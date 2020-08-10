Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси. Закипает уличный Бело-"майдан"

09:41 10.08.2020 После закрытия избирательных участков и объявления данных государственного экзитпола в разных городах Беларуси начались выступления оппозиционно настроенных граждан, передает Tengrinews.kz.



По всей стране глушится интернет и мобильная связь. Не открываются даже сайты белорусских госСМИ. Точечно отключается городское уличное освещение.



Как сообщают различные паблики в Telegram, тысячи протестующих в Минске собрались у стелы "Минск - город-герой" на пересечении проспектов Победителей и Машерова, а также на площади Победы. Силовики действуют жестко. Применяются светошумовые гранаты.



По данным NEXTA Live, автозак протаранил толпу протестующих на Немиге. Возможны жертвы, есть пострадавшие. "МБХ медиа" отмечает, ОМОН стреляет холостыми по протестующим. РИА Новости также сообщает, что среди протестующих есть раненые, они в крови. У стелы "Минск - город-герой" силовики применили слезоточивый газ. Пострадавшим оказывают помощь.



Недовольные итогами выборов участники протестов вступают в схватки с ОМОНом, отбивая у силовиков людей из своих рядов.



Telegram-канал TUT.by показал видео, как боец ОМОНа в центре Минска тянет человека за руки по земле.



По информации канала Mash, протестующая толпа в Минске становится все многочисленнее.



Также известно, что протесты проходят в Гродно, Барановичах, Витебске, Бресте.



смотрим видео тут -



https://tengrinews.kz/sng/protestyi-ohvatili-belarus-410785/



Главная соперница действующего президента Беларуси Светлана Тихановская отказывается признать поражение на выборах президента. Такое заявление сделали в ее штабе, сообщает RT в своем Telegram-канале, передает Tengrinews.kz.



На основании данных с трех участков, где, по словам Тихановской, "точно не было фальсификаций", кандидат в президенты Беларуси делает вывод, что большинство белорусов проголосовали за нее. Вместе с тем она намерена дождаться официального объявления итогов выборов.



Отвечая на вопрос корреспондента DW, кандидат в президенты Республики Беларусь Светлана Тихановская прокомментировала вспыхнувшие в Беларуси протесты. Она назвала применение светошумовых гранат против протестующих "ужасным". По оценке политика, избивая протестующих, власть совершает серьезную ошибку.



Напомним, по данным государственного экзитпола, Лукашенко набрал на президентских выборах не менее 79,7 процента голосов, а Светлана Тихановская - 6,8 процента.



Глава ЦИК Беларуси Лидия Ермошина выразила надежду на то, что окончательные итоги выборов будут подведены в пятницу. Также она призвала проигравших кандидатов в президенты "спокойно принять поражение, поздравить победителя и не волновать массы". Источник - tengrinews.kz

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