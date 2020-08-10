|Усатый озорник. Старого КВНщика и полпреда РФ в Международных судах Барщевского опять обвиняют в изнасиловании
06:16 10.08.2020
Барщевский отреагировал на обвинение в изнасиловании
Анастасия Румянцева
Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях доктор юридических наук заслуженный юрист России Михаил Барщевский прокомментировал в беседе с RT обвинение в изнасиловании.
По словам потерпевшей Елены Радаевой, сообщившей об этом в соцсетях, это якобы произошло в 2011 году, когда она обратилась к нему за помощью: ей грозило десять лет тюрьмы за уголовное дело, связанное с ее бизнесом.
"Это та же самая женщина, которая сделала это два года назад, только под другой фамилией она это сделала. И это не ее настоящая фамилия, настоящая фамилия у нее другая. Вы погуляйте по ее Facebook, и вам все станет понятно", - отметил он.
На вопрос, отвергает ли он эти обвинения, Барщевский ответил утвердительно.
"Конечно. Бред сумасшедшего", - заключил собеседник RT.
Ранее появились сообщения об обвинении адвоката и полномочного представителя в высших судебных инстанциях правительства России Михаила Барщевского в изнасиловании.
В качестве доказательств Елена Радаева опубликовала скриншоты переписки с дочерью Барщевского, где та якобы подтверждает информацию.
В 2018 году Барщевского уже обвиняли в изнасиловании, он назвал обвинения "глупостью" и "синдромом Вайнштейна".