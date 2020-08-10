США развязывают Вторую "холодную войну", - С.Кожемякин

14:22 10.08.2020 США развязывают Вторую "холодную войну"



Мир сделал шаг к глобальному конфликту. США объявили Китаю войну на уничтожение, смахнув пыль с практик маккартизма, гонки вооружений и сколачивания агрессивных блоков.



Кампания ненависти



Репетиция фильма о Фултонской речи Уин-стона Черчилля. Такое впечатление могло сложиться у человека, окажись он 23 июля в библиотеке имени Ричарда Никсона в Калифорнии. Там выступал госсекретарь США Майк Помпео. И хотя его речь была целиком посвящена Китаю, сходство с событием 74-летней давности больше, чем может показаться.



Глава американской дипломатии, видимо, добивался такого эффекта. Тон, ужимки, целые фразы повторяли речь, ставшую фактическим объявлением Советскому Союзу "холодной войны". Напомним, Черчилль называл "экспансию" СССР и коммунистических партий главной опасностью миропорядку. Как утверждал политик, они добиваются установления "тоталитарного контроля". "Мы не можем закрыть глаза на то, что свободы, которые имеют граждане в США, в Британской империи, не существуют в значительном числе стран", - неистовствовал Черчилль. Единственным способом "оказать сопротивление тирании", заключил он, является союз демократий во главе с Лондоном и Вашингтоном.



Помпео скопировал основные идеи Фултонской речи. По его словам, расчеты на эволюцию Китая "в сторону свободы и демократии" не оправдались, и сегодня его "марксистско-ленинский режим" стремится "к глобальной гегемонии". Поэтому, продолжил он, "нам нужна стратегия, которая защитит американскую экономику и наш образ жизни". "Америка больше не может игнорировать фундаментальные политические и идеологические различия между нашими странами, - заявил Помпео. - Свободный мир должен восторжествовать над новой тиранией".



Глава госдепартамента США не скрывал аналогий. Китай, отметил он, повторяет ошибки СССР, среди которых "отказ от прав собственности". Но если Черчилль заострял внимание на противостоянии внешней политике Москвы, не призывая прямо к свержению правительства, то Помпео перешел эту черту. Значительная часть его речи была посвящена противопоставлению Коммунистической партии народу Китая. Последний якобы страдает под ее ярмом и ждет не дождется свержения КПК. "В течение многих десятилетий наши лидеры… преуменьшали значение слов храбрых китайских диссидентов, которые предупреждали нас о характере режима... И мы больше не можем игнорировать это", - предупредил дипломат. А избавиться от "щупалец коммунизма" китайцам поможет "союз демократий" во главе с США - "маяком свободы для людей во всем мире". "Защита наших свобод от Коммунистической партии Китая - миссия нашего времени, и Америка идеально подходит для того, чтобы возглавить ее", - заключил Помпео.



Программный характер выступления несомненен. В соответствии с ним американские СМИ развернули кампанию лжи и ненависти. "Подобно тому, как Рейган подстегнул распад СССР, США должны ясно заявить, что их цель - прекращение существования Компартии Китая", - кликушествует журнал "Национальный интерес".



Целям борьбы с КНР подчинена внутренняя политика США. Если на международной арене администрация Трампа прибегает к риторике "холодной войны", то внутри страны она гальванизирует труп маккартизма. Директор ФБР Кристофер Рэй рисует жуткую картину того, как "китайские шпионы" опутывают своими сетями политиков и ученых. Каждые 10 часов, утверждает он, по линии контрразведки возбуждается новое дело, а общее их число превысило 5 тысяч.



Насколько натянуты эти образы "рыцарей плаща и кинжала", видно на примере гражданина Сингапура китайского происхождения Ео Цзюнь Вэя, которому грозит 10 лет тюрьмы. Владея в США консалтинговой компанией, он разместил объявления о приеме на работу, а собранные резюме якобы передавал кураторам в Пекине. Но больше всего агентов, по версии ФБР, окопалось среди китайских студентов и аспирантов. Тысячи из них уже высланы.



