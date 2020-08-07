План на осень. Второй удар вируса будет абсолютно другим, - Кристиан Дростен

12:30 09.08.2020

7 августа 2020 г.

Кристиан Дростен | Die Zeit

План на осень

"Выявлять факторы, способствующие развитию эпидемии, сокращать время карантина, тщательнее оценивать тесты - с помощью этой стратегии во время второй волны мы сможем избежать повторного введения ограничительных мер", - пишет на страницах немецкого издания Die Zeit один из наиболее уважаемых в мире экспертов по коронавирусу, глава Института вирусологии берлинской клиники Charité Кристиан Дростен.



"(...) Мы узнаем много нового о вирусе, но нерешительно используем эту информацию, - отмечает эксперт . - (...) По мере увеличения наших знаний о возбудителе мы должны пересматривать наши концепции. И прежде всего мы должны быть готовыми к тому, что динамика второй волны будет абсолютно другой".



"Если во время первой волны вирус проник в население, то во время второй волны он будет распространяться из населения. Ведь за это время он распределялся все более равномерно по социальным слоям и возрастным когортам. А после сезона отпусков мы будем наблюдать, как случаи новых заражений будут более равномерно распределяться и в географическом смысле".



"Все это повлечет за собой последствия для отслеживания вируса: если раньше можно было понять большинство цепочек заражения, скоро новые случаи одновременно возникнут повсюду, во всех районах, во всех возрастных группах. Тогда плохо укомплектованные персоналом органы здравоохранения окончательно будут перегружены вопросами помещения на карантин каждого отдельного контактного лица", - указывает вирусолог.



"То есть мы беззащитны перед второй волной? Нет, - рассуждает Дростен. - Ведь, если внимательно присмотреться, распространение вируса происходит не однородно, и этим можно воспользоваться. Ученые-инфекционисты наблюдают удивительно неравномерное распределение частоты заражений. При этом коэффициент репродукции вируса R отражает лишь средние значения. Возьмем в качестве примера коэффициент R, равный двум, тогда каждый пациент заразит двух других людей. Но только в среднем. В нашем примере девять из десяти пациентов заразят по одному человеку, но один из десяти сразу заразит одиннадцать людей. В сумме десять пациентов станут причиной двадцати последующих заражений".



"(...) В девяти из десяти случаев в этой цепочке речь идет о разовых переносчиках, они не играют никакой роли в экспоненциальном распространении возбудителя. В одном из десяти случаев речь идет о многократной передаче, о возникновении кластера. Если при единичной передаче вируса цепочка обрывается, кластер может дать начало нескольким новым цепочкам. Это означает экспоненциальный рост заболеваемости".



"Таким образом, все зависит от кластеров. Они являются факторами, побуждающими развитие эпидемии. На них власти должны сконцентрировать свои силы, когда вторая волна начнется сразу во многих местах", - считает Дростен.



"Помочь здесь может пример Японии. Страна заблаговременно предостерегала своих граждан от пребывания среди большого количества людей, нахождения в закрытых помещениях и тесных контактов с остальными. Так же, как и в других странах Азии, большая часть людей здесь признает маски. Вместо того, чтобы проводить много бесцельных тестов, Япония на ранних этапах сделала ставку на то, чтобы пресечь образование кластеров передачи вируса. Для этого страна составила и обнародовала официальные списки типичных социальных ситуаций, при которых возникают кластеры. В истории контактов одного обнаруженного случая органы здравоохранения целенаправленно ищут известные риски наличия кластеров".



"По всей видимости, целенаправленное подавление кластеров играет более важную роль, чем выявление отдельных случаев заражения путем широкого тестирования. Японии удалось без введения ограничений взять под контроль первую волну эпидемии, несмотря на значительное число завезенных в страну случаев заражения".



"Я предлагаю в случае загруженности реагировать на положительный тест принятием мер лишь тогда или, по крайней мере, преимущественно тогда, когда речь идет о возможном члене кластера", - пишет вирусолог.



Чаще всего до получения результатов теста может пройти четыре или больше дней с момента появления у пациента первых симптомов. "Но к этому моменту он уже едва ли заразен. Нам известно, что фаза, когда человек может заразить остальных, длится около недели, при этом первые два дня считаются до появления симптомов. (...) Ведомству здравоохранения необходимо выяснить: работал ли пациент в большом офисе, участвовал ли в семейных торжествах в то время, когда он был действительно заразным, то есть в период, начавшийся примерно за два дня до появления симптомов. Еще более важно: где пациент мог заразиться за неделю до появления симптомов - могло ли это произойти в кластере? Этой зимой каждому гражданину следует вести дневник контактов, - советует Дростен. - (...) Члены исходного кластера должны быть сразу же изолированы дома. Многие из них могут быть высокозаразными, не зная об этом. Для проведения тестов недостаточно времени. Это необходимо объяснить политикам, работодателям и гражданам".



"Кластером может быть и школьный класс, к этому особенно нужно быть готовыми осенью. Так как именно среди младших школьников лишь у малой части проявляются симптомы, каждый симптомный случай может указывать на исходный кластер. (...) В школе классы необходимо изолировать друг от друга, чтобы сохранить закрытые эпидемиологические зоны".



"Но если в динамике второй волны повсюду будут обнаруживаться кластеры, не придется ли в конечном итоге снова вводить повсеместные ограничения? (...) Возможно, нет, если применять стратегию разумно. Судя по новым данным о распространении вируса, достаточно изоляции члена кластера в течение пяти дней, в которые можно включить выходные. (...) По окончании этих пяти дней (а не до) проводится тестирование членов кластера. Такой паушальный контроль кластеров можно осилить, и он во всяком случае лучше бесцельного введения ограничительных мер".



"Дополнительно нам необходимо еще одно решающее изменение нашей стратегии: вместо проведения тестов на наличие инфекции, нужно тестировать на вирулентность. Информацию об этом в виде данных о вирусной нагрузке дают уже распространенные ПЦР-тесты. Низкая вирусная нагрузка означает, что пациент больше не заразен", - говорится в статье.



"(...) Вторая волна потребует общности населения, работодателей и политиков. Если число новых заражений внезапно будет сильно расти, нам понадобится прагматичный путь по остановке роста кластеров: без введения ограничительных мер, но с остаточным риском. Этот путь должны понять все и следовать по нему, в том числе соблюдая общие меры, такие как ношение масок и ограничение частных торжеств. Время для перехода в кризисный режим может варьироваться в зависимости от региона. В лучшем случае он нам не понадобится", - заключает вирусолог.



Источник: Die Zeit