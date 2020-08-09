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Правда жизни. Ситуация с лекарствами в Узбекистане, - А.Умарова
14:23 10.08.2020

АЗИЗА УМАРОВА - О СИТУАЦИИ С ЛЕКАРСТВАМИ

Воскресенье, 09 Августа 2020

Опубликована Минздравом информация, согласно которой уголовно будут преследовать врачей и медперсонал, лечащих больных вне больниц. (Неясно касается ли это и тех, кто консультирует больных онлайн в десятках групп? Те врачи почти никогда не прописывали гидроксилорохин. Зато спасали кучу жизней людей, которых не брали больницы и скорая.)

У частных клиник, лечащих коронавирус не по национальному протоколу, будет отозвана лицензия.

Напомню. Национальный протокол - это пить гидроксихролохин и азитромицин. В носик оксолинка, и попить витаминок. (В скринах). Видимо, на кону такие большие средства в закупах лекарств, что решили пойти на самые жесткие меры, чтобы вся страна упилась гидроксилорохина. (И да, капельницы ставить вредно тоже.)

Кстати, обратите внимание, плаквенил исчез из риторики. Потому что, как выяснилось, его у европейской фармкомпании Sanofi наши не покупали. Купили, видимо, некий дженерик из какой-нибудь Индии-Китая. Тогда как Sanofi на своем сайте еще 1 августа выставила инфу о том, что никаких доказательств эффективности препарата в лечении коронавируса нет (скрин).

Кстати, эта же компания Sanofi выпускает тот самый Клексан! Но его почему-то наши закупать не стали. Его, как и кучу других препаратов, по словам многих знакомых, закупают родственники больных по спискам самих врачей в ковидных клиниках. Люди нередко за свои деньги закупают все, вплоть до банального судна для больного. (Их тоже, видимо, не закупили для развернутых ковидных больниц, где нет туалетов.)

Ну и вишенка на торте. Пишу все это в заблоченном фейсбуке. Именно с начала обострения пандемии в Узбекистане на 3G Фейсбук глючит. Области, в которых так и нет широкополосного интернета, отрезаны от многих обсуждений в соцсетях.

Азиза Умарова, общественный деятель

Источник - asiaterra.info
Постоянный адрес статьи - https://centrasia.org/newsA.php?st=1597058580
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