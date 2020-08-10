Бейрут трясет от взрыва. Ливанцы требуют смены власти, - "Къ"

08:20 10.08.2020 Ливанцы требуют смены власти, международные доноры - прозрачности и реформ



№141/П от 10.08.2020, стр. 4

Премьер-министр Ливана Хасан Диаб представит в понедельник правительству свои предложения о досрочных парламентских выборах как единственном пути выхода из жесточайшего политического кризиса. К такому решению премьера подтолкнули мощные протесты в Бейруте. Ливанцы требуют смены власти и честного расследования взрывов в порту. Проведение прозрачного расследования и реформ стало условием и выделения Ливану помощи из-за рубежа. Об этом было заявлено на международной конференции, организованной Францией. Среди ее участников к удивлению многих не оказалось России.



Поиски выхода



"Мы не можем выйти из структурного кризиса в стране без проведения досрочных парламентских выборов",- заявил в субботу премьер-министр Ливана Хасан Диаб в телеобращении к нации. Он пообещал, что законопроект о выборах будет представлен кабинету министров уже в понедельник. На этой неделе правительство также должно обнародовать первые официальные данные расследования взрывов в порту Бейрута, в результате которых погибли 158 человек, свыше 6 тыс. получили ранения. Около 60 человек числятся пропавшими без вести, но надежды найти кого-то из них живыми уже нет. Около 300 тыс. человек остались без крыши над головой.



Пока основная версия взрывов - нарушение техники безопасности при сварочных работах на складе, где шесть лет хранились 2,7 тыс. тонн аммиачной селитры, конфискованной таможенными службами порта. Главный вопрос, которым задаются ливанцы, включая премьер-министра,- "почему за эти шесть лет взрывчатые вещества оставались на складе в районе порта и кому это выгодно?". Взрывы в порту спровоцировали новую волну антиправительственных протестов в Ливане. Напомним, что первые протесты вспыхнули в стране в октябре на фоне экономического кризиса. С тех пор ситуация только ухудшилась.



Выступление премьер-министра Ливана все арабские телеканалы транслировали на фоне кадров столкновений в Бейруте.



Тысячи человек вышли в субботу на улицу, требуя смены власти и честного расследования взрывов.

Демонстранты построили виселицы, к которым прицепили картонные фигуры президента Мишеля Ауна, премьер-министра Хасана Диаба, спикера парламента Набиха Берри, а также лидера шиитского движения "Хезболла" Хасана Насраллы. "Народ хочет мести", "Мое правительство убило мой народ!" - выкрикивали демонстранты, поднимая над головой портреты погибших в результате взрывов. Очень быстро протесты переросли в столкновения с силами безопасности. Толпа пыталась прорваться к парламенту, были захвачены здания четырех министерств и нескольких банков. В субботних беспорядках пострадали свыше 700 человек, из них около 100 представителей сил правопорядка, один из правоохранителей был убит. В воскресенье вечером столкновения в Бейруте возобновились. К демонстрантам, не имеющим явного лидера, присоединяются политики.



Одним из призвавших к протестам стал лидер националистической партии "Катаиб" Сами Джмейль. На похоронах генсека партии Назара Наджаряна, погибшего в результате взрывов в порту, он объявил об уходе депутатов "Катаиб" из парламента и призвал к такому же поступку остальных. "Новый Ливан должен родиться на руинах старого, который вы представляете",- заявил он.



За прошедшую неделю парламент покинуло шесть депутатов.

В воскресенье в отставку подали министр информации Маналь Абдель Самад, которая в своем прощальном заявлении извинилась, что не оправдала ожидания ливанцев, и министр окружающей среды и административного развития Ливана Дамианос Каттар. По данным арабских СМИ, о намерении уйти в отставку объявили и другие министры. На фоне сложившейся ситуации Хасан Диаб намерен провести в понедельник экстренное заседание правительства.



"Если все правительство уйдет в отставку, кто будет отвечать за проведение выборов? Разве у нас есть согласие о создании переходного правительства, правительства национального единства? Разве есть согласие внутри политического класса, на основе какого закона будут проводиться выборы? У нас нет единства мнений среди политиков, и представляется, что Ливан ждет только больший хаос",- сказал "Ъ" ливанский политический аналитик Саркис Абу Зейд.



