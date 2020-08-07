Собор Святой Софии, турецкое отвоевание христианского символа, - Le Figaro

11:15 10.08.2020 7 августа 2020 г.

Анна Андлоер | Le Figaro



"С 1934 года великая христианская базилика Стамбула встречала своих посетителей на нейтральной территории благодаря своему статусу музея. Но 24 июля турецкие власти организовали там мусульманскую молитву, подтвердив исламскую реконструкцию здания. Для Эрдогана это не только воплощение личной мечты, но и мобилизация его избирателей", - пишет журналистка Le Figaro Анна Андлоер.



"(...) Вслед за собором Святой Софии и особенно после Второй мировой войны становилось все больше и больше старых византийских церквей, которые стали мечетями при османах, они подвергались реставрации и вновь открывались в качестве музеев, - объясняет историк искусства Хайри Фехми Йылмаз. - Это явно беспокоило самых набожных мусульман, для которых эти памятники символизировали победу ислама над христианским миром". Реджеп Тайип Эрдоган, выросший в этих кругах, олицетворяет их реваншистский дух", - говорится в статье.



"С нашей точки зрения, когда Мехмет Завоеватель совершил там свою первую молитву, собор Святой Софии стал мечетью навечно, - подтверждает Юнус Генч, президент ассоциации, которая вот уже полвека проводит кампанию за отмену статуса музея. - Султан доверил собор Святой Софии фонду, который существует до сих пор, чтобы поддерживать его в качестве мечети. Превращение его в музей было разграблением наследия". Государственный совет Турции поддержал такой вывод в постановлении от 10 июля, разрешившем возвратить здание исламу", - указывает автор публикации.



"Наиболее религиозные и националистически настроенные турки уже давно рассматривали "музейные" мечети как некую форму экспроприации, словно такое осквернение означало "лишение их турецкого характера". На следующий день после своей первой молитвы под куполом Святой Софии Реджеп Тайип Эрдоган обвинил критиков подобного обращения в "непризнании того, что Стамбул (принадлежит) туркам и мусульманам". "Эрдоган не олицетворяет разрыв, - отмечает историк Этьен Копо, эксперт по Турции. - Он является продуктом долгой эволюции, которая с самого начала определяла турецкую нацию как мусульманскую. Превращение собора Святой Софии в мечеть - это кульминация турецкого национализма, который я скорее описываю как национал-исламизм".



"Чтобы проиллюстрировать такой симбиоз между нацией и религией, Реджеп Тайип Эрдоган потребовал молитвенный коврик "100% турецкого происхождения", хотя ему предлагали новозеландскую шерсть лучшего качества", - уточняет журналистка.



"(...) Реджеп Тайип Эрдоган, чья партия правит страной с 2002 года, прождал 18 лет, чтобы осуществить свою "юношескую мечту" и исламизировать собор Святой Софии. Он понимал последствия такого решения для имиджа Турции в западном мире и ее отношений с греческим соседом, поэтому из прагматических соображений надолго отверг эту идею", - пишет Le Figaro.



"(...) Резкую перемену взглядов Эрдогана отчасти можно объяснить неудачами его партии на муниципальных выборах в прошлом году (от нее отказались такие крупные города как Стамбул и Анкара). По мере того, как его электорат разрушался, его партия раскалывалась, а экономика ухудшалась, ему требовался все более сильный символ", комментирует автор статьи.



"Речь идет о высшей степени политическом решении, он пошел на риск в надежде мобилизовать свою электоральную базу, которую экономический кризис сделал все более и более неудовлетворенной", - считает политический журналист Кемаль Джан.



"Это также во многом связано с его претензиями на роль лидера в регионе, еще точнее, на роль лидера в суннитском мусульманском мире", - добавляет Соли Озель, профессор международных отношений Университета Кадир-Ха в Стамбуле.



"Чтобы убедиться в этом, достаточно прочитать арабское коммюнике, выпущенное президентом Турции по поводу собора Святой Софии. "Воскрешение" мечети описывается там как "предвестник освобождения мечети Аль-Акса" в Иерусалиме. В английской версии того же коммюнике рассказывается совсем другая история. "Врата Святой Софии будут открыты для всех, иностранцев или местных жителей, мусульман или немусульман, - сразу заявляется в нем, а памятник называется "общим достоянием человечества". Турецкие власти поклялись, что произведения, унаследованные от Византии, останутся видимыми вне времени молитв", - передает автор статьи.



(...)



Источник: Le Figaro Источник - Инопресса

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