COVID по осени считают. Центральная Азия готовится ко второй волне пандемии, - "Къ"

13:14 10.08.2020

Число случаев заболевания коронавирусом в Центральной Азии на этой неделе может превысить отметку 200 тыс. Несмотря на успокоительные заявления властей, заверяющих, что ситуацию с распространением COVID-19 удалось взять под контроль, эпидемиологи обращают внимание на несоответствие официальных заявлений реальной картине пандемии. Сомнения также вызывают прозрачность статистики и методология ее подсчета. В результате внешне самой стабильной выглядит Туркмения, где слово "коронавирус" запрещено.



За три недели до осени, когда в мире ждут второй волны пандемии, ситуация с коронавирусом в Центральной Азии остается крайне напряженной. Общее число случаев заболевания в Казахстане, Киргизии, Таджикистане, Туркмении и Узбекистане, только по официальным данным, к этим выходным превысило 186 тыс., это на 15 тыс. больше, чем неделей ранее. Скончались, по официальным подсчетам, более 3 тыс. человек.



Несмотря на то что пять тесно связанных друг с другом бывших среднеазиатских республик представляют собой "сообщающиеся сосуды", картина пандемии в них выглядит весьма противоречивой. Самая многонаселенная страна региона - Узбекистан, где проживают 26,5 млн человек (больше, чем в Казахстане и Киргизии вместе взятых, с 14,9 млн и 5,1 млн соответственно) и где самая высокая плотность населения. Однако при этом в Узбекистане зафиксировано лишь около 30 тыс. случаев заражения COVID-19, в то время как в Казахстане число заболевших - почти 100 тыс., в Киргизии - около 40 тыс.



В девятимиллионном Таджикистане зафиксировано всего 7,7 тыс. случаев, скончались более 60 человек. Первый случай заражения был выявлен только 30 апреля. Но глава Минздрава Джамолиддин Абдуллозода уверен, что статистика точная, "а другие данные, которые озвучивают граждане, неверны".



В Туркмении же и вовсе запрещено слово "коронавирус", поэтому о случаях заболевания не сообщается.

Почему введены карантинные меры, а режим дезинфекции в торговых центрах, спортзалах, магазинах и кафе Ашхабада длится с середины июля, власти не объясняют. Введению масочного режима туркменские ученые нашли такое объяснение: маски защищают от "микрочастиц пыли" и "предотвращают неблагоприятное воздействие на организм климатических условий", проще говоря, пылевых бурь. За отсутствие маски с 1 августа введен штраф 60 манатов (2,6 тыс. руб.).



На этом фоне высокие показатели заболеваемости в Киргизии - следствие того, что власти с самого начала не стали скрывать проблемы. Режим чрезвычайной ситуации правительство ввело уже 21 марта, менее чем через две недели после обнаружения в регионе первого случая заболевания. В конце прошедшей недели в республике, по официальным данным, было зафиксировано 39 162 случая заболевания коронавирусом (1451 человек скончался). 30 июля в республике был объявлен общенациональный траур в память о жертвах пандемии.



Как Центральная Азия боролась с коронавирусом

"Карантин, который был введен сразу после появления первых случаев, позволил сгладить скачок числа заболеваний. Если вначале люди еще задавались вопросом, а существует ли этот вирус на самом деле, то сейчас каждый знает кого-то, в чьей семье кто-то умер или у кого умер кто-то из друзей. Эти перемены произошли очень быстро",- заявил "Ъ" глава миссии "Врачей без границ" в Киргизии Кевин Коппок.



"Местная система здравоохранения довольно быстро адаптировалась,- продолжает Кевин Коппок.- Мы наблюдали, как быстро удалось обеспечить больницы и стационары кислородными концентраторами, которых еще в конце мая - начале июня было практически не найти. Я был впечатлен тем, как люди стремились помочь врачам и больным. Многие врачи фактически поселились на работе, чтобы не подвергать риску близких, и работали самоотверженно, несмотря на болезни и смерти среди коллег".



Цифры пандемии говорят о спаде, но мы не успокаиваемся",- заверяет вице-премьер Аида Исмаилова.



