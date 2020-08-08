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Кровавый клан Бакиевых рвется к реваншу в Киргизии, - "De факто"
11:18 09.08.2020

КРОВАВЫЙ КЛАН БАКИЕВЫХ СНОВА РВЕТСЯ К РЕВАНШУ?

Имя девушки на фотографии Сымбат. Дочь Марата Бакиева. Она сейчас руководит молодежным крылом партии "Бир Бол" и управляет финансовой стороной. Недавно партия "Бир бол" обнародовала новый список с указанием сплошь молодежи. Поменяли логотип, выгнали из политического совета партии "старых друзей". Итак, партия "Бир Бол" заявила, что пойдет на выборы с "новым дыханием" (жаны дем), как партия Омурбека Текебаева "Ата Мекен".

Интересно, мы удивлялись, почему партия "Бир Бол" захотела настолько сильных "перемен", оказалось, от Бакиевых начали поступать деньги. Причина включения ее в список под прикрытием молодежи в том, чтобы, придя поздней в ЖК, выкинуть молодежь. Кто может дать гарантию, что потом не приведут "волков в овечьей шкуре", находившихся в команде Бакиевых?! В подтверждение слов о "бакиевской команде" приведем как неопровержимый пример 30 первых фамилий в списке 2015 года партии "Бир Бол". Можем убедиться, что таким путем Бакиевы стремятся взять реванш. Теперь возникает вопрос: Почему Бакиевы снова стремятся взять реванш? Почему создалась такая ситуация?

Вот, из Белоруссии начали приходить неблагоприятные новости. Там впервые появилась опасность свержения с власти Лукашенко, сидящего во власти 26 лет. Рейтинг Лукашенко упал до 3%, продолжаются невиданные митинги. После президентских выборов в стране создастся тяжелая ситуация, вполне возможно, что "Батька" вылетит из власти. Следовательно, если Лукашенко уйдет, то Бакиевых со 100%-ой уверенностью выгонят из страны. Сейчас Лукашенко в отчаянии от своего положения, а не "кровавого друга". Интриган Бакиев, зная об этом, перепуган донельзя, срочно велит участвовать своих людей в кыргызском парламенте, думает о различных путях своего оправдания.

Если на то пошло, он сейчас работает против сегодняшней власти, очерняя в соцсетях президента Сооронбая Жээнбекова.
У них только одна цель – поднять народ, устроить хаос, и снова привести в Кыргызстан кровавый клан тиранов.
Таким образом, в то время как ситуация обостряется, с одной стороны страдаем от вируса, а наша экономика катится назад из-за мирового кризиса, такие диверсионные движения создают угрозу независимости страны.

Самое главное – необходимо сохранить стабильность и мир. Только недавно Всемирная организация здравоохранения сообщила, что вторая волна пандемия затянется надолго, и надо быть готовыми к этому. Значит, нам сейчас надо в стабильности приложить все силы на победу над болезнью. Экономика находится в тяжелой ситуации, замечается также политическая напряженность перед выборами. В такой ситуации есть опасность претворения в жизнь цели бакиевского клана. Вот почему сейчас в стране важны только стабильность и согласие.

Источник: газета "De факто" №24

Источник - paruskg.info
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