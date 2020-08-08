Октябрьский сюрприз: как демократы собираются валить Трампа

16:28 09.08.2020 Предвыборная ситуация в Америке настолько накалена и запутана, что в перспективе может привести к глобальному расколу страны.



Как известно, 3 ноября состоятся президентские выборы в США, итоги которых будут иметь огромное значение для всего мира, и, в частности, для России. Политолог Борис Макаренко, анализируя предвыборную ситуацию, затрудняется отдать предпочтение какому-либо из кандидатов, считая, что результаты голосования с большой долей вероятности расколют страну так же, как это было во времена Гражданской войны:



"Издание The Washington Examiner опубликовало материал об интересной деловой игре, проведенной Transition Integrity Project. Само издание тяготеет к Республиканской партии, Transition Integrity Project ("за полноценный транзит [власти]") – преимущественно Демократы, так что трактуют они результаты игры по-разному. Но нам более интересна суть игры и ее сценарии.



100 человек – среди которых политики, отставные высокопоставленные чиновники, специалисты по избирательным кампаниям, журналисты, поллстеры (имитирующие общественное мнение) прогнозировали, как поведут себя кандидаты в президенты, если результаты выборов не дадут 100% ясности, кто победил. "Спровоцировал" этот проект сам Трамп, отказавшись 19 июля дать однозначный ответ, признает ли он результаты выборов (имеется в виду, если они будут не в его пользу).



Итак:



Первый сценарий: Байден имеет четкое большинство по голосам избирателей и в коллегии выборщиков. Вывод: Трамп будет пытаться утверждать, что итоги сфальсифицированы, но в конечном итоге признает поражение, и 21 января 2021 г. Байден вступит в должность президента. Здесь все понятно.



Второй: то же, но преимущество Байдена минимально: менее 1 пункта в голосах избирателей, 278 – выборщиков (при минимуме 270). Трамп яростно сопротивляется, но если Верховный Суд подтверждает результаты, то – в крайнем случае под конвоем Секретной службы – удаляется из Белого дома (из сценария неясно, добровольно или принудительно). Опять же Байден – президент.



Третий: все решают голоса выборщиков одного штата (в сценарии – Мичигана), где часть бюллетеней (якобы – за Байдена) уничтожил сумасшедший фанатик. Большинство у Трампа, но губернатор штата (демократ) назначает выборщиков в пользу Байдена. Тупик. Ни одна из сторон этого решения не признает. Вывода нет.



Четвертый. Не говорится, у кого – большинство по голосам избирателей. Подразумевается, что в нынешних условиях Трампу его завоевать невозможно. Но у Трампа – 286 голосов выборщиков. Байден отказывается признать поражение, демократические губернаторы Мичигана и Висконсина назначают выборщиков от Байдена. Есть и продолжение, но – "обойдем для ясности" – опять-таки нет вывода, кто станет президентом 20 января следующего года. Тупик.



Два последних сценария рушат все каноны американской электоральной политики, но – парадоксальным образом – не исключены по букве закона. Выборщиков назначают ШТАТЫ. То, что они назначают их в пользу кандидата, набравшего большинство в штате (48 – в чистом виде, 2 – чуть более сложной процедурой) – общее правило, но не писаная норма федерального законодательства. С 1888 по 2000 г. такой порядок ни разу не давал сбоя: большинство голосов избирателей и выборщиков всегда сходилось на одном и том же кандидате. Но за 16 лет нынешнего века дважды президентом становился кандидат Республиканцев, проигравший во всенародном голосовании.



Нынешний объективный расклад сил в обществе перестал соответствовать нормам представительства во властных институтах (а именно эти нормы определяют число выборщиков от каждого штата): не только малые штаты, но и штаты, где больше сельского населения и меньше крупных городов, оказываются "перепредставленными" - и это дает при прочих равных преимущество Республиканцам. Уже несколько лет в Америке живет инициатива Соглашения между штатами (Interstate Compact) – есть в США такая форма фактически федерального законодательства – по которому выборщики были бы обязаны отдавать голоса за того, кто набрал больше голосов избирателей (т.е. фактически выборы становились прямыми). Не факт, что такое Соглашение вступит в силу: для этого нужно, чтобы за него проголосовали штаты, в сумме дающие более половины всех выборщиков (реальный расклад: близко к половине, но все же не хватает). Но сама идея, что действующие правила формирования коллегии выборщиков не соответствуют реалия дня сегодняшнего – жива и очень популярна среди демократических избирателей. Третья с начала века и вторая подряд "украденная победа" расколет Америку как никогда раньше – по крайней мере со времен Гражданской войны.



