В Бишкеке по запросу официального Ташкента задержан узбекский журналист и автор ЦентрАзии Бобомурод Абдуллаев

12:10 10.08.2020 Ранее спецслужбы Узбекистана обвиняли независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева в написании "экстремистских" статей в Интернете под псевдонимом "Усман Хакназаров".

Ранее спецслужбы Узбекистана обвиняли независимого журналиста Бобомурода Абдуллаева в написании "экстремистских" статей в Интернете под псевдонимом "Усман Хакназаров".



Адвокат журналиста Тимур Карабаев сообщил "Озодлику", что его клиент был задержан по запросу узбекских властей.



По словам кыргызстанского адвоката Тимура Карабаева, Бобомурод Абдуллаев приехал в Кыргызстан по приглашению Американского университета в Центральной Азии (АУЦА), чтобы пройти четырехмесячное обучение. Однако после завершения обучения Абдуллаев не смог улететь обратно в Европу в связи с закрытием государственных границ Кыргызстана из-за пандемии коронавируса.



Адвокат Тимур Карабаев сообщил, что 10 августа Бобомурода Абдуллаева должны доставить в суд Первомайского района города Бишкека для избрания меры пресечения.



Как стало известно "Озодлику", во время нахождения Бобомурода Абдуллаева в Бишкеке его ташкентский адвокат Сергей Майоров направил запрос в РОВД Яккасарайского района города Ташкента и Государственную службу безопасности (СГБ) Узбекистана для того, чтобы узнать, было ли возбуждено новое уголовное дело в отношении журналиста.



На запрос адвоката Майорова из РОВД Яккасарайского района пришел ответ, в котором сообщалось, что "в отношении Абдуллаева Б. К. не возбуждалось никакого уголовного дела". В СГБ РУз Майорову также сообщили, что "никаких заявлений и жалоб на Абдуллаева Б. К. к ним не поступало".



Утром 10 августа Госкомитет национальной безопасности Кыргызстана подтвердил задержание Бобомурода Абдуллаева.



ГКНБ заявил, что Абдуллаев задержан 8 августа, хотя адвокат сообщает об аресте вечером 9 августа. Комитет объяснил задержание журналиста Минской конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам. По информации ГКНБ, Бобомурод Абдуллаев разыскивается правоохранительными органами Узбекистана за совершение ряда преступлений.



Задержанный водворен в СИЗО ГКНБ. В настоящее время, по данным ГКНБ, Генпрокуратура рассматривает вопросы избрания в отношении Абдуллаева меры пресечения и его выдачи компетентным органам Узбекистана.



Напомним, что 26 июля этого года Бобомурод Абдуллаев выступил в своем YouTube-канале, заявив, что ряд блогеров и писателей подозревают его в авторстве материалов, публикуемых в Facebook"е под псевдонимом "Қора мерган" ("Черный стрелок"). Абдуллаев категорически опроверг свою причастность к этим материалам и привел ряд аргументов в подтверждение своих слов.



Отметим, что это не первое задержание журналиста Бобомурода Абдуллаева. В сентябре 2017 года он был задержан в Ташкенте сотрудниками узбекских спецслужб. Абдуллаеву было предъявлено обвинение в публикации в Интернете статей под псевдонимом Усман Хакназаров, которые якобы были направлены на свержение конституционного строя в Узбекистане.



В марте 2018 года Бобомурод Абдуллаев признал, что использовал этот псевдоним для публикации критических статей, но авторство материалов, призывающих к насилию, отрицал.



Прокурор просил суд приговорить Абдуллаева к пяти годам лишения свободы.



7 мая 2018 года в Ташкентском городском суде по уголовным делам был оглашен приговор Бобомуроду Абдуллаеву.



Абдуллаев был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом Б части 1 статьи 159 (Посягательства на конституционный строй Республики Узбекистан) УК Узбекистана. Суд приговорил Бобомурода Абдуллаева к полутора годам принудительных работ с удержанием 20% зарплаты и постановил освободить его в зале суда.



Ряд авторитетных международных организаций приветствовали освобождение журналиста Бобомурода Абдуллаева в зале суда.



В частности, в заявлении правозащитной организации Amnesty International, которая наряду с другими правозащитными организациями неоднократно обращалась к официальному Ташкенту с требованием освободить Бобомурода Абдуллаева, говорилось, что решение суда по данному делу дает надежду остальным узбекским журналистам, которые подвергаются в стране постоянным нападкам. Однако за ним должны последовать конкретные реформы, защищающие право на свободу выражения мнений, отмечалось в заявлении правозащитной организации.



"Бобомурод Абдуллаев заплатил страшную цену за свою работу независимого журналиста. Он провел семь месяцев в самом печально известном СИЗО Узбекистана, где его, по всей видимости, подвергли пыткам, чтобы выбить признательные показания. Мы настаиваем, чтобы было проведено тщательное, беспристрастное и независимое расследование сообщений о применении к нему пыток", – заявлял Денис Кривошеев, заместитель директора по Восточной Европе и Центральной Азии в Amnesty International. Источник - rus.azattyk.org

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