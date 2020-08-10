Цзиньпин, Путин и Токаев первыми поздравили Лукашенко с победой на выборах

12:13 10.08.2020 Председатель КНР Си Цзиньпин первым направил Александру Лукашенко поздравление с победой на президентских выборах, передает белорусская служба радио "Свобода" со ссылкой на БЕЛТА .



"От имени китайского правительства и китайского народа, а также от себя лично я выражаю свои теплые поздравления и наилучшие пожелания. Уверен, что под вашим руководством Беларусь обязательно добьется новых блестящих успехов в государственном строительстве ", - говорится в поздравлении.



Поздравительную телеграмму отправили Лукашенко и президент России Владимир Путин, сообщила в понедельник пресс-служба Кремля.



"Надеюсь, что ваша государственная деятельность будет способствовать дальнейшему развитию взаимовыгодных российско-белорусских отношений во всех сферах".



Пресс-служба главы Казахстана также сообщает о поздравлении Лукашенко с победой.



"Результаты выборов, прошедших в сложной политической ситуации, демонстрируют поддержку населением вашего стратегического курса, направленного на укрепление суверенитета и независимости Беларуси", - говорится в телеграмме президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, опубликованной на сайте президента в понедельник. Источник - rus.azattyk.org

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