По ее словам, сейчас в республике пытаются работать на опережение и сделать прогноз на осень. В этом помогают военные врачи и специалисты из России, прибывшие в Киргизию еще в конце июля. На оказание помощи Киргизии в борьбе с коронавирусной инфекцией правительство РФ выделило почти 165 млн руб.



"Помощь российских коллег оказалась очень своевременной и неоценимой,- заявила "Ъ" Аида Исмаилова.- Теперь по заданию президента во всех регионах будут построены инфекционные больницы. Кризис с коронавирусом показал, что эти медучреждения могут быть востребованы в любой момент".



"Данные последних двух недель показывают, что пик заболеваемости в республике пройден",- заявил "Ъ" директор научно-производственного объединения "Профилактическая медицина Минздрава Кыргызстана" Омор Касымов. Правда, при этом он признает, что в статистику не попадают те, кто перенес коронавирус бессимптомно или в легкой форме.



Поэтому с минувшей недели в республике начали проводить массовые скрининговые исследования и проверять на наличие антител. "Так мы будем иметь более объективную информацию о распространении коронавируса в республике,- объясняет господин Касымов.- Сейчас большое количество новых случаев фиксируется после похорон, которые, несмотря на запреты, посещает 200–300 человек. Еще одна группа риска - отдыхающие на Иссык-Куле. Привлекаем волонтеров, чтобы напомнить о необходимости соблюдать социальную дистанцию, масочный режим и не участвовать в массовых мероприятиях".



По аналогичному сценарию развивается ситуация и в Казахстане, где продолжает действовать карантин в связи с КВИ - так тут называют коронавирусную инфекцию.

Карантинные меры были объявлены 16 марта и продлятся как минимум до 17 августа.



Несмотря на принятые меры, к середине июля в Казахстане было зарегистрировано почти 67 тыс. случаев заболевания КВИ. Одновременно в июне-июле наблюдался резкий всплеск заболеваний воспалением легких. В конце июня коронавирусом заболел министр здравоохранения Елжан Биртанов. Ажиотажный спрос на лекарства привел к тому, что ни противовирусных, ни жаропонижающих вроде парацетамола в аптеках было не найти.



"Казахстан вовремя среагировал на вызов пандемии, введя карантин,- считает член Национального совета общественного доверия при президенте Казахстана, политолог Айдос Сарым.- Но давление социально-экономических проблем оказалось настолько сильным, что затем правительство сняло многие ограничения. Многие решили, что пандемия прошла стороной, и это привело к резкому росту новых заражений и смертности".



Я надеюсь, что ситуация улучшится за две недели. В противном случае возникает вопрос, может ли правительство работать в этом составе",- предупредил 10 июля президент Касым-Жомарт Токаев.



Ранее были уволены глава Минздрава, руководители фонда обязательного медстрахования и СК "Фармация" (госкомпания, которая занимается закупкой лекарств), возбуждены несколько уголовных дел. После кадровых перестановок, призванных сделать борьбу с коронавирусом более эффективной, было решено поменять и методику подсчета: с 1 августа принимать во внимание также случаи атипичной пневмонии (правда, показывают их отдельной графой).



Власти Казахстана решили вернуть ограничения из-за COVID-19

1 августа директор Международного центра вакцинологии при Казахском национальном аграрном университете Кайсар Табынов стал первым жителем республики, получившим прививку от коронавируса - австралийскую COVAX-19, проходящую клинические испытания. Испытания собственной вакцины казахстанские медики планируют начать в сентябре.



Тем не менее на минувшей неделе премьер Аскар Мамин призвал готовиться "к возможной новой волне пандемии". Казахстанских школьников заранее предупредили, что учебный год начнется дистанционно. "Все, кажется, поняли, что коронавирус чуть ли не навсегда, что переболеть так или иначе предстоит всем",- резюмирует политолог Айдос Сарым.



Галина Дудина; Александр Константинов, Нур-Султан; Кабай Карабеков, Бишкек

Газета "Коммерсантъ" №141/П от 10.08.2020