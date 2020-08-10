Лукашенко после выборов посетил завод беглого коррупционера, бывшего премьер-министра Кыргызстана Данияра Усенова

13:01 10.08.2020

Президент Беларуси Александр Лукашенко совершил рабочую поездку в Минскую область, где ознакомился с ходом реализации инвестиционного проекта по организации высокотехнологичного агропромышленного производства полного цикла.



Рабочий визит состоялся на следующий день после проведения президентских выборов. ЦИК сообщила, что победу одержал Лукашенко. Однако оппоненты Лукашенко не согласны итогами. Накануне ночью произошли столкновения между гражданами и правоохранительными органами.



Инвестпроект реализует ЗАО "Белорусская национальная биотехнологическая корпорация". За период 2016-2032 годов планируется организовать производство глубокой переработки зерна по современным методам биотехнологии с получением незаменимых аминокислот для производства и выхода на местный и экспортный рынки высокопродуктивных, сбалансированных комбикормов и премиксов. Строительство объектов началось с марта 2019 года. Запуск биотехнологических заводов планируется в конце первого полугодия 2021 года.



Примечательно, что БНБК возглавляет гражданин Даниил Урицкий. В Кыргызстане он известен под именем Данияр Усенов – это бывший премьер-министр Кыргызстана, бежал из страны в 2010 году после падения режима Курманбека Бакиева.



В Беларуси Усенов проживает последние несколько лет, здесь же обосновались члены семьи Бакиевых. Все они получили паспорта граждан Беларуси.