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Как распилят $500 млн, выделенные ВБ на развитие агросектора Узбекистана?
09:35 10.08.2020

Как распределят $500 млн, выделенные ВБ на развитие агросектора
Из 500 млн долларов, выделенных Всемирным банком на модернизацию сельского хозяйства, Узбекистан направит 87 млн на развитие науки и технологий в агросекторе, 70 млн - на агроцентры, оказывающие фитосанитарные и сертификационные услуги. Еще 200 млн разделят между регионами и направят на развитие кооперативов и кластеров.

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев 6 августа провел видеоселекторное совещание, посвященное реализации проекта "Модернизация сельского хозяйства", реализуемого с участием Всемирного банка, сообщила пресс-служба главы государства.

Рассмотрены проекты, сформированные в рамках кредитных средств на 500 млн долларов от Всемирного банка.

При разработке проектов приоритет был отдан развитию науки и внедрению передовых технологий. В частности, из общей суммы привлекаемых средств 87 млн долларов будет направлено на совершенствование деятельности и улучшение материально-технической базы 10 научно-исследовательских институтов и 4 специализированных центров сельскохозяйственного направления.

Еще 70 млн долларов будут выделены на организацию агротехнических центров по поставке саженцев, оказанию фитосанитарных, геоинформационных и сертификационных услуг. За счет 10 млн долларов, выделяемых на цифровизацию сельского хозяйства, будет налажена работа по сбору и обработке информации о плодородности земель, составе почвы, типе и количестве необходимых минеральных удобрений, сведений о налогообложении, транспорте и логистике, товарных рынках.

На совещании отмечена важность интеграции в эту систему баз данных ведомств водного хозяйства, животноводства, карантина растений, кадастра, финансов, налогов и других.

Министерству сельского хозяйства поручено разместить научно-исследовательские учреждения и специализированные центры на территории Научно-исследовательского института садоводства, виноградарства и виноделия имени академика Махмуда Мирзаева, обеспечить их лабораторным оборудованием и техникой, организовать их филиалы на базе сельскохозяйственных колледжей. Даны указания по укомплектованию учреждений высококвалифицированными специалистами и обучению кадров с привлечением зарубежных консультантов.

Глава государства подчеркнул, что каждое научное учреждение и центр должны стать коммерческой организацией, способной монетизировать научные разработки.

"Если не будем развивать сельское хозяйство по науке, вложения в эту отрасль не дадут результат. Каждый проект должен обеспечивать повышение заинтересованности и рентабельности. Наша конечная цель - экспорт. Если будем производить научно обоснованную, соответствующую стандартам продукцию, она найдет свой рынок", - сказал Шавкат Мирзиеев.

Предназначенные для развития кооперативов и кластеров 200 млн долларов распределены между регионами. Кроме того, регионы Ферганской долины и Хорезмская область получат соответственно дополнительно 54 и 100 млн долларов, выделенных международными финансовыми организациями.

Президент подчеркнул, что необходимо точно рассчитать работу, чтобы превратить каждый выделяемый доллар в три, обеспечить возвращение выделяемых льготных кредитов.

На расширение интенсивных садов планируется выделить 65 млн долларов. В частности, намечено разбить новые сады интенсивного типа на 500 га в Ташкентской области, на 300 га в Андижанской, Бухарской, Наманганской, Ферганской и Самаркандской областях, на 250 га в Джизаке, 200 га в Кашкадарье, Сурхандарье и 100 га в Каракалпакстане.

Ответственным лицам поручено в сжатые сроки выделить земельные участки и сдать сады в эксплуатацию следующей весной. Кроме того, поручено организовать современные агрологистические центры и комплексы за счет привлекаемых 65 млн долларов.

На совещании министр сельского хозяйства и хокимы областей провели презентацию по проектам и привлекаемым средствам и представили планы предстоящей работы.

Источник - gazeta.uz
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597041300
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