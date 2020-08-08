Ушел в отставку (на выборы) полпред (губернатор) Ошской области Киргизии Жылкыбаев

11:30 09.08.2020

ПОЛПРЕД В ОШСКОЙ ОБЛАСТИ УШЕЛ В ОТСТАВКУ ЧТОБЫ УЧАСТВОВАТЬ В ВЫБОРАХ



Полномочный представитель правительства в Ошской области Узарбек Жылкыбаев написал заявление об отставке. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь полпредства Нуркыз Кадырбек кызы.



По ее словам, Узарбек Жылкыбаев сделал обращение по случаю сложения полномочий. Он отметил, что около четырех лет работал полномочным представителем правительства в Иссык-Кульской и Ошской областях.



"Я решил продолжить политическую деятельность в законодательной ветви власти и буду баллотироваться в Жогорку Кенеш", - сказал он.