Все эти сценарии – наверное на то была причина – не описывали, как бы сработали процедуры, на самом деле предусмотренные конституцией США на такие случаи. Напомним, их два:



Если в коллегии выборщиков нет абсолютного большинства за одного кандидата (и все попытки разрешить эту проблему проваливаются), то выборы президента переносятся в Конгресс, как уже бывало дважды в американской истории (правда, последний раз – почти два века назад). Возникнуть такая ситуация вполне может, например, если не удастся найти решение, кому отдать голоса одного густонаселенного штата. Решение – в пользу одного из трех кандидатов с наибольшим числом выборщиков (в реальности их будет только два) – принимает нижняя Палата представителей, но не простым большинством голосов (это бы практически гарантировало победу Байдену), а большинством в 26 или более "делегаций штатов". Т.е. все зависит, сколько штатов послали в палату больше республиканцев или демократов. В нынешнем, 116 созыве у Демократической партии перевес в 34 мандата, но вот по штатам они проигрывают: Республиканская партия имеет большинство в 26 делегациях, еще один штат (Пенсильвания) имеет равное число депутатов от обеих партий. Так что на сегодняшний день Конгресс выбрал бы президентом Трампа, впереди – новые выборы, на которых расклад сил может измениться, но в любом случае будет достаточно ясным ко второй неделе ноября.



Если же и в Палате представителей решения найти не смогут, то 21 января 2021 г. полномочия президента перейдут тому, кто стоит вторым в очереди в Белый дом – а это спикер Палаты представителей, на сегодняшний день – демократка Нэнси Пелоси. Она или нет, но и следующий спикер скорее всего будет от Демократической партии: сценарий утраты ими большинства в Палате на ноябрьских выборах на сегодняшний день рассматривается как фантастический.



Так что "дерево" неопределенностей, сценариев и рисков на этих выборах имеет весьма развесистую крону..."



***



Между тем, советский диссидент, публицист Михаил Казачков, живущий сейчас в Америке и внимательно следящий за тамошними политическими перипетиями, описывает один из эпизодов предвыборной борьбы, который может стать решающим для судьбы Трампа:



"Впечатлен тщательной хореографией людей, валящих Трампа. Сегодня В ОДНИХ НОВОСТЯХ сообщили о (1) получении следствием данных о Трамповых финансах от "Дойче Банка", о (2) решении судьи передать его налоговые декларации следователям и о (3) важной пресс конференции главного прокурора штата Нью-Йорк. Все, разумеется, решили: вот оно, уголовка на Трампа!



Оказалось нет, но не намного меньшее: ликвидация NRA с обвинениями пяти ее руководителей. Это некоммерческая структура, объединяющая владельцев оружия. Ее руководство нарушило дюжину законов штата и согласно обвинению прикарманило около 17 миллионов долларов.



Почему это важно.



Во-первых, NRA держала на финансовом крючке добрую половину республиканцев в Конгрессе -- теперь они будут лишены ее поддержки. Во-вторых, именно они блокировали законы, запрещающие БОЕВОЕ оружие в руках населения из-за чего стали возможны все эти расстрелы школьников и пр. Более 70% американцев хотят введения этих ограничений; NRA их блокировала, и ее разгром с арестом банковских счетов будет популярен.



Но не нужно думать, что финансы Трампа не станут следующим актом в предвыборной пьесе. Вчера судья решил вопрос о раскрытии следствию нью-йоркских прокуроров налоговых деклараций Трампа. Они, конечно, тем давно известны, но признать это официально нельзя. Юристы Трампа наверняка оспорят это решение, однако документы "Дойче Банка"-то уже в руках следствия официально! И уже есть информация, что этот единственный (кстати, очень грязный) банк давал Трампу займы лишь после получения средств от ВТБ (ВНЕШТОРГБАНКА РОССИИ).



В американском политическом лексиконе есть термин "октябрьский сюрприз". Пока еще только август. Ни на секунду не сомневаюсь, что данные не только о том, что Трамп получал кредиты фактически из России, но и о его массированном налоговом и прочем жульничестве появятся в момент, когда они нанесут его кампании наибольший урон. И главным будет документально подтвержденный факт, что он если и миллиардер, то только по долгам. Обычный наперсточник...



Я давно знал, что так будет. Но тем интереснее наблюдать режиссуру..." Источник - newizv.ru

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