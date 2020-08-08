Китайская экономика нашла лучшее средство от коронавируса, - М.Морозов

08:32 10.08.2020 Китайская экономика нашла лучшее средство от коронавируса

Главный секрет, который известен Пекину, применить могут не многие



Как сообщило 7 августа агентство Синьхуа, внешнеторговый оборот Китая в июне вырос на 6,5% в годовом исчислении. По данным Главного управления таможни КНР, экспорт и импорт Китая выросли на 10,4% и 1,6% соответственно. Объем внешней торговли в июле достиг 2,93 трлн юаней (около $ 422 млрд). Положительное сальдо торгового баланса составило 442,24 млрд юаней. Неплохой результат на фоне всеобщих ограничений и схлопывания мирового товарного обмена.



Если смотреть на результаты полугодия, то согласно данным таможни КНР, в первой половине этого года объем внешнеторгового оборота Китая составил 14,24 трлн. юаней, что на 3.2% ниже аналогичного показателя прошлого года. Экспорт - 7,71 трлн. юаней (падение - 3%), объем импорта - 6,53 трлн. юаней (сокращение - 3.3%).



Следует учесть, что Китай по-прежнему ограничивает внешние контакты, сместив приоритет в сторону обеспечения безопасности и недопущения завоза инфекции из-за рубежа и повторной вспышки коронавируса. Как говорит начальник департамента по стратегическому анализу Главного таможенного управления КНР Ли Куйвэнь, "В этом году, когда Китай в рамках единого планирования сочетает борьбу с эпидемией и социально-экономическим развитием, объем внешнеторгового оборота превзошел прогнозы". По словам чиновника, в настоящее время стоит задача "осуществлять профилактику и контроль эпидемии в таможенных пунктах и одновременно стимулировать стабильный рост внешней торговли".



В Таможенном управлении отмечают, что хотя в первой половине этого года объем внешней торговли упал на 3.2%, в июне впервые в этом году наблюдался двойной рост, показатели оказались лучше, чем ожидалось, внешняя торговля стабильно восстанавливается.



Чем же объяснить такое быстрое восстановление? Реагируя на кризис, китайские власти оперативно ввели целый ряд мер по стимулированию экспорта и импорта: упрощение и совершенствование возврата налогов на экспорт, увеличение кредитования внешней торговли, укрепление поддержки страхования экспортных кредитов, переход от экспорта к внутренним продажам. "Эти меры помогают предприятиям, занятым во внешней торговле, преодолевать трудности, сохранять свои позиции на рынке, выполнять заказы, развивать экспорт", - объясняет Ли Куйвэнь. По его словам, за первое полугодие экспорт текстильных изделий, в том числе медицинских масок, вырос на 32.4%, а объем вывоза медикаментов и медицинского оборудования на 23.6% и 46.4% соответственно.



Одновременно под влиянием эпидемии увеличился объем потребления в "домашней экономике". "Домашняя экономика" - новый термин, появившийся вслед за развитием интернета и ростом числа людей, работающих из дома, пользующихся услугами доставки и другими услугами онлайн. Экспорт портативных компьютеров и мобильных телефонов за первые шесть месяцев этого года вырос на 9.1%.



Любопытно, что в китайской внешней торговле под влиянием кризиса идут быстрые трансформации, формируются новые направления роста. Прежде всего, это увеличение доли частных предприятий во внешней торговле, которые быстрее реагируют на изменения. Именно частные предприятия и стали движущей силой восстановления внешней торговли после коронакризиса. За первое полугодие объем внешней торговли частных предприятий, которые превратились в крупнейшего игрока во внешней торговле, составил 6,42 трлн. юаней, рост - 4.9%. Это почти половина (45.1%) от общей стоимости внешней торговли КНР. Экспорт составил 4,14 трлн. юаней, рост - 3.2% (53.7% в общем объеме экспорта), импорт - 2,28 трлн. юаней, рост - 8.1% (34.9% от совокупной стоимости импорта).