Этот же повод используется для закрытия разработанных в КНР мобильных приложений наподобие WeChat или TikTok. Они, объясняют в Вашингтоне, используются для получения личных данных американских граждан. Ужесточены правила работы китайских СМИ. Их обязали предоставлять списки сотрудников, отчитываться о кадровых перестановках и регистрировать всю собственность. Раскрутка антикитайской паранойи видна в угрозах запретить въезд членам КПК и их семьям и в призывах запретить проведение в Пекине зимней Олимпиады 2022 года. Кульминацией истерии стало закрытие генконсульства КНР в Хьюстоне. Американские власти назвали его "центром шпионской активности" и, не дождавшись отведенных ими самими 72 часов, ворвались в здание. Угрозы взрывов и убийств поступают в адрес китайских дипломатов в Вашингтоне. В китайском МИД назвали это "следствием распространения клеветы и разжигания ненависти".



Сценаристы раздора



Принципы калифорнийской речи положены и в основу дипломатии США. Во время европейского турне Помпео призывал к антикитайскому альянсу, угрожая за сотрудничество с Пекином. Давление имело эффект. Великобритания, Италия, Португалия и ряд других стран отказались от сотрудничества с КНР в создании сети связи пятого поколения.



Но главные мишени находятся внутри Китая. Анализ выступления Помпео и действий Вашингтона дает четкое представление, по каким целям будут бить американские стратеги. Они пытаются посеять межнациональную рознь, одновременно изнуряя Пекин мелкими и крупными конфликтами вдоль границ.



В конце июля санкции были введены против 11 китайских компаний, обвиненных в использовании принудительного труда жителей Синьцзян-Уйгурского автономного района (СУАР) КНР. Напомним, США и их союзники обвиняют Пекин в преследовании мусульманского населения. МИД Франции потребовал пустить в регион "международных наблюдателей". В ответ китайские власти заявили, что двери страны открыты для миссии во главе с верховным комиссаром ООН по правам человека. Однако на Западе жест доброй воли проигнорировали, пригрозив компаниям со всего мира "репутационными, экономическими и юридическими рисками" за сотрудничество с предприятиями СУАР.



Другим предлогом для давления выбран Тибет. Заявив, что Пекин препятствует поездкам американских дипломатов и журналистов в этот район Китая, США ввели санкции против ряда должностных лиц. "Доступ к Тибету жизненно важен для региональной стабильности", - заявил Помпео. Не меньшая наглость проявляется в вопросе Гонконга. Жестоко подавляя протесты и ужесточая нормы внутри своей страны, администрация Трампа ополчилась на принятый в КНР закон о национальной безопасности. Он предусматривает создание в Гонконге нескольких ведомств, отвечающих за борьбу с терроризмом, сепаратизмом и подрывом государственной власти, в том числе с опорой на иностранные силы. Подобные нормы в законодательстве автономии отсутствовали, что позволяло оппозиции пользоваться прямой поддержкой извне. Например, на прошедшем в Копенгагене "Демократическом саммите" первое слово было предоставлено одному из лидеров протестного движения Джошуа Вонгу. Выступив с докладом "Борьба за демократию с полей сражения в Гонконге", он призвал "свободный мир" усилить давление на Китай.



США ответили на действия Пекина санкциями и отменой торговых преференций для Гонконга. К атакам присоединился ряд других стран, включая Японию и членов Евросоюза. 28 июля Совет ЕС принял решение ограничить экспорт в КНР технологий, которые в перспективе могут служить для слежки за жителями Гонконга, а также облегчить получение жителями автономии виз.



Удары чужими руками



Аналогичный шаг сделал Тайвань, открывший специальный офис для предоставления эмигрантам из Гонконга права на проживание. Его участие в этой авантюре не случайно. Мятежному острову отводится важная роль в наступлении на Китай. По словам главы МИД Тайваня Джозефа Ву, Китай ищет лишь повод для нападения. Местные и американские СМИ живописуют во всех подробностях возможные боевые действия, включая уничтожение тайваньскими ракетами Шанхая и Пекина.



