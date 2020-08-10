Мы не смогли избавиться от Абаевских "пяти врагов" казахов - злословья, лжи, хвастовства, безделья и мотовства, - К.Токаев

10:40 10.08.2020 Токаев: Мы не смогли избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем



Касым-Жомарт Токаев написал статью "Абай – рухани реформатор". Она опубликована в газете "Егемен Қазақстан", передает Tengrinews.kz.



В публикации Президент пишет о лености и краснобайстве среди казахстанцев.



"В следующем году мы отметим 30-летие Независимости Казах­стана. Однако в нашем обществе до сих пор проявляются некоторые недостатки, по поводу которых так сильно переживал великий мыслитель. К сожалению, мы не смогли полностью избавиться от "пяти врагов", упомянутых Абаем. Мы, к сожалению, довольно часто являемся свидетелями лености, краснобайства среди наших граждан, которые по-прежнему тяготеют к праздному образу жизни, политизации каждого общественного события, нежели к повседневному труду", - заявил Касым-Жомарт Токаев.



"Абай же призывал жить не от праздника к празднику, а приучаться к труду, расти духовно. Назидания Абая актуальны, злободневны и по сей день. Именно поэтому мы не перестаем восхищаться глубиной его мыслей, умением предвидеть вызовы будущего времени. Учение Абая актуально по целому ряду нап­равлений", - также отметил Президент.



Токаев написал, что Казахстан переживает очень сложный период, который требует взаимной поддерж­ки, согласия и еще большего единения. "Абай упорно призывал к этому, поэтому обращение к его творчест­ву в такой сложный этап нашей истории совершенно уместно", - подчеркнул Глава государства.



"Мы должны представить миру Абая как гения, жившего в ХІХ веке, но говорившего категориями ХХІ века. В то же время мы обязаны пропагандировать его как духовного реформатора, оказавшего огромное влияние на возрождение национального самосознания казахского народа. Каждый гражданин нашей страны должен гордиться Абаем! Поздравляю всех граждан с юбилеем великого сына казахского народа!" - резюмировал Касым-Жомарт Токаев.



Напомним, в одном из своих произведений Абай призывал побороть пять врагов, чтобы стать человеком. Это злословье, ложь, хвастовство, безделье и мотовство (в оригинале "Адам болам десеңіз, оған қайғы жесеңіз. Өсек, өтірік, мақтаншақ, еріншек, бекер мал шашпақ - бес дұшпаның, білсеңіз..."). Источник - tengrinews.kz

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