Мигрантам опять продлят сроки пребывания в РФ, - Е.Трифонова

08:23 10.08.2020 Приезжие получат еще 185 дней на урегулирование своего правового статуса



Екатерина Трифонова

Корреспондент отдела политики "Независимой газеты"

9.08.2020



Иностранцы смогут спокойно легализовать пребывание в РФ. Фото агентства "Москва"

Как стало известно "НГ", в сентябре иностранцам дадут еще одну временную отсрочку, чтобы они могли легализовать свой правовой статус, не попадая под санкции. До конца года их не смогут депортировать или принять в их отношении решение о нежелательности пребывания в РФ. Об этом решении стало известно на рабочей встрече правозащитников с представителями Главного управления по вопросам миграции (ГУВМ) МВД РФ. Эксперты отметили, что миграционная политика все же сдвинулась в сторону гуманизации, но раскритиковали чересчур забюрокраченную и неповоротливую работу чиновников на местах, которые неправильно трактуют законы и саботируют указания руководства.



После 15 сентября иностранцам с действующими документами предоставят еще 185 дней на то, чтобы они без паники и толчеи оформили тот статус, на который имеют право, рассказал начальник Управления по организации разрешительно-визовой работы ГУВМ МВД РФ Олег Молодиевский на мероприятии нового проекта "Форума переселенческих организаций" "Право на Родину", выполняемого по президентскому гранту. В собрании в Институте стран СНГ участвовали ученые, представители ГУВМ МВД, Роспотребнадзора, управления президента по обеспечению конституционных прав граждан, уполномоченного по правам человека в России. Больше половины участников: от Владивостока до Калининграда – присоединились к конференции через интернет. "Допустим, у человека заканчивается вид на жительство 14 сентября, значит, пока этот срок не истек, он может прийти и продлить статус еще на 185 дней", – пояснил Олег Молодиевский. В регионы уже разосланы рекомендации; приезжих, по словам чиновника, на протяжении этого времени не должны выдворять из страны, а также принимать в их отношении решения о нежелательности пребывания.



Эксперты отмечали, что миграционное законодательство РФ, которое долгое время критиковали за противоречивость и репрессивный уклон, постепенно гуманизируется. А в условиях пандемии решение МВД дало миграционным органам шанс легализовать всех тех, кто находится в стране без правового статуса. Проблема в том, что региональные чиновники зачастую не готовы, не умеют и не хотят строить свою работу по-новому. Сегодняшние абсурдные заковыки, по словам председателя исполкома форума Лидии Графовой, мешают России стать привлекательной для приезжих, особенно соотечественников.



Эксперт Форума переселенческих организаций Галина Рагозина обратила внимание на самоуправство региональных чиновников. В качестве примера она напомнила о распоряжении замглавы МВД России Александра Горового от 19 марта, которое предусматривает для мигрантов, по сути, широкую амнистию. Но на местах, подчеркнула Рагозина, "в лучшем случае людям отказывают, в худшем – могут составить протокол и вынести решение о выдворении". Представители ГУВМ на встрече назвали этот подход неверным, подтвердив, что на учет должны ставить и тех, кто находился в "серой зоне" еще до пандемии. Вместе с тем, со слов Рагозиной, обострилась проблема, связанная с регистрацией приезжих из-за рубежа, которым собственники отказываются сдавать жилье и уж тем более в нем регистрировать. Поэтому, предлагает она, проще было бы сделать эту процедуру уведомительной, и разрешить ставить иностранцев на учет "в том числе на адреса муниципалитетов или миграционных органов, пока они не определятся с местом проживания".



Как рассказала руководитель правозащитной организации "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина, не соблюдается и запрет на выдворение иностранцев до 15 сентября, установленный Указом президента РФ: "общественники сегодня прилагают титанические усилия, чтобы вытащить из ЦВСИГов даже граждан с российским гражданством". Миграционные органы продолжают выходить в суды с ходатайствами о депортации иностранцев, а судьи – их автоматически удовлетворяют, аргументируя это тем, что они действуют по закону, который выше любых указов.



Помимо прочего общественники пожаловались на отсутствие четких установок о том, как именно иностранцам, въезжающим в страну, проходить карантин. Нет единства требований у пограничников, Минздрава РФ, Роспотребнадзора и ГУВМ МВД РФ, а что же делать переселенцам. Как пояснила начальник отдела организации санитарной охраны территории Управления эпидемиологического надзора Ольга Скударева, сейчас по заявкам российских компаний в страну все же въезжают "маленькие потоки" трудовых мигрантов, которые обязаны отсидеть двухнедельный карантин.



Эксперты рассказали о еще одной серьезной проблеме – миграционные органы отказываются принимать у соотечественников документы без справки, подтверждающей, что они не больны коронавирусом. Людей попросту пускают по бюрократическому кругу: когда без теста нельзя оформить миграционные документы, а на медосвидетельствование не принимают без указания места регистрации. Но многим переселенцам сложно найти, где регистрироваться за такой короткий срок: три дня, отведенных на сдачу анализа на коронавирус. "Это почти неразрешимые условия для иностранцев. Сами тесты крайне неустойчивы, и связывать с ними правовое положение человека в стране более чем неразумно", – рассказала "НГ" замруководителя Института стран СНГ Александра Докучаева. Кроме того, эта мера дополнительно бьет по карману людей, у которых и без того много финансовых затрат. Известно, что одной семье такое обследование может обойтись в 45 тыс. руб.



Как отметила "НГ" Александра Докучаева, дополнительные полгода, после 15 сентября, о которых услышали участники конференции, необходимы людям, чтобы они могли без спешки урегулировать свой статус. Однако, с ее слов, это распоряжение все же стоит конкретизировать и дать разъяснения как для сотрудников, так и для иностранных граждан, чтобы не возникло разночтений на местах и неправильных исчислений сроков. "У нас остались вопросы к МВД, как именно приезжие должны поступать после 15 сентября, чтобы не оказаться нарушителями нашего миграционного законодательства", – сказала собеседница "НГ". Источник - ng.ru

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