Под прикрытием этой трескотни принимаются политические решения. Американский конгрессмен Тед Йохо инициировал законопроект о сдерживании Китая. Документ санкционирует вмешательство американских войск при любых "угрозах жизни тайваньскому народу и его вооруженным силам", а также предусматривает углубление отношений Вашингтона и Тайбэя, вплоть до обменов визитами на высшем уровне и принуждения Пекина к мирным переговорам с Тайванем.



Активизировалось накачивание острова американским оружием. Госдепартамент США одобрил продажу оборудования для модернизации зенитно-ракетных комплексов "Пэтриот" стоимостью 620 млн долл., обсуждается поставка противокорабельных ракет "Гарпун" с пусковыми установками. Еще дальше пошел журнал "Национальный интерес", призвавший передать Тайваню ядерное оружие средней дальности.



Но важнее всего для США геополитическое положение острова у берегов материкового Китая, между Южно-Китайским и Восточно-Китайским морями. Это помогает устраивать провокации вроде той, что произошла 26 июля. Противолодочный самолет P-8A "Посейдон" и самолет радиоэлектронной разведки EP-3E пролетели вдоль побережья КНР.



Еще более масштабная провокация произошла в Южно-Китайском море. Туда вошли сразу две авианосные ударные группы ВМС США в сопровождении стратегических бомбардировщиков B-52. По словам Помпео, "все территориальные претензии Китая не соответствуют международному праву и полностью нарушают закон". "Нельзя, чтобы Пекин относился к Южно-Китайскому морю как к своей морской империи", - прибавил он. По какому праву США вмешиваются в дела региона, госсекретарь не пояснил. На это обращают внимание не только в КНР. Президент Филиппин Родриго Дутерте выступил против эскалации конфликта и отказал Вашингтону в расширении военного присутствия. Не спешат присоединяться к антикитайскому альянсу другие страны Юго-Восточной Азии.



Белый дом ищет выход в опоре на других союзников. Отправку в регион отряда во главе с новейшим авианосцем "Куин Элизабет" анонсировала Великобритания. Совместное заявление о "дестабилизирующих действиях Китая" сделали министры обороны США, Японии и Австралии, постпред последней поднял этот вопрос в ООН. В целом ставка Вашингтона на Канберру становится все очевиднее. Это подтвердил визит глав МИД и минобороны Австралии в США. Стороны договорились развивать сотрудничество в создании и использовании гиперзвуковых и космических вооружений, а также подписали соглашение о расширении американской базы в Дарвине. Почти одновременно министерство обороны Австралии выпустило обновленную стратегию. На развитие вооруженных сил планируется потратить почти 200 млрд долл. в течение десятилетия, в зону интересов Канберры включена не только вся Океания, но и Южно-Китайское море.



Не меньший расчет США связывают с Индией. Разжигая давние противоречия Дели и Пекина и суля индийскому руководству расширение его влияния, они добились обострения ситуации на границе. В июне в Гималаях впервые за много лет пролилась кровь. И хотя Индия и Китай провели после этого переговоры о разведении сил, обстановка остается напряженной. В конце июля стало известно о переброске по приказу Дели в долину Галван, район озера Пангонг-Цо и другие спорные участки истребителей, танков и артиллерии в сопровождении тысяч солдат.



Это произошло после того, как Соединенные Штаты официально приняли сторону Индии. Помпео осудил "неприемлемое поведение Пекина", выразив уверенность, что Вашингтон и Дели "смогут защитить свои интересы путем совместных усилий". "Презентацией" этого сближения стали внеплановые учения в Бенгальском заливе. В них участвовали авианосцы двух стран: американский "Нимиц" и индийский "Викрамадитья". Также в Дели откликнулись на призыв уменьшить зависимость от КНР в сфере телекоммуникаций и фармацевтики. В Индии заблокированы китайские мобильные приложения, введены ограничения на импорт свыше 350 товаров.



Наступая на Китай, руководство США пытается отвлечь внимание от углубляющегося кризиса внутри собственной страны и в то же время выражает интересы капиталистических элит, не желающих мириться с возвышением КНР. Это означает как то, что новая "холодная война" - реальность на годы вперед, так и то, что повышение ее температуры до "горячей" вовсе не исключено.



Сергей Кожемякин Источник - Правда

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