Бейрутский взрыв разнес мозги ливанцам, - "РГ"

08:44 10.08.2020 Эхо взрыва не затихает

В Ливане после бейрутской катастрофы начались массовые волнения



Взрыв в порту Бейрута, унесший жизни около 160 человек, стал катализатором обостряющегося политического и социального кризиса в Ливане. В столице возобновились уличные протесты с участием десятков тысяч человек.

Столкновения в центре Бейрута



Манифестанты требуют тщательного расследования причин трагедии и наказания виновных. Все громче звучат предположения, что взрыв стал следствием злого умысла. Премьер Ливана Хасан Диаб уже объявил, что "взрыв случился из-за коррупции". Среди требований демонстрантов - отставка правительства, новые выборы. В ходе протестов вечером 8 августа активистам удалось на некоторое время захватить здания МИД, минэкономики, министерства охраны природы, Ассоциации банков Ливана.



Фото: МЧС / РИА Новости

МЧС РФ прекратило поисковую операцию в Бейруте

Для разгона демонстрантов и освобождения захваченных ими зданий власти задействовали армию. Всего вечером и ночью 8-9 августа пострадали более 700 человек, в том числе 105 военнослужащих. Раненых отвезли в больницы, и без того переполненные после взрыва в порту. По свидетельствам очевидцев, протестующие забрасывали военных камнями и коктейлями Молотова, а армия якобы применила огнестрельное оружие. Телеканал "Аль-Хадас" сообщил о гибели полицейского.



Протесты уже привели к отставкам в правительстве. Об уходе с поста заявила министр информации красавица Маналь Абдель Самад, также на момент написания материала появилась информация от ливанского телеканала MTV, что аналогичное решение принял и министр экономики Рауль Нехме. В настоящее время объявлено, что свыше 6 тысяч человек пострадали в результате взрыва, более 250 тысяч ливанцев практически лишились жилья, 20 человек числятся пропавшими, причем их поиски уже прекращены, поскольку нет надежды найти под обломками выживших. В городе продолжаются восстановительные работы, развернуты полевые госпитали из разных стран, в том числе из России.



Свыше 6 тысяч человек пострадали в результате взрыва, более 250 тысяч ливанцев практически лишились жилья



Высокую внешнеполитическую активность проявляет Франция, которая пристально следит за происходящим в своей бывшей колонии (в 1916-1943 годах Париж управлял Ливаном на основании Французского мандата, выданного предшественником ООН - Лигой Наций. - От ред.). Президент Франции Эмманюэль Макрон прилетел в Бейрут 6 августа, через день после взрыва в порту. Он обещал еще раз вернуться в Бейрут примерно через месяц, и если улучшений не наступит, то "взять ситуацию под свой контроль". Позднее президенту Ливана Мишелю Ауну был передан список предложений Парижа для исправления ситуации. Шаги, которые считает целесообразными французская сторона, выглядят весьма радикально и малоосуществимо. Например, Париж предлагает объявить Бейрут демилитаризованной зоной, разоружить "Хезболлу" и отправить в отставку парламент и правительство. Арабские эксперты уже назвали инициативы Макрона "неоколониализмом". Тем не менее, как отметил ранее посол России в Ливане Александр Засыпкин, которого цитируют РИА Новости, существует большая опасность, что другие государства захотят вмешаться во внутренние дела Ливана "под прикрытием гуманитарного бедствия".



Текст: Константин Волков

Российская газета - Столичный выпуск № 175(8229)

9 авг. 2020 Источник - российская газета

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