Резкий рост продемонстрировала международная интернет-торговля, которая фактически превратилась в новую отрасль в торговле на основе онлайн-покупок, бесконтактной доставки и короткой цепочки торгового обмена. Согласно статистике, в первой половине этого года рост внешнеторгового оборота на платформах электронной коммерции (таких, как Alibaba) составил 26.2%. Экспорт в этом секторе увеличился на 28.7%, импорт - на 24.4%. Еще больший рост экспорта наблюдался в оптовой онлайн-торговле - 33.4%.



Восстановлению внешней торговли способствовала и быстрая переориентация с рынков развитых стран, наиболее пострадавших от кризиса, на развивающиеся страны. По данным Главного таможенного управления КНР, в первой половине этого года объем торговли между КНР и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) достиг 2,09 трлн. юаней, что на 5.6% больше, чем в прошлом году. Этот показатель составил 14.7% в валовом объеме внешней торговли КНР. Экспорт в АСЕАН - вырос на 3, 4% и достиг 1,15 трлн. юаней, импорт прибавил 8,5% и составил 938,57 млрд. юаней. В первом полугодии Ассоциация государств Юго-Восточной Азии вышла на первое место в рейтинге торговых партнеров Китая, сменив Европейский Союз (ЕС).



"Индустрия производства электроники способствовала росту внешнеторгового оборота", - объясняет этот феномен Ли Куйвэнь, анализируя причины становления АСЕАН как главного торгового партнера КНР. За первые шесть месяцев этого года Китай импортировал из АСЕАН интегральные схемы на 226,81 млрд. юаней (рост 23.8%). И это составило 24.2% импорта из АСЕАН. Экспорт интегральных схем в АСЕАН достиг 89,68 млрд. юаней, увеличившись на 29.1%, что составило 7.8% в совокупном экспорте КНР в АСЕАН.



Интересно, что оставалась стабильной торговля КНР со странами, входящими в проект "Одного пояса, одного пути". Там снижение за полугодие составило всего 0.9% и по большей части связано с внутренними проблемами этих стран. Однако доля этих стран во всей внешней торговле КНР продолжала расти, составив почти 30 процентов. Эти цифры также показывают, что антикитайские шаги США, скорее всего не повредят КНР, заставив его переориентироваться на другие рынки и других партнеров.



Эксперты отмечают, что, реагируя на кризис, Китай оперативно повышает эффективность таможенного оформления, расширяет номенклатуру импорта, усиливает защиту ввоза сельскохозяйственной продукции и продуктов питания. Особая статься - государственная поддержка строительства экспериментальных зон свободной торговли, свободных портов и комплексных бондовых зон, что демонстрирует приверженность Китая политике открытости. Таможенные структуры по всей стране прикладывают все усилия для обеспечения бесперебойной работы внешнеторговой производственной цепочки и цепочки поставок.



"В настоящее время Главное таможенное управление КНР изучает и готовит к публикации новые политические меры для поддержки и стабилизации внешней торговли, а также содействия стабильному развитию внешней торговли", - говорится в заявлении этого ведомства. Следовательно, вскоре мы увидим еще больше возможностей для торговли с Китаем.



На осень намечена очередная китайская всемирная импортная выставка, ставшая уже традиционной площадкой развития внешней торговли. И здесь даже коронавирус не способен противостоять положительным тенденциям.



Успехи Китая особо наглядны на фоне показателей России, внешнеторговый оборот которой в первом квартале 2020 годы снизился на 10 процентов. Печально, что и товарооборот между РФ и КНР в первом полугодии 2020 года сократился на 5,6 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 49,16 миллиарда долларов.



Не лучше обстоят дела и во всей мировой торговле. По прогнозам Всемирной торговой организации, в текущем году ожидается беспрецедентное падение объема мировой торговли - до 32%.



Судя по всему, Китай и здесь остается драйвером роста. Те страны, которые смогут "использовать китайский ветер в свои паруса", выйдут из кризиса с наименьшими потерями.



Об авторе: Михаил Морозов, обозреватель газеты "Труд"



8 авг. 2020 Источник - svpressa.ru

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