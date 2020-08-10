Президент Жээнбеков подписал закон, дающий "привилегии лицам кыргызстанского происхождения"

12:34 10.08.2020

Президент Сооронбай Жээнбеков подписал закон "О внесении изменений в некоторые законодательные акты по вопросам правового положения соотечественников с иностранным гражданством". Об этом сообщает пресс-служба Аппарата президента.



Закон был принят Жогорку Кенешом 11 июня 2020 года.



Он разработан для предоставления особых прав, привилегий иностранным гражданам, ранее состоявшим в гражданстве Кыргызской Республики, касающихся их правового положения в стране, порядка пребывания, трудовых прав, пересечения государственной границы, получения образования и лечения.



Принятый Закон предусматривает следующее:



1. вводится понятие "статус соотечественника с иностранным гражданством", т.е, иностранные граждане, ранее состоявшие в гражданстве Кыргызской Республики, вправе получить статус соотечественника с иностранным гражданством, который действует бессрочно;



2. статус соотечественника с иностранным гражданством также может быть присвоен следующим лицам:



- иностранным гражданам, являющимся детьми или внуками иностранного гражданина, ранее состоявшего в гражданстве Кыргызской Республики вне зависимости от их первоначальной принадлежности к гражданству Кыргызской Республики;

- иностранным гражданам, являющимся детьми или внуками граждан Кыргызской Республики вне зависимости от их первоначальной принадлежности к гражданству Кыргызской Республики;

- иностранным гражданам, родившимся в Киргизской ССР, а также их детям и внукам;



- статус соотечественника с иностранным гражданством не может быть присвоен гражданам приграничных с Кыргызской Республикой государств;



3. вводится новая глава III в Закон Кыргызской Республики



"О правовом положении иностранных граждан в Кыргызской Республике", предусматривающая права соотечественников с иностранным гражданством, порядок присвоения данного статуса, основания для отказа в получении указанного статуса, вопросы прекращения и лишения статуса соотечественника с иностранным гражданством;



4. порядок присвоения, продления, прекращения и лишения статуса соотечественника с иностранным гражданством, образец соответствующего документа и порядок его выдачи будут определяться правительством Кыргызской Республики;



5. вносятся дополнения, согласно которым соотечественникам с иностранным гражданством не требуется получение визы для въезда в Кыргызскую Республику;



6. вносятся дополнения, согласно которым соотечественникам с иностранным гражданством не требуется получение вида на жительство на период действия данного статуса, а также разрешение уполномоченного государственного органа в сфере миграции для работы на территории Кыргызской Республики;



7. вносятся изменения, согласно которым для соотечественников с иностранным гражданством устанавливаются равные с гражданами Кыргызской Республики условия оплаты за обучение в образовательных организациях независимо от форм собственности и ведомственной принадлежности, а также равные условия оплаты за оказание платных медицинских услуг, предоставляемые организациями здравоохранения;



8. в случае, если наследником сельскохозяйственных угодий является иностранный гражданин, получивший статус соотечественника с иностранным гражданством, он обязан в течение 10 лет с момента возникновения права на земельный участок произвести его отчуждение гражданину Кыргызской Республики.



Закон вступает в силу со дня официального опубликования.