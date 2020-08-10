|15:35 Первым заместитетем акима Туркестанской области Казахстана назначен Жетписбай из племени дулат Старшей орды
15:30 Белоруссия – что показала ночь протестов, - А.Цуканова
15:27 Экспозиция газовой войны в Восточном Средиземноморье, - В.Прохватилов
14:27 "Осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19", - пугает академик Тотолян
14:26 Нас насильно сносят! Обращение к Ш.Мирзиееву жителей поселка Йик-ота Ташобласти
14:23 Правда жизни. Ситуация с лекарствами в Узбекистане, - А.Умарова
14:22 США развязывают Вторую "холодную войну", - С.Кожемякин
14:17 "Скоро и шахматы объявят расистской игрой, потому что белые начинают", - кинодраматург Александр Адабашьян
13:14 COVID по осени считают. Центральная Азия готовится ко второй волне пандемии, - "Къ"
13:01 Лукашенко после выборов посетил завод беглого коррупционера, бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова
12:34 Президент Жээнбеков подписал закон, дающий "привилегии лицам кыргызстанского происхождения"
12:31 В Севастопольском университете РФ открывается Центр изучения стран Востока
12:13 Цзиньпин, Путин и Токаев первыми поздравили Лукашенко с победой на выборах
12:10 В Бишкеке по запросу официального Ташкента задержан узбекский журналист и автор ЦентрАзии Бобомурод Абдуллаев
11:15 Собор Святой Софии, турецкое отвоевание христианского символа, - Le Figaro
10:40 Мы не смогли избавиться от Абаевских "пяти врагов" казахов - злословья, лжи, хвастовства, безделья и мотовства, - К.Токаев
09:41 Тихановская отказалась признать поражение на выборах президента Беларуси. Закипает уличный Бело-"майдан"
09:35 Как распилят $500 млн, выделенные ВБ на развитие агросектора Узбекистана?
09:15 В Таджикистане арестованы два бывших члена руководства Исламской партии (ПИВТ) - Махмудов и Исломиддини Файзали
08:44 Бейрутский взрыв разнес мозги ливанцам, - "РГ"
08:32 Китайская экономика нашла лучшее средство от коронавируса, - М.Морозов
|В Севастопольском университете РФ открывается Центр изучения стран Востока
12:31 10.08.2020
В СевГУ открывается Центр изучения стран Востока
Центр изучения стран Востока открывается в Севастопольском государственном университете при базовой кафедре "Востоковедение".
"Севастопольский государственный университет разрабатывает комплексную программу „Большое Средиземноморье", направленную на всестороннюю, разноплановую активность в этом важнейшем регионе планеты. Реализуемые и планируемые проекты охватывают сферы науки и высшего образования. Так, уже начался второй сезон сирийско-российской археологической миссии, включающие подводно-археологические изыскания в провинции Тартус, организацию конференций и круглых столов, фотовыставок", - рассказал заведующий базовой кафедрой "Востоковедение" Виктор Лебединский.
До конца года планируется официально открыть представительство Севастопольского государственного университета в Сирийской Арабской Республике. Осенью этого года в Тунисе пройдет международный круглый стол "Исторические, культурные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока", что даст старт совместным научно-образовательным проектам в этой стране. В декабре совместно с Институтом востоковедения РАН в Судане Севастопольский государственный университет планирует провести исследования прибрежной полосы Красного моря и организовать международный круглый стол.
Институт востоковедения Российской академии наук передал центру библиотеку из более, чем четырехсот изданий, посвященных проблемам истории, политики и культуры стран Востока.