Против Батьки не попрешь. Лукашенко уверенно делает демо-баб-соперниц в 1-м туре (79,7% голосов) - данные экзит-полов

21:56 09.08.2020

Экзит-пол показывает победу Лукашенко в первом туре



Согласно данным национального экзит-пола в Белоруссии, на выборах президента победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным опроса, он набрал 79,7% голосов, передает БелТа.



Светлана Тихановская набрала 6,8% голосов, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.



Опрос проводился на более чем 300 участках Молодежной лабораторией социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций" по заказу телеканала "Мир". На вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос, ответили 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек.



Ранее выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%. По данным на 18:00, явка составила 79%. Предварительные итоги голосования будут оглашены в понедельник, 10 августа.