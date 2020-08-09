В Ливане выбирают между войной и новым парламентом. Взрыв в порту Бейрута стал детонатором конфликта шиитов и суннитов, - "НГ"

08:25 10.08.2020 Впервые после взрыва 4 августа в порту Бейрута в результате уличных столкновений на улицах ливанской столицы пролилась кровь. Сотни человек ранены, один погиб в ходе антиправительственных протестов, вылившихся в захваты государственных зданий, которые произошли в ночь с субботы на воскресенье. Не исключено, что это акт начинающейся гражданской войны, где шиитскому движению "Хезболла" будут противостоять местные сунниты и часть христианской общины.



В воскресенье истек пятидневный срок, который отвел правоохранительным органам премьер-министр Ливана Хасан Дияб на проведение расследования обстоятельств взрыва аммиачной селитры в порту Бейрута 4 августа. Число жертв этой трагедии, по последним данным, превысило 150 человек. Не дожидаясь воскресенья, Дияб заявил по местному телевидению, что всему виной – коррупция. Но коррупционерами, несущими ответственность за взрыв химиката, правительством, похоже, "назначены" работники порта. К воскресенью по делу о взрыве арестовано 16 человек, и высокопоставленных чиновников среди них нет.



Это вызвало бурное негодование оппозиции. Лидер партии "Катаиб" Сами Жмаэль призвал ливанцев выйти на улицы протестовать. Тысячи человек собрались в субботу вечером на площади Мучеников в центре Бейрута. Они выкрикивали антиправительственные лозунги, жгли портреты премьер-министра Хасана Дияба и президента Мишеля Ауна. Митинг очень скоро перерос в беспорядки. Протестующие пошли на штурм правительственных зданий. Были захвачены помещения Ассоциации банков Ливана, министерств экономики, энергетики и иностранных дел. Последнее здание протестующие попробовали объявить "штабом революции". В ситуацию вмешалась армия после ультиматума движения "Хезболла", где пообещали, что оно само наведет порядок, если этого не сделают военные. Огнестрельное оружие не использовалось. Против захватчиков, отбивавшихся камнями и палками, применены только слезоточивый газ и резиновые пули. Итог ночи: ранено свыше 700 человек, из них около 100 военных. Скончался полицейский.



Правительство считает, что армия действовала правильно. Аун заявил, что требование протестующих о проведении международного расследования взрыва удовлетворено не будет, так как это "пустая трата времени". Зато в воскресенье ушла в отставку министр информации Манал Абдель Саммат. Уход она объяснила тем, что "после ужаса бейрутской катастрофы" не может находиться на своей должности, и попросила у ливанцев прощения за то, что не оправдала их надежд.



Впрочем, ее уход можно объяснить и по-другому. Манал Абдель Саммат относится к общине друзов, которая заняла нейтралитет в намечающемся противостоянии, напоминающем о временах Гражданской войны 1975–1990 годов. "Правда, тогда противоборствующими сторонами были правохристианские группировки, в основном ориентирующиеся на маронитов, и местные мусульмане в целом. Сейчас линия конфликта проходит между шиитским движением "Хезболла" и суннитами. Христиане-марониты не едины. Часть во главе с Ауном ориентируется на "Хезболлу", часть – на Жмаэля и суннитов", – сказал "НГ" руководитель центра "Европа – Ближний Восток" Института Европы РАН Александр Шумилин.



Партия "Катаиб" – ключевой участник Гражданской войны 1975–1990 годов. Тогда она стояла на позициях агрессивного ливанского национализма и была настроена крайне антимусульмански. Теперь ситуация изменилась. В "Катаиб" входят не только христиане, но и мусульмане. Да и жена Сами Жмаэля, Карин Жмаэль – суннитка. При этом "Катаиб" откровенно враждебно относится к "Хезболле", обвиняя ее в том, что она несет ответственность за плачевную экономическую ситуацию. Та отвечает этой партии взаимностью. По ориентировочным подсчетам, в стране больше суннитов, чем шиитов. "Но дело не в численности потенциальных "штыков". Шииты лучше организованы. За Ауном и "Хезболлой" стоит Иран. Жмаэля и суннитов поддерживают монархии Персидского залива. Но они не так активно вмешиваются в ситуацию в Ливане, как Иран", – говорит Шумилин. Антиправительственные протесты в Бейруте поддержало посольство США. "Ливанский народ слишком много страдал и заслуживает того, чтобы его лидеры прислушались к нему и изменили курс", – говорится в его сообщении.



Хасан Дияб предлагает мирный выход из ситуации: досрочные парламентские выборы. Хотя в сущности того же требуют и протестующие, не факт, что голосование успокоит страсти, особенно если выяснится, что выборы расклад сил в стране кардинально не поменяли. Возможно, голосование – это запоздавший способ решения проблемы. Тем не менее Дияб заявил, что готов внести законопроект о досрочных выборах. Парламент его рассмотрит уже в ближайшее время. Правда, без партии "Катаиб". Ее депутаты в воскресенье ушли из парламента. В отставку подал и маронит, министр окружающей среды Дамианос Каттар – один из самых известных и уважаемых экономистов страны.

Геннадий Петров

9.08.2020 Источник - ng.ru

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