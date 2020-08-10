"Осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19", - пугает академик Тотолян

14:27 10.08.2020

"Осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19"

Иммунолог, академик РАН Арег Тотолян - о загадках коронавируса, второй волне и разных оценках коллективного иммунитета



Наталия Михальченко



Более полугода вирус SARS-CoV-2 держит в напряжении весь мир, но на многие вызванные им вопросы ученым пока не удается найти ответы. Почему одни болеют COVID-19 дважды и трижды, а другие не заражаются, даже плотно общаясь с тяжелыми пациентами. Сколько процентов людей должны переболеть, чтобы достичь коллективного иммунитета. Сработает ли вакцина и возможен ли осенью возврат к ограничительным мерам. Об этом в интервью "Известиям" рассказал академик РАН, главный иммунолог Санкт-Петербурга, директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Арег Тотолян.



- Арег Артемович, есть ли какие-то особенности, тайны у SARS-CoV-2, которые вам как иммунологу до сих пор непонятны, разжигают научный азарт?



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- Да. Мы наблюдаем более 200 переболевших COVID-19 пациентов, детально их обследуем. Особенное внимание уделяем тем, у кого несомненен диагноз, но антитела, судя по пяти тест-системам разных производителей, не вырабатываются. Таких пациентов больше, чем мы ожидали. Обычно антитела не вырабатываются при иммунодефицитных состояниях, но таких людей в популяции не так уж много. А вот среди выздоравливающих от коронавирусной инфекции их оказалось значительно больше. Это заслуживает пристального изучения, и мы такие исследования ведем.



- Это те самые люди, которые могут заболеть повторно? Подобный случай приводил губернатор Владимирской области Владимир Сипягин со ссылкой на соцсети. Учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта Федермессер рассказала в СМИ, что болела COVID-19 даже три раза.



- Мы можем опираться только на верифицированные, надежно задокументированные случаи. Но, кстати, назову и противоположный пример: есть определенная группа лиц, невосприимчивых к SARS-CoV-2. Мы детально обследовали некоторых медиков, которые по три-четыре месяца работали в "красной зоне", контактировали с сотнями пациентов, а у них антитела не определяются. Маркеры резистентности заслуживают внимательного изучения. Здесь может быть скрыт ответ на вопрос об универсальном средстве борьбы с этой инфекцией, не столь затратном в сравнении с вакциной и к тому же быстрее получаемом.



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- В недавней статье шведских ученых говорится, что к 24% москвичей, у которых нашли антитела IgG, можно прибавить еще 20–40% тех, у кого работает Т-клеточный иммунитет. На этом основании Сергей Собянин сделал вывод, что в Москве так или иначе встретились с вирусом около 60% жителей. И они уже под защитой. Вы с этим согласны?



- Мэр Москвы говорит не о 60% защищенных, а о том, что 60% москвичей встречались с вирусом. С этим можно согласиться. Привело ли это к защите, еще надо выяснять. Если для оценки гуморального иммунитета есть простой тест, с помощью которого можно оценить его уровень в популяции, то для оценки клеточного иммунитета (в частности, Т-клеточного) при массовых исследованиях нет универсального средства оценки.



- Вирусолог Анатолий Альтштейн высказал опасение, что коллективному иммунитету пока неоткуда взяться. Вы с ним согласны?



- Уровень иммунной прослойки в Москве мы сейчас анализируем, через пару дней буду готов назвать точные цифры. В Петербурге по состоянию на середину июня иммунитетом к SARS-CoV-2 обладают 26% горожан. Это недостаточно для того, чтобы защитить регион от эпидемии. Но и не так уж мало, учитывая, что четыре месяца назад эта цифра была нулевой.



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- Что лучше защищает: вакцина или приобретенный при встрече с инфекцией иммунитет?



- Опыт работы с различными инфекциями свидетельствует в пользу иммунитета, приобретенного естественным путем, через заболевание. Он более стойкий. Если уж он не будет защищать, то добиться этого через вакцинацию еще меньше шансов.



- Какой эффект может дать предрекаемое многими экспертами осеннее сочетание SARS-CoV-2 c гриппом, парагриппом, ранее известными и относительