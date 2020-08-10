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Президент Жээнбеков подписал закон, дающий "привилегии лицам кыргызстанского происхождения"
12:34 10.08.2020

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам правового положения соотечественников с иностранным гражданством". Об этом сообщает пресс-служба Аппарата президента.

Закон был принят Жогорку Кенешом 11 июня 2020 года.

Он разработан для предоставления особых прав, привилегий иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Кыргызской Республики, касающихся их правового положения в стране, порядка пребывания, трудовых прав, пересечения государственной границы, получения образования и лечения.

Принятый Закон предусматривает следующее:

1. вводится понятие "статус соотечественника с иностранным гражданством", т.е, иностранные граждане, ранее состоявшие в гражданстве Кыргызской Республики, вправе получить статус соотечественника с иностранным гражданством, который действует бессрочно;

2. статус соотечественника с иностранным гражданством также может быть присвоен следующим лицам:

- иностранным гражданам, являющимся детьми или внуками иностранного гражданина, ранее состоявшего в гражданстве Кыргызской Республики вне зависимости от их первоначальной принадлежности к гражданству Кыргызской Республики;
- иностранным гражданам, являющимся детьми или внуками граждан Кыргызской Республики вне зависимости от их первоначальной принадлежности к гражданству Кыргызской Республики;
- иностранным гражданам, родившимся в Киргизской ССР, а также их детям и внукам;

- статус соотечественника с иностранным гражданством не может быть присвоен гражданам приграничных с Кыргызской Республикой государств;

3. вводится новая глава III в Закон Кыргызской Республики

"О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Республике", предусматривающая права соотечественников с иностранным гражданством, порядок присвоения данного статуса, основания для отказа в получении указанного статуса, вопросы прекращения и лишения статуса соотечественника с иностранным гражданством;

4. порядок присвоения, продления, прекращения и лишения статуса соотечественника с иностранным гражданством, образец соответствующего документа и порядок его выдачи будут определяться правительством Кыргызской Республики;

5. вносятся дополнения, согласно которым соотечественникам с иностранным гражданством не требуется получение визы для въезда в Кыргызскую Республику;

6. вносятся дополнения, согласно которым соотечественникам с иностранным гражданством не требуется получение вида на жительство на период действия данного статуса, а также разрешение уполномоченного государственного органа в сфере миграции для работы на территории Кыргызской Республики;

7. вносятся изменения, согласно которым для соотечественников с иностранным гражданством устанавливаются равные с гражданами Кыргызской Республики условия оплаты за обучение в образовательных организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также равные условия оплаты за оказание платных медицинских услуг, предоставляемые организациями здравоохранения;

8. в случае, если наследником сельскохозяйственных угодий является иностранный гражданин, получивший статус соотечественника с иностранным гражданством, он обязан в течение 10 лет с момента возникновения права на земельный участок произвести его отчуждение гражданину Кыргызской Республики.

Закон вступает в силу со дня официального опубликования.

Источник - kg.akipress.org
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597052040
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