Гендиректор Координационного медиацентра в Бейруте Салем Захран в беседе с "Ъ" отметил, что одной отставкой правительства в нынешней ситуации Ливану не обойтись.

"Кризис достиг точки, из которой выйти можно только через выборы. Вопрос, есть ли возможность их провести, как и когда",- добавил он.



Директор Центра азиатских исследований, профессор Ливанского университета Хейсам Музахем в беседе с "Ъ" напомнил, что споры о законе о выборах типичны для Ливана. Между двумя последними выборами прошло девять лет, из-за того что ливанцы не могли решить, как им голосовать. Теперь многих ливанских политиков вновь не устраивает принятый только в 2017 году закон о выборах. Эксперт добавил, что ситуация усугубляется вмешательством внешних сил, которые сделали Ливан площадкой для выяснения отношений друг с другом, и создает угрозу новой гражданской войны. "Пока самая сильная партия в Ливане "Хезболла" не заинтересована в этой войне. Если бы вторая сторона была сильна, как они, то война началась бы давным-давно",- заключил Хейсам Музахем.



Есть попытки политически воспользоваться ситуацией. Мы убеждены, что настоящее время не самое подходящее для выяснения политических и партийных отношений",- заявил в пятницу лидер "Хезболлы" Хасан Насралла.



Он также опроверг слухи, что "Хезболла" контролирует порт Бейрута. "Мы скорее знаем о том, что находится в порту Хайфы, но не о том, что в порту Бейрута",- сказал он. В то же время ливанские СМИ, близкие к "Хезболле", высказывают опасения, что западная помощь Бейруту может усугубить политический раскол в стране.



Международная помощь



До трагедии в порту международное сообщество не торопилось с помощью Ливану, заявляя, что прежде в стране должны быть проведены экономические реформы. Однако теперь Ливан не может ждать. После взрывов неотложную помощь все же было решено оказать. Деньги будут выделены на восстановление школ, жилья, медицинскую и продовольственную помощь.



В ходе организованной в воскресенье Парижем донорской видеоконференции некоторые страны называли суммы, которые они готовы выделить Ливану, другие говорили об отправке в Бейрут гуманитарных грузов. Большие взносы намерены сделать Евросоюз (€33 млн в дополнение к уже выделенным €30 млн) и Великобритания (около £20 млн в дополнение ранее обещанным £5 млн). Всего Франция получила обещания от участников передать Ливану краткосрочную помощь на сумму €250 млн.



Президент Франции Эмманюэль Макрон обещает лично проследить за распределением средств, которые, как подчеркивается, будут доставляться "напрямую населению Ливана". Но при этом и он, и другие доноры выдвинули свои условия.



Ливанские власти должны провести политические и экономические реформы, которых требует ливанский народ и которые позволяют международному сообществу эффективно действовать для восстановления Ливана",- заявил президент Макрон, открывая видеоконференцию.



Среди условий доноров и проведение прозрачного расследования взрывов в порту. При этом ранее ливанские власти отказались от внешнего вмешательства в расследование.



В видеоконференции доноров приняли участие свыше 36 стран и международных организаций. Заранее было известно, что среди них не будет представителей Израиля и Ирана. Неожиданным стало отсутствие России и Турции, хотя накануне западные СМИ предполагали их участие. "Мы также обращались к России и Турции. Турция не смогла присоединиться к конференции, но выделит помощь. Я уверен, что и Россия окажет поддержку",- сказал президент Франции.



"Важно четко отслеживать обстановку на предмет того, чтобы под прикрытием гуманитарного бедствия не произошло вмешательство во внутренние дела Ливана. Сейчас раздаются голоса фактически в пользу интернационализации ливанской проблемы. Это опасный путь, который лишь еще больше обострит ситуацию. Россия, в свою очередь, сразу направила помощь без какого-либо политического подтекста",- заявил накануне в интервью "РИА Новости" посол РФ в Ливане Александр Засыпкин. Он напомнил о "настороженном отношении США и их арабских союзников к ливанскому правительству, которым, как они считают, руководит "Хезболла"". Эти слова во многом объясняют отсутствие российских представителей на видеоконференции. При этом Россия, как и многие другие страны, от помощи Ливану не отказывается.



Марианна Беленькая Источник - Газета "Коммерсантъ"

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