют все больше ресурсов.

Для подготовки к катастрофическим сценариям Китаю нужны внешние партнеры, что может создать новые возможности для РФ. Например, китайские военные долгие годы выступали за то, чтобы энергобезопасность страны обеспечивалась с помощью наземных труб, а не уязвимых морских маршрутов, которые США могут перекрыть в любой момент. Сейчас эта точка зрения, еще пару лет назад казавшаяся реликтом холодной войны, вновь набирает популярность. А значит, в Китае появляется лобби, которое будет выступать за скорейшее строительство новых труб из России. Ключевой вопрос для российского бизнеса и государства - насколько выгоды от потенциального углубления сотрудничества перевешивают риски от чрезмерной привязки к китайской экономике в условиях ее противостояния с США.

№140 от 07.08.2020, стр. 5

Источник - Газета "Коммерсантъ"
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