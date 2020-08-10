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06:16  Усатый озорник. Старого КВНщика и полпреда РФ в Международных судах Барщевского опять обвиняют в изнасиловании
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Усатый озорник. Старого КВНщика и полпреда РФ в Международных судах Барщевского опять обвиняют в изнасиловании
06:16 10.08.2020

Барщевский отреагировал на обвинение в изнасиловании
Анастасия Румянцева

Полномочный представитель правительства России в высших судебных инстанциях доктор юридических наук заслуженный юрист России Михаил Барщевский прокомментировал в беседе с RT обвинение в изнасиловании.

По словам потерпевшей Елены Радаевой, сообщившей об этом в соцсетях, это якобы произошло в 2011 году, когда она обратилась к нему за помощью: ей грозило десять лет тюрьмы за уголовное дело, связанное с ее бизнесом.

"Это та же самая женщина, которая сделала это два года назад, только под другой фамилией она это сделала. И это не ее настоящая фамилия, настоящая фамилия у нее другая. Вы погуляйте по ее Facebook, и вам все станет понятно", - отметил он.

На вопрос, отвергает ли он эти обвинения, Барщевский ответил утвердительно.

"Конечно. Бред сумасшедшего", - заключил собеседник RT.

Ранее появились сообщения об обвинении адвоката и полномочного представителя в высших судебных инстанциях правительства России Михаила Барщевского в изнасиловании.

В качестве доказательств Елена Радаева опубликовала скриншоты переписки с дочерью Барщевского, где та якобы подтверждает информацию.

В 2018 году Барщевского уже обвиняли в изнасиловании, он назвал обвинения "глупостью" и "синдромом Вайнштейна".

Источник - russian.rt.com
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597029360
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