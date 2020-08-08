 КРАСНЫЙ ЖЕЛТЫЙ ЗЕЛЕНЫЙ СИНИЙ
 Архив | Страны | Персоны | Каталог | Новости | Дискуссии | Анекдоты | Контакты | PDAFacebook  RSS  
 | ЦентрАзия | Афганистан | Казахстан | Кыргызстан | Таджикистан | Туркменистан | Узбекистан |
ЦентрАзия
  Новости и события
| 
Воскресенье, 09.08.2020
22:32  Является ли Китай "джокером" в рукаве "глубинных" элит? - В.Павленко
22:29  КырЮбилей. Два года Бишкеком рулит мэр-долбонавт Суракматов
21:56  Против Батьки не попрешь. Лукашенко уверенно делает демо-баб-соперниц в 1-м туре (79,7% голосов) - данные экзит-полов
16:28  Октябрьский сюрприз: как демократы собираются валить Трампа
16:24  Демократия в Америке умерла – вопрос о власти будет решаться силой, - В.Кудрявцев
16:23  Как изменилось Буркина-Фасо за 60 лет независимости
12:30  План на осень. Второй удар вируса будет абсолютно другим, - Кристиан Дростен

11:30  Ушел в отставку (на выборы) полпред (губернатор) Ошской области Киргизии Жылкыбаев
11:18  Кровавый клан Бакиевых рвется к реваншу в Киргизии, - "De факто"
10:48  Конфликтная экономика. О месте России в спорах между США и Китаем, - А.Габуев
10:42  Американские элиты выучили неверные уроки холодной войны, - Эндрю Мичта
10:01  Хватит реформаторствовать! Ташкентцы-учтепинцы восстали против их передачи из города в Ташкентскую область
09:54  Борьба с расизмом превращается в борьбу с христианством, - Милена Фаустова
09:13  Умер композитор и дирижер Анвар Эргашев. Памяти солнечного человека
08:52  УзбЦензура. "Попытками „заткнуть рот" СМИ и блогерам ничего нельзя добиться" - Комил Алламжонов
08:47  США решили очистить интернет от Китая, - "Къ"
07:44  Бейрут. Во время беспорядков убит 1 полицейский и ранено 230 человек
00:03  Президент Таджикистана подготовил сына к передаче власти
00:01  В Казахстане приходит конец двоевластию?
Суббота, 08.08.2020
22:25  В Бейруте обезумевшие демонстранты захватили здания трех министерств
21:12  Руководство идиотского УзбМинистерства махалли подверглось разгромной критике со стороны премьера
Архив
  © CentrAsiaВверх  
    ЦентрАзия   | 
Против Батьки не попрешь. Лукашенко уверенно делает демо-баб-соперниц в 1-м туре (79,7% голосов) - данные экзит-полов
21:56 09.08.2020

Экзит-пол показывает победу Лукашенко в первом туре

Согласно данным национального экзит-пола в Белоруссии, на выборах президента победу одерживает действующий глава государства Александр Лукашенко. По данным опроса, он набрал 79,7% голосов, передает БелТа.

Светлана Тихановская набрала 6,8% голосов, Анна Канопацкая - 2,3%, Андрей Дмитриев - 1,1%, Сергей Черечень - 0,9%. Против всех проголосовали 9,2% избирателей.

Опрос проводился на более чем 300 участках Молодежной лабораторией социологических исследований при Республиканском союзе общественных объединений "Белорусский комитет молодежных организаций" по заказу телеканала "Мир". На вопрос о том, за кого респондент отдал свой голос, ответили 67,6%, отказались от ответа 32,4%. Всего было опрошено 12 340 человек.

Ранее выборы были признаны состоявшимися, поскольку явка превысила необходимый порог в 50%. По данным на 18:00, явка составила 79%. Предварительные итоги голосования будут оглашены в понедельник, 10 августа.

Источник - kommersant.ru
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1596999360
Новости Казахстана
- Обеспечение экономической безопасности – один из основных приоритетов работы Аппарата Совета Безопасности
- "В отличие от режима ЧП, в условиях карантина Президент поручал регулировать МСБ, а не закрывать"
- 2,2 млн казахстанцев получили единовременную выплату по потере дохода в период карантина
- Кадровые перестановки
- "Поддержка МСБ неэффективна без поддержки платежеспособности населения"
- Сенатор требует вернуть деньги за якобы оказанные медицинские услуги и наказать виновных
- Минэкологии решает вопрос со зловонным запахом в Жаркенте Алматинской области
- Утильсбор и "Кривое дело"
- Депутаты демпартии "Ак жол" настаивают на кредитных каникулах
- Проведена внезапная проверка системы ПВО Алматинского региона
 Перейти на версию с фреймами
  © CentrAsiaВверх  