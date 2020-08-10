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В Севастопольском университете РФ открывается Центр изучения стран Востока
12:31 10.08.2020

В СевГУ открывается Центр изучения стран Востока
Центр изучения стран Востока открывается в Севастопольском государственном университете при базовой кафедре "Востоковедение".

"Севастопольский государственный университет разрабатывает комплексную программу „Большое Средиземноморье", направленную на всестороннюю, разноплановую активность в этом важнейшем регионе планеты. Реализуемые и планируемые проекты охватывают сферы науки и высшего образования. Так, уже начался второй сезон сирийско-российской археологической миссии, включающие подводно-археологические изыскания в провинции Тартус, организацию конференций и круглых столов, фотовыставок", - рассказал заведующий базовой кафедрой "Востоковедение" Виктор Лебединский.

До конца года планируется официально открыть представительство Севастопольского государственного университета в Сирийской Арабской Республике. Осенью этого года в Тунисе пройдет международный круглый стол "Исторические, культурные и политические связи Крыма со Средиземноморским регионом и странами Востока", что даст старт совместным научно-образовательным проектам в этой стране. В декабре совместно с Институтом востоковедения РАН в Судане Севастопольский государственный университет планирует провести исследования прибрежной полосы Красного моря и организовать международный круглый стол.

Институт востоковедения Российской академии наук передал центру библиотеку из более, чем четырехсот изданий, посвященных проблемам истории, политики и культуры стран Востока.

Источник - sevsu.ru
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