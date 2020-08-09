Эмомали Рахмон торопится переизбраться. Выборы президента Таджикистана будут досрочными, - В.Панфилова

08:27 10.08.2020 Виктория Панфилова

Обозреватель отдела политики стран ближнего зарубежья "Независимой газеты"

9 авг. 2020



У Эмомали Рахмона есть чему поучиться – например, готовить плов или нарезать зелень.

Выборы президента Таджикистана состоятся досрочно – 11 октября 2020 года. Такое решение было принято на внеочередной сессии верхней и нижней палат Маджлиси Оли (парламент). Главным кандидатом на пост главы государства считается Эмомали Рахмон, правящий страной с 1992 года. Оппозиционный политик, доктор юридических наук Рахматилло Зойиров называет назначение даты выборов незаконным, требует наказать председателей обеих палат парламента, а Конституционному суду и Генеральной прокуратуре республики дать правовую оценку данному решению.



Назначение выборов за месяц до окончания полномочий действующего президента является незаконным и противоречит избирательному законодательству. Как заявил лидер Социал-Демократической партии Таджикистана (СДПТ) Рахматилло Зойиров, не допускается переизбрание президента ранее срока истечений полномочий хоть на пять лет, хоть на год, хоть на месяц ранее, если он не совершил преступление, не заболел или не ушел добровольно в отставку: "Ничего этого нет, а потому нет и оснований назначать выборы раньше срока... Принятый обеими палатами парламента документ не имеет юридической силы", – подчеркнул Зойиров. На своей странице в Facebook он написал, что верхняя и нижняя палаты действовали самовольно, за что оба спикера должны понести наказание.



Ни парламент, ни Конституционный суд пока не отреагировали на заявление лидера СДПТ. А значит, согласно закону, политические партии, профсоюзы всех областей, городов и районов республики могут выдвигать кандидатов на главный государственный пост. Президент Таджикистана избирается сроком на семь лет. Кандидаты должны прожить в республике не менее 10 лет, владеть государственным языком, иметь высшее образование и быть не моложе 30 лет. Основными кандидатами на пост президента являются глава государства Эмомали Рахмон и его сын Рустам Эмомали, который весной стал спикером верхней палаты парламента. Он является вторым лицом в республике и становится преемником президента в случае его ухода с поста по любой из возможных причин.



Эксперт по Центральной Азии и Среднему Востоку Александр Князев считает, что на предстоящих осенью президентских выборах можно легко предполагать очередное продление полномочий Эмомали Рахмона – передача сыну этих полномочий не вполне готова, наверное, и желания торопиться пока нет. "Рахмон в большей степени настроен порулить самостоятельно – есть еще порох в пороховницах. Сын слишком молод, а учитывая местную ментальность, это может вызывать слишком большое раздражение в среде местной элиты. Поэтому Рахмон пока будет сам руководить страной", – сказал "НГ" Александр Князев. Для местной элиты, по его мнению, это будет успокаивающим фактором. "Сам Рахмон для большей части элиты, если не для всей, участвующей во власти, является гарантом. К нему привыкли, приспособились, все перераспределения, которые происходят внутри элит, – финансовые потоки и должности – идут по установившейся традиции. Менять правила и получить для себя больше преференций при новом президенте если кто и хочет, то это совсем небольшая часть элиты", – отметил эксперт. Что касается общества в целом, то оно будет пока мириться со сложившейся ситуацией. По мнению Князева, здесь играют два фактора: послевоенный синдром – лишь бы не было войны и выезд за пределы страны слишком большой части активного населения. Поэтому таких массовых протестов, которые наблюдались в Белоруссии, в Таджикистане не будет – политическое пространство в массовом измерении защищено. После запрета в 2015 году деятельности Партии Исламского Возрождения Таджикистана (ПИВТ) роль оппозиции перешла к СДПТ, но у нее нет массовой поддержки. Другие партии либо аффилированы с действующей властью, либо вообще ничего собой не представляют, поэтому не опасны для власти. "Протест, если и может быть, то вне зависимости от выборов и носить социально-экономический характер. В условиях пандемии люди теряют работу, из России возвращаются мигранты, у которых на родине работы нет и не будет. Но этот процесс небыстрый", – подчеркнул Князев.



А пока Рахмон на встречах с избирателями говорит о процветании и обвиняет оппозицию в попытках дестабилизации в стране. Он загодя начал предвыборную кампанию. Уже больше месяца разъезжает по регионам, устраивает выволочки чиновникам, общается с гражданами. Во время поездки в район Рудаки Рахмона встретили за праздничным столом и посадили во главе. Все присутствовавшие на встрече носили маски (Рахмон этого не делал) и прижимали правую руку к груди в знак уважения к гостю. Из видеосъемки, распространенной пресс-службой президента, следует, что говорил в основном Рахмон, который посоветовал каждой семье делать запасы на зиму. В другом сюжете он с сыном Рустамом собирал урожай на своей малой родине, в Дангаринском районе. А еще президент помогал готовить плов и учил хозяек, как правильно нарезать зелень. Эксперты говорят, что Рахмон перед выборами демонстрирует близость к народу. Он пообещал с 1 сентября повысить зарплаты и пенсии на 10–15% – решение принято в условиях роста госдолга, падения ВВП и заявлений о дефиците бюджета. Источник - ng.ru

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