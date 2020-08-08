Как изменилось Буркина-Фасо за 60 лет независимости

16:23 09.08.2020 Верхняя Вольта без ракет



В августе 1960 года французские колонии в Африке провозглашали независимость одна за другой. 5 августа это сделала Верхняя Вольта. С 1984 года страна носит название Буркина-Фасо. На языке дьюла "буркина" означает "страна", а "фасо" в переводе с языка мооре - "честные (достойные) люди". Последняя яркая страница в полной бурных событий истории страны достойных людей - свержение правившего 27 лет диктатора.



Месье Морис



Колония Верхняя Вольта была создана Францией в 1919 году из территорий, входивших в состав других колоний - Берега Слоновой Кости, Верхнего Сенегала и Нигера. Колониальная администрация заставляла местное население выращивать хлопок и строить дороги. Начавшийся в 1929 году мировой экономический кризис сделал колонию нерентабельной. В 1932 году Верхняя Вольта была расформирована, части ее территории разделены между соседними колониями. В 1947 году Верхняя Вольта была восстановлена в границах 1932 года как заморская территория Французского союза. В 1958 году стала автономной республикой Французского Сообщества, как и еще 11 африканских колоний Франции.



Председатель правительственного совета Верхней Вольты Даниэль Кулибали летом 1958 года выехал на лечение во Францию и 7 сентября того же года скончался в Париже.



Выбор преемника Кулибали определил путь, по которому колония пошла дальше.



Верхняя Вольта могла стать монархией. Этого хотел моро нага (в переводе с языка мооре - "голова мира") Коугри, 36-й по счету представитель династии, правившей более восьми веков народом моси, к которому относится более половины населения страны. 17 октября 1958 года Коугри послал 3000 своих воинов к зданию Территориальной ассамблеи в Уагадугу, когда там обсуждалось избрание нового главы правительства. Увидев французских солдат, королевские бойцы отступили. Колониальную армию призвал на помощь Морис Ямеого. Его и избрали новым главой правительства.



В ноябре 1958 года четыре колонии - Французский Судан, Сенегал, Верхняя Вольта и Дагомея - объявили о планах объединения в Федерацию Мали. Но и по этому пути Верхняя Вольта не пошла. Федерация состоялась и недолго просуществовала, но без нее.



Морис Ямеого до крещения в семилетнем возрасте носил имя Науоа Лагуемба, что переводится как "он пришел объединить их"



Еще до обретения независимости Верхняя Вольта пошла по пути, который главы соседних государств часто выбирали после получения независимости. С октября 1958 года по август 1960 года Морис Ямеого успел распустить парламент, изменить избирательное законодательство и обеспечить на проведенных по новым правилам выборах своей партии "Вольтийский демократический союз - Африканское демократическое объединение" (UDV-RDA) парламентское большинство, ликвидировать парламентскую оппозицию, избраться президентом на безальтернативных выборах, запретить все политические партии, кроме своей.



Бороться с настоящими и вымышленными политическими противниками месье Морис (так в стране называли президента Ямеого) продолжил и после провозглашения независимости 5 августа 1960 года. Он снимал и назначал министров в прямом радиоэфире, арестовывал приближенных по подозрению в заговоре. Президент настроил против себя элиту- лишил субсидий католические школы, критиковал мусульманских проповедников, изменил систему местного самоуправления и лишил дотаций племенных вождей, запретил независимые профсоюзы.



В марте–апреле 1965 года президент Ямеого побывал с визитом в США и попросил президента США Линдона Джонсона о финансовой помощи для Верхней Вольты и двух соседних государств - Берега Слоновой Кости и Нигера. Получив 3 млрд франков КФА (около $12 млн) на троих, свой миллиард Ямеого отправил на номерной счет в швейцарском банке.



В том же году Морис Ямеого посадил в тюрьму свою жену Фелисете и развелся с ней, после чего 17 октября 43-летний президент женился на 22-летней бывшей "мисс Берег Слоновой Кости" Натали Монако.



На свадьбе свидетелями со стороны жениха были президент Берега Слоновой Кости Феликс Уфуэ-Буаньи и президент Нигера Амани Диори. Медовый месяц молодожены провели в Бразилии и на Карибах.



За две недели до свадьбы Морис Ямеого одержал триумфальную победу на безальтернативных президентских выборах, получив 99,97% голосов при явке 98,4%.



В апреле 1961 года Морис Ямеого стал первым главой африканского государства, посетившим с официальным визитом Израиль. В Иерусалиме был подписан договор о дружбе и сотрудничестве между двумя странами (на фото справа - министр иностранных дел Израиля Голда Меир)



1965 год выдался для Мориса Ямеого удачным. А уже 3 января 1966 года всенародно избранный президент потерял власть. Войска, посланные на подавление всеобщей забастовки и антиправительственных демонстраций, отказались стрелять в народ. Вместо этого военные арестовали президента и вынудили его покинуть свой пост.



