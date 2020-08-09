Нас насильно сносят! Обращение к Ш.Мирзиееву жителей поселка Йик-ота Ташобласти

14:26 10.08.2020

КЛАРА САХАРОВА: "У НАРОДА ОТНИМАЮТ ПОСЛЕДНЕЕ"



Воскресенье, 09 Августа 2020



Уважаемый Шавкат Мираманович!



В очередной раз обращаюсь к Вам по вопросу сноса жилых домов в поселке Йик-ота Юкори-Чирчикского (Верхнечирчикского - ред.) района Ташкентской области, в связи с расширением дороги.



Я, Сахарова К. В., проживаю с двумя детьми, онкобольной матерью и больным супругом. Мы, с супругом, когда он был здоров, начиная с 2006 года, своими руками строили дом, навесы, надомные пристройки, забор и бетонировали двор, создавали уют и удобства для своих детей. Все, что есть во дворе, узаконено, так как моя семья является законопослушными гражданами Республики Узбекистан. Все члены моей семьи работали и работают в государственных организациях, за небольшую заработную плату, поэтому мы не могли позволить себе роскоши.



Несмотря на то, что мы чтим законы Республики Узбекистан и не нарушаем законы, к сожалению, Закон, а точнее представители Закона, к нам несправедливы.



Все мои заявления и обращения в вышестоящие организации, [президентский] портал, прокуратуру, к омбудсмену и т. д. автоматически направляются в хокимият (администрацию) Янги-Базара Юкори-Чирчикского района Ташкентской области на исполнение. (…)



Я жалуюсь на хокимият, чтобы приняли меры по отношению к ним, а вместо того, мое заявление направляют им же на рассмотрение. Выходит, [они] сами с собой разбираться будут? А мне - отписки? (…)



Если бы у меня была возможность и [были] стабильные цены на рынке, я, конечно же, взяла бы землю и компенсацию и построила бы новый дом. Но, к сожалению, я и моя семья не уверены в завтрашнем дне, - тем более моей семье пришлось столкнуться с произволом в судебной системе, в прокуратуре, в медицине, в образовании и трудоустройстве. Везде коррупция и несправедливость, которую я, как живой пример, могу доказать, так как моя семья прошла через все это круги ада. А что касаемо судебной системы, прокуратуры и учреждений мест лишения свободы (…) об этом писали в СМИ, как в наших, так и в зарубежных, - обо всем этом произволе.



Но хочу остановиться на своей проблеме. Ко мне два раза приходили представители хокимията Янгибазара Юкори-Чирчикского района, побеседовать со мной, и главная их цель - "закрыть" жалобу. При этом они мне сказали, что если я не подпишу "далолатному" (акт, сертификат - ред.), они все равно без моей подписи "закроют" жалобу. Весь разговор с представителями [государства] я записываю и фотографирую для доказательства. Потому что чиновники и власть потеряли доверие людей. Они пообещали, что мне выплатят компенсацию, и [дадут] земельный участок [размером в] 4 сотки вместо моих 7 соток земли. А остальные 3 сотки предложили купить на аукционе втридорога. Где есть такой закон - обдирать народ и ущемлять? И оценят мой дом с учетом, что он не новый. Это что за издевательство?



Я им сказала, что я приглашу лицензированного оценщика, и они составят смету для строительства такого же [дома], с такой же площадью как в кадастре на новом участке. Но они мне отказали, значит я не буду выселяться даже через суд. (…) На протяжении четырех лет я и моя семья не может жить спокойно с этим сносом и моральным давлением. Почему мне должны снести дом, не представляя такого же, почему я должна жить в кредит? Я искала похожие по типу дома; стоимость домов не нового типа, как у меня, начинается с 80 тысяч долларов (…). А типовые коттеджи, с трещинами и без надомных построек от 90 и выше тысяч долларов. Вы, мне объясните, это нормально? И мне еще предлагают - если что, мы покажем дом, но он от вашего дома находится в 15-20 км. Извините, может мою семью сразу в Ферганскую долину [выселить], или лучше вырыть котлован и закатать мою семью, как будто нас и не было, и все проблемы решены?



Уважаемый Шавкат Мироманович! Так же нельзя. Разве вы не видите, какой беспредел творится? Люди вешаются, сжигают себя, убивают друг друга, все на нервах, из-за нехватки и недостатков. А чиновники отчитываются перед Вами, что все хорошо, народ живет в достатке и [все] счастливы. А когда Вы выезжаете на встречу с народом, они готовят сценарий и людей, чтобы Вас ввести в заблуждение. Готовят им речь, красиво одевают, и они Вас хвалят и бесконечно благодарят. А после того как Вы уезжаете, проклинают наше государство, которое Вы, уважаемый Шавкат Мироманович, возглавляете. И все это дело рук чиновников, которые не хотят жить честно и служить народу и Родине.



Так нельзя, мы Ваш народ, мы избирали Вас и доверили свои судьбы и судьбы наших близких. А что происходит? Богатые богатеют, бедные нищают. У народа отбирают последнее.



Шавкат Мираманович! Прошу Вас разобраться в моей ситуации, помочь народу и остановить весь этот беспредел во всех структурах нашего государства.



Клара Сахарова, жительница поселка Йик-Ота близ Ташкента