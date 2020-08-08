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"Таблиги Джамаат". Опасная религия или инструмент политического влияния? - А.Осмонов
00:29 10.08.2020

9 августа 2020 Азиз Осмонов

"Таблиги Джамаат". Опасная религия или инструмент политического влияния?

Несмотря на предпринимаемые меры, власти Кыргызстана не справляются с COVID-19. Государство, по данным The New York Times, считается "антилидером" среди стран мира по смертности от COVID-19 и заражению этой инфекцией, пишет турецкий сайт Damla.nl.

По мнению издания, значительно ухудшает эпидемиологическую ситуацию деятельность уже известных всем РЭО "Таблиги Джамаат", которые продолжают традиционно выступать против каких-либо вакцинаций и прививок, в том числе и от COVID-19.

- Таблиги, пользующиеся огромным влиянием в стране, призывают местное население отказаться от официальной медицины, несмотря на смерть от коронавируса одного из своих духовных лидеров Чубак ажы Жалилова. Отдельные эпидемиологи бьют тревогу, называя "Таблиги Джамаат" злостными распространителями коронавирусной инфекции. Поскольку сторонники данного движения продолжают внушать свои идеи посредством проведения "дааватов" по принципу "от двери к двери". В сутки в среднем проводятся около тысячи таких "дааватов", что негативно влияет на эпидемиологическую обстановку в стране, - подчеркивает автор статьи.

"Даават" – с арабского означает "призыв, приглашение", фактически является эквивалентом миссионерства. Подобные миссионеры (дааватчы) "Таблиги Джамаат" во время "даавата" после полуденной молитвы выходят на "гашт" (выход вместе с группой мусульман) – стучат в двери и призывают людей в мечеть на молитву. Проповедники рассказывают собеседникам о величии Аллаха и приглашают в мечеть. Если человек соглашается, служители сопровождают его вплоть до самого входа в мечеть.

- Все больше людей обращаются с жалобами на навязчивость миссионеров "Таблиги Джамаат", которые используют такой агрессивный метод "даавата" для пополнения своей организации новыми адептами. В настоящее время в КР членами "Таблиги Джамаат" практикуется в основном 3-дневный, 40-дневный и 4-месячный "дааваты". Следует отметить, что в период жестких карантинных мер "Таблиги Джамаат" продолжает вести свою деятельность, контактируя с населением, в то время как другие организации, приняв на себя все ограничения, строго соблюдают требования карантина в интересах общества. Очевидно, что такое поведение таблигов вызвано следствием поддержки на самом высоком уровне. Как известно, "Таблиги Джамаат" используется властями для отвлечения общества от острых социально-экономических проблем, направив его внимание в религиозное русло. Кроме того, "Таблиги Джамаат" играет особую роль в электоральный период, имея безграничную власть в сфере религии. ДУМК начало проповедовать идеи "Таблиги Джамаат" под видом традиционного Ислама,- отмечается в статье.

Важно отметить, что "Таблиги Джамаат" признается экстремистским в ШОС и ОДКБ, ее деятельность запрещена судом в России, Китае, Казахстане и Узбекистане. Конечной целью РЭО является создание "Исламского халифата" путем мирного захвата власти. И только Бишкек считает, что "Таблиги Джамаат" является "благотворительной" организацией. В 2009-2018 годах в стране общественными деятелями были предприняты несколько безуспешных попыток включить организацию в список запрещенных.

- Сейчас Бишкек не осознает пагубность действий РЭО "Таблиги Джамаат", которая считается "кузницей" для террористических организаций. Во время пандемии коронавируса система здравоохранения Кыргызстана испытывает колоссальную нагрузку из-за деятельности "Таблиги Джамаат", которая, являясь "благотворительной организацией" не закупила ни одного ИВЛ, медицинских масок и лекарственных средств, необходимых для лечения COVID-19. К большому сожалению, псевдорелигиозные действия таблиговцев помимо духовного извращения и уничтожения национальных традиций и ценностей ни к чему хорошему не приводят. Здесь важно знать! Нужна ли будущему Кыргызстана такая организация иных нравов или нет, решать необходимо уже сегодня,- подчеркивается в материале.

Источник - Вечерний Бишкек
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