После отстранения Ямеого от власти новым президентом Верхней Вольты стал подполковник Сангуле Ламизана (вскоре после прихода к власти он присвоил себе генеральское звание).



Военные против военных



Сангуле Ламизана правил Верхней Вольтой почти 15 лет. Он пришел к власти в результате военного переворота и был свергнут в результате военного переворота



После свержения Ямеого был распущен парламент Верхней Вольты, приостановлено действие конституции, запрещены политические партии. Новая конституция, принятая в 1970 году, предусматривала постепенный возврат к гражданскому правлению и свободным выборам. Свободные президентские выборы, в которых впервые в истории страны приняли участие несколько кандидатов, состоялись в мае 1978 году. Генерал Ламизана одержал победу во втором туре, получив 56,3%. Эти выборы считаются одними из самых честных за всю историю Западной Африки.



После победы на выборах президент Ламизана правил недолго. 25 ноября 1980 года он был свергнут в результате военного переворота, который организовал командир столичного гарнизона и начальник военной разведки полковник Сеи Зербо. Два года спустя, 7 ноября 1982 года, сам Зербо был свергнут в результате нового военного переворота. К власти пришла группа офицеров, назвавшая себя Временным комитетом национального спасения. Новым президентом страны был избран тот из них, кто имел самое высокое воинское звание - военный врач майор Жан-Батист Уэдраого.



На 28 февраля 1983 года группа военных запланировала ликвидацию президента и остальных членов Временного комитета национального спасения и возвращение к власти Сеи Зербо, но заговорщики были разоблачены и взяты под арест.



Африканский Че Гевара



В начале 1980-х руководители Верхней Вольты сменяли друг друга силовым путем. На портретах (слева направо) - полковник Сеи Зербо, майор Жан-Батист Уэдраого, капитан Томас Санкара



10 января 1983 года премьер-министром Верхней Вольты был назначен армейский капитан Томас Санкара. В правительстве Сеи Зербо он в течение восьми месяцев проработал министром информации и прославился тем, что ездил на работу на велосипеде, а не на автомобиле, а также позволял журналистам публиковать разоблачительные статьи. На посту главы правительства Санкара пробыл недолго. В разговорах с президентом он заявлял, что страна должна быстрее двигаться по пути демократии и торжества прогрессивных идей. Прогрессивными Санкара считал идеи социализма. В мае он был снят с должности и помещен под домашний арест. В причастности к его аресту обвиняли Францию и Берег Слоновой Кости. Несколько студентов и членов профсоюзов, организовавших демонстрацию протеста против ареста Санкары, также были арестованы. Из страны был выслан посол Ливии, обвиненный в том, что в разговоре с местными военными он заявил, что Санкару следует освободить.



Для многих жителей Буркина-Фасо и других африканских стран Томас Санкара - такая же культовая фигура, как Эрнесто Че Гевара, анархист, революционер, марксист, подло убитый классовым врагом



Отстранение от должности и арест Санкары вызвали сильное недовольство в армии. 4 августа 1983 года, вскоре после того, как президент Уэдраого поздравил страну с наступающей годовщиной независимости, в столицу Верхней Вольты вошла колонна военнослужащих.



Власть в стране перешла к Национальному революционному совету (НРС). Президент Уэдраого был арестован, а освобожденный из-под стражи Томас Санкара стал новым главой государства, возглавив НРС. В зарубежной прессе председателя НРС часто называли президентом.



Обратившись к народу по радио, Санкара призвал создавать комитеты защиты революции и провозгласил: "Родина или смерть! Мы победим!"



Идея комитетов защиты революции была позаимствована у Фиделя Кастро. Эти структуры так же, как и на социалистической Кубе, должны были составлять "коллективную систему революционной бдительности".



На втором месяце правления Томас Санкара дал интервью газете "Правда" и ТАСС, в котором сказал: "В Верхней Вольте начался процесс преобразований… Эти преобразования призваны коренным образом изменить всю структуру вольтийского общества в интересах широких народных масс. Речь идет об освобождении от всех форм господства и угнетения, навязанных нам международным империализмом и внутренней реакцией. Руководящей силой народно-демократической революции, которая началась в Верхней Вольте 4 августа, выступают прогрессивно настроенные военные вместе с представителями других слоев общества… Мы проявляем большой интерес к жизни социалистических стран. Нас не могут не привлекать их достижения в переустройстве общества на основе социальной справедливости, высокая организация, успехи в различных областях человеческой деятельности".



Придя к власти, 33-летний Томас Санкара развернул программу масштабных радикальных преобразований во всех сферах жизни.



По инициативе Санкары Верхняя Вольта была переименована в Буркина-Фасо. Страна должна была избавиться от колониального имени и стать новой страной, страной честных и порядочных людей. В этой стране не должно было быть коррупции и социального неравенства.



Одним из первых решений председатель НРС Санкара снизил зарплату всем государственным служащим (его собственная зарплата составляла эквивалент $450 в месяц).



Имущество "самого бедного президента" состояло из автомобиля, четырех велосипедов, трех гитар, холодильника и сломанного морозильника. Он отказался от установки кондиционера в своем рабочем кабинете, объяснив, что это роскошь, недоступная простым людям.



Он запретил вывешивать в государственных учреждениях свои портреты, заявив: "У нас в стране семь миллионов Томасов Санкар".



В целях поддержки национальной экономики всем госслужащим было приказано носить только традиционную одежду, сшитую из местного хлопка местными портными.



Санкара национализировал землю и недра. Земельные участки были розданы крестьянам. В рамках кампании борьбы с опустыниванием было высажено более 10 млн деревьев.



Высокопоставленных чиновников президент лишил лимузинов Mercedes с персональными шоферами и пересадил на самые дешевые Renault. Председатель НРС летал за рубеж только экономклассом и распорядился, чтобы его подчиненные поступали так же.



Томас Санкара ликвидировал систему, по которой жители деревни должны были делать подношения деревенскому старосте (вождю) или часть времени работать на него. Это привело к тому, что племенные вожди потеряли свое влияние на жизнь общества.



Много внимания Санкара уделял борьбе за права женщин. Он запретил проституцию, женское обрезание, многоженство и принуждение к вступлению в брак. Отдал женщинам четверть постов в своем кабинете министров.



22 сентября 1984 года всем мужчинам было приказано совершать домашние покупки, чтобы они поняли, что это такое. Он распорядился создать женский гвардейский отряд на мотоциклах и женскую рок-группу "Голубки мира".



В целях борьбы с нищенством Санкара организовал государственные центры профессионального обучения.



Всего за две недели более 3 млн жителей страны были привиты от желтой лихорадки, кори и менингита, уносивших ежегодно тысячи жизней.



Чтобы построению справедливого общества никто не мешал, президент запретил профсоюзы и независимые СМИ. Уличенные в коррупции чиновники, "ленивые работники" и предполагаемые контрреволюционеры привлекались к суду народных революционных трибуналов.



В 1984 году были арестованы и осуждены два бывших главы государства - Сеи Зербо и Жан-Батист Уэдраого. Оба были помилованы в 1985 году.



В Советский Союз Томас Санкара приехал в не самое удачное время, когда генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев уже начал потихоньку отказываться от коммунистических идей



В октябре 1986 года Томас Санкара посетил с визитом СССР, встретился с генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Несмотря на приверженность социалистической идеологии, лидер Буркина-Фасо неоднозначно относился к Советскому Союзу. Так, он заявлял о необходимости вывода советских войск из Афганистана. Уровень сотрудничества между двумя странами был невысок, ограничиваясь в основном обучением студентов из Буркина-Фасо в советских вузах и советскими кредитами африканской стране. Общий размер долга Буркина-Фасо Советскому Союзу к концу 1980-х годов составил 4,3 млн инвалютных рублей (около $7 млн). В 1996 году Россия списала большую часть долга, в 2003 году задолженность была полностью урегулирована.



Томаса Санкару часто называют "африканским Че Геварой". 9 октября 1987 года глава Буркина-Фасо выступил с речью, посвященной 20-летию убийства Че Гевары. Неделю спустя Томас Санкара был убит.



Вечный народный переизбранник



Правивший Буркина-Фасо в течение 27 лет Блез Компаоре в 2014 году бежал в соседний Кот-д`Ивуар, где и проживает в настоящее время



15 октября 1987 года около 16:30 отряд спецназа, убив двух часовых, вошел в кабинет, где президент Томас Санкара проводил рабочее совещание. Убив президента, заговорщики затем расстреляли всех присутствующих (один остался в живых, притворившись убитым). Тело Санкары было расчленено и захоронено в безымянной могиле.



Свержение "африканского Че Гевары" организовал тот же человек, который привел его к власти, член его правительства Блез Компаоре.



В прозвучавшем по радио сообщении о казни Санкара был назван "ренегатом", "предателем революции", "мистиком-автократом", "параноидальным женоненавистником", чье правление вело страну к хаосу.



Несколько дней спустя прозвучало еще одно обвинение: Санкара хотел возглавить мировую революцию.



В 2007 году поклонники Томаса Санкары отметили 20-летие со дня его смерти демонстрациями. Действующим президентом Буркина-Фасо в то время был Блез Компаоре. В 2014 году Компаоре лишился власти, а в 2015 году был выписан ордер на его арест в связи с обвинением в причастности к убийству Санкары



Сразу после переворота Блез Компаоре организовал Народный фронт, состоявший первоначально из трех коммунистических партий, но впоследствии пополнившийся социал-демократическими партиями. Блез Компаоре был главой государства и президентом Народного фронта.



Ближайшими соратниками Компаоре в организации переворота были капитан Анри Зонго и майор Жан-Батист Лингани, участвовавшие и в перевороте 1983 года. При новом режиме оба заняли высокие посты, но в 1989 году были арестованы и 15 октября 1989 года казнены. После их смерти Компаоре заявил: "Теперь буркинийцы знают, что у них только один лидер".



Все перевороты XXI века



1 декабря 1991 года в Буркина-Фасо прошли президентские выборы. Оппозиция объявила им бойкот. Явка составила 27,3%. Из 868 тыс. поданных бюллетеней 118 тыс. были признаны недействительными. Так Блез Компаоре стал президентом Буркина-Фасо. На выборах 1998 года Блез Компаоре был переизбран на второй срок.



В 2000 году в конституцию Буркина-Фасо была внесена поправка, ограничивающая пребывание в должности президента двумя сроками и сокращающая срок президентских полномочий до пяти лет. Несмотря на это, Компаоре выставил свою кандидатуру на выборах 2005 года. Он аргументировал это тем, что поправка не должна действовать задним числом. Конституционный суд поддержал президента, приняв решение, согласно которому Компаоре может баллотироваться в президенты еще два раза. Оппозиционные политики предприняли попытку выставить против действующего президента своего единого кандидата, но им не удалось договориться по поводу кандидатуры: никто не хотел отказываться от участия. В итоге Компаоре набрал 80,35% голосов в первом же туре. Практически с таким же результатом президент был переизбран в 2010 году на четвертый срок.



Этот четвертый срок был отмечен масштабными волнениями в первой половине 2011 года. Акции протеста проводили военнослужащие (которым не выплачивались квартирные пособия), фермеры (недовольные низкими закупочными ценами), предприниматели (владельцы магазинов, закрытых за неуплату арендной платы), студенты (из-за убийства студента в полицейском участке, а затем в знак протеста против убийств участников студенческих демонстраций), профсоюзы (протестовавшие против высоких розничных цен).



Президент бежал из столицы в родной город Зиниаре, но ему удалось удержать власть.



Летом 2014 года правящая партия "Конгресс за демократию и прогресс" обратилась к президенту с просьбой организовать всенародный референдум с целью изменения конституции, чтобы на выборах 2015 года Блез Компаоре снова мог выставить свою кандидатуру.



Планируемая поправка к конституции обсуждалась в парламенте страны 30 октября 2014 года. Сторонники оппозиции штурмом взяли парламент, подожгли и разграбили здание. Президент Компаоре отложил голосование по поправке, распустил парламент, объявил чрезвычайное положение и предложил оппозиции обсудить пути выхода из политического кризиса. На следующий день президент объявил о своей отставке, а 1 ноября покинул страну и поселился в соседнем Кот-д`Ивуаре.



Уже через год после свержения Компаоре временно удерживающие власть военные дали возможность проведения свободных всеобщих выборов.



Первый гражданский



Президент Буркина-Фасо Рош Марк Кристиан Каборе, как и большинство африканских лидеров, в октябре 2019 года принял участие в саммите Россия-Африка в Сочи



29 ноября 2015 года президентские выборы в Буркина-Фасо выиграл Рош Марк Кристиан Каборе, получивший в первом туре 53,49% голосов.



Рош Каборе стал первым в истории страны главой государства, не имеющим отношения к армии. Отец действующего президента Шарль Била Каборе был министром в правительстве первого президента Мориса Ямеого. Сын в период правления Томаса Санкары возглавлял крупнейший банк страны International Bank of Burkina. В 1989 году он начал работать в правительстве - министром, советником президента. С 1994 по 1996 год - премьер-министр. C 2002 по 2012 год - президент Национальной ассамблеи (спикер парламента). На 22 ноября 2020 года в Буркина-Фасо намечены всеобщие выборы. В июле правящая партия "Народное движение за прогресс" объявила, что поддержит на этих выборах действующего президента.



Алексей Алексеев Источник - Коммерсант

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