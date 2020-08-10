В Таджикистане арестованы два бывших члена руководства Исламской партии (ПИВТ) - Махмудов и Исломиддини Файзали

09:15 10.08.2020 В Таджикистане арестованы два бывших члена руководства ПИВТ



Арестованы два бывших члена руководства запрещенного в Таджикистане Партии исламского возрождения. По словам близких, Джалолиддин Махмудов 3 августа был приглашен в Государственный комитет национальной безопасности, но до сих пор не вернулся домой. Незадолго до этого в Душанбе был арестован другой бывший член Политсовета Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ) Исломиддини Файзали. Никаких обвинений против них не выдвинуто, адвокатами они не обеспечены, утверждают родные арестованных.



Сайфиддин Джалолиддинзода, сын Джалолиддина Махмудова, сообщил Радио Озоди, что 3 августа его отца пригласили в ГКНБ, но он до сих пор не вернулся домой. В апреле этого года Джалолиддин Махмудов, бывший член Высшего Политсовета ПИВТ и член Центральной избирательной комиссии страны вышел на свободу после отбывания срока заключения. Летом 2015 года он был осужден на пять лет за незаконное приобретение, хранение или ношение огнестрельного оружия.



Причину ареста бывшего активиста исламской партии в ГКНБ не комментирует. Сайфиддин Джалолиддинзода говорит, что его отец находится в следственном изоляторе ГКНБ Таджикистана.



Однако родные другого активиста ПИВТ - Исломиддини Файзали не знают о его местонахождении после задержания сотрудниками правоохранительных органов. "Исломиддини Файзали и его супруга были задержаны в Душанбе неделю назад. Через день супругу освободили, но где находится сам Исломиддин мы до сих пор не знаем", говорит Саидисхок Бобоев, близкий родственник активиста ПИВТ.



В июле 2015 года суд Гиссарского района приговорил Джалолиддина Махмудова к 5 годам лишения свободы по обвинению в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранении, транспортировке или ношение оружия.



Спустя три месяца после приговора Джалолиддин Махмудов был досрочно отозван от членства ЦИК Таджикистана.



В феврале 2015 года ЦОС ГКНБ Таджикистана сообщил, что в ходе проведения оперативно-розыскной деятельности сотрудниками комитета в доме гражданина РТ Латифа Сардорова, 1955 г.р., жителя села Чукураки Боло джамоата Навобод Гиссарского района, были найдены 2 пистолета Макарова, 4 магазина к ним, 51 патрон и 1 запал к гранате. "Согласно показаниям владельца дома, выявленные оружие и боеприпасы принадлежат гражданину РТ Джамолиддину Махмудову, 1960 г.р. уроженцу кишлака Чуқураки Боло джамоата Навобод Гиссарского района, который является членом Высшего политсовета ПИВТ и членом Центральной комиссии по выборам и референдумам РТ от ПИВТ", говорилось в официальном сообщении.



3 августа Шоди Хафиззода, начальник Управлении по борьбе с организованной преступностью (УБОП) МВД Таджикистана сообщил журналистам, что за полгода были задержаны около 200 членов террористических и экстремистских организаций, в том числе 3 члена ПИВТ. Сведений о третьем арестованном члене исламской партии нет. Однако в конце июня стало известно, что сотрудниками ГКНБ задержан 38-летний Асрориддин Розиков, сын находящегося в тюрьме члена руководства ПИВТ Зубайдуллои Розика.Генпрокуратура Таджикистана сообщила, что Асрориддин Розиков обвиняется в "организации деятельности политических партий, общественного или религиозного объединения либо иной организации, в отношении которых судом принято вступившее в законную силу решение о ликвидации или запрете их деятельности в связи с осуществлением экстремистской деятельности (ст.307 (3) УК Таджикистана).



Церемония официальной встречи Эмомали Рахмона возле Дворца Загульбы в Баку, 10 августа 2018 года.

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Международная правозащитная организация Human Rights Watch потребовала от властей Таджикистана незамедлительно освободить Асрориддина Розикова, проводить служебное расследование и наказать арестовавших его лиц.



29 сентября 2015 года Верховный суд признал деятельность ПИВТ экстремистской и террористической, и запретил ее деятельность на территории республики. Таким образом, партия исламского возрождения оказалась объявлена вне закона и лишилась возможности защищать себя легальным политическим способом. Предлогом для судебного преследования исламской партии стал так называемый мятеж заместителя министра обороны генерала Абдухалима Назарзоды. По официальной версии, генерал, якобы являвшийся активным участником ПИВТ, и его сторонники, тоже состоявшие в ней, в ночь на 4 сентября 2015 года совершили вооруженные нападения на объект Министерства обороны в Душанбе и здание милиции в городе Вахдат, что в двадцати километрах от столицы, после чего попытались скрыться в горах, где к 16 сентября были уничтожены верными правительству войсками.



Руководство ПИВТ категорически отвергает обвинения и заявляет, что цель таджикских властей – убрать со сцены вторую после правящей партии влиятельную политическую силу в стране. Источник - rus.ozodi.org

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