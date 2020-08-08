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Ушел в отставку (на выборы) полпред (губернатор) Ошской области Киргизии Жылкыбаев
11:30 09.08.2020

ПОЛПРЕД В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ УШЕЛ В ОТСТАВКУ ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ

Полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев написал заявление об отставке. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь полпредства Нуркыз Кадырбек кызы.

По ее словам, Узарбек Жылкыбаев сделал обращение по случаю сложения полномочий. Он отметил, что около четырех лет работал полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской и Ошской областях.

"Я решил продолжить политическую деятельность в законодательной ветви власти и буду баллотироваться в Жогорку Кенеш", - сказал он.

См. раздел - Персоны ЦентрАзии, Кто есть кто в Казахстане
Источник - 24.kg
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