Демократия в Америке умерла – вопрос о власти будет решаться силой, - В.Кудрявцев

16:24 09.08.2020

Демократия в Америке умерла – вопрос о власти будет решаться силой



ВЛАДИМИР КУДРЯВЦЕВ



Последний шанс Трампа



Институт Катона (Сato Institute) опубликовал социологическое исследование, указывающее на катастрофическое состояние свободы слова в США. 62% американцев занимаются самоцензурой и не говорят вслух о своих убеждениях. Подавление свободы самовыражения в Америке, власти которой без устали твердят о "правах человека" и "демократии", – никакая не сенсация. Подтверждается известное давно.



В июне 2020 года The New York Times опубликовала в рубрике мнений выступление сенатора-республиканца Тома Коттона, призвавшего направить войска для прекращения насилия на улицах американских городов. Казалось бы, и что? Такова позиция члена конгресса США, возмущенного бесчинствами в американских мегаполисах. Нет! Печатать такое нельзя! Редактор рубрики мнений Джеймс Беннет попытался защитить плюрализм мнений, но под давлением, в том числе своих коллег, вынужден был уйти в отставку, а газета заявила, что публикация мнения сенатора Коттона не отвечала "редакционным стандартам". Недаром все-таки 32% работающих американцев, как показал опрос САТО, боятся, что их карьера пострадает или что они даже потеряют работу, если станет известна их политическая позиция.



Или вот социальный эксперимент на злободневную тему рассового противостояния в США. Блогер-миллионник Джоуи Сэладс постоял с плакатом Black Lives Matter в преимущественно белом районе, предлагая прохожим выразить свою поддержку движению. Согласились немногие: ему в основном отвечали, что не делают различий между людьми по цвету кожи. А появившись в черном районе с плакатом All Lives Matter, Сэладс тут же подвергся нападению. Эксперимент проводился несколько лет назад, и страшно подумать, что случилось бы с экспериментатором сегодня где-нибудь в Чикаго или Портланде.



Еще один пример связан с тоталитарной практикой американских IT-гигантов. На слушаниях в конгрессе республиканец Грегори Стеуб спросил у представителя Google, почему его электронные письма политического характера блокировались или отправлялись в спам почты gmail, дав понять, что это сознательные действия против республиканцев. В ответ он, разумеется, услышал, что "в алгоритме нет ничего общего с политической идеологией", но после того, как эксперты заподозрили Google в манипуляции сознанием миллионов пользователей во время президентской кампании 2016 года в пользу Хиллари Клинтон, вера в честность корпорации была утрачена. В этом свете борьба Дональда Трампа с либеральными СМИ (такими, как The New York Times) и соцсетями как рупором глубинного государства, которое делает все, чтобы Трамп не переизбрался, выглядит совершенно закономерной.



Вернемся к опросу САТО. Из него видно, что прежде всего свои взгляды скрывают консервативные (77%), религиозные (71%) и белые (64%) граждане США, а также люди старше 65 лет (66%). В комплексе это классический сторонник Дональда Трампа. Что это значит?



Байден и Хилари Клинтон



Сейчас американские мейнстримовые СМИ создают дискурс, в котором Трамп безнадежно отстает по рейтингу от Байдена, и закрепляют в сознании избирателя мысль о том, что от действующего президента отворачиваются даже самые близкие его сторонники, что у Трампа не осталось никаких шансов на победу. А если он попытается сопротивляться, то, как сказал Байден, армия выведет его из Белого дома. Кроме того, у демократов в руках неутихающая улица, которую они будут подводить к выборам. Трампа обкладывают со всех сторон, до минимума сужая свободу его маневра.



Однако опрос САТО показывает, что ситуация 2016 года может повториться. Тогда тоже почти все говорили, что у Трампа нет шансов против Хиллари, а он победил всем опросам вопреки. Кроме того, Трамп, как и демократы, готовит почву для непризнания итогов голосования, педалируя тему с почтовыми фальсификациями (вплоть до безумных высказываний о том, что Китай и Россия могут вбросить фальшивые бюллетени). А бывший сенатор-демократ Тим Вирт в деталях расписал сценарий, по которому Трамп оспорит результаты выборов через Верховный суд, палату представителей и выйдет на нужный для себя результат.



В реальности (а не в мире опросов) на финише разрыв между кандидатами может быть минимальным. И что тогда? Политическая жизнь в Америке уже превратилась в игру без правил. Все будет зависеть от поведения двух сил – улицы (готовности сторонников Трампа и Байдена идти до конца и, если надо, с оружием) и армии. Как в первом, так и во втором случае демократы ошибаются, если уверены что перевес на их стороне. Если сейчас "реднеки" ведут себя пассивно, это не значит, что они не встанут стеной, когда потребуется. И в армии поддержка Трампа, несмотря на позицию Джеймса Мэттиса и ему подобных, достаточно велика. В критический момент многое может зависеть от позиции конкретных генералов и подчиненных им частей.



В США вырисовываются два варианта развития событий, старт которым будет дан 3 ноября. Первый – полный провал действующего президента, о чем говорят и опросы. Второй – финиш Трампа и Байдена ноздря в ноздрю, и тогда возникнет непредсказуемая ситуация, вплоть до вооруженных столкновений армии с народом и противостояния в ней самой.



Уступающих на президентских выборах в ноябре не будет. Демократия в Америке умерла. Вопрос о власти будет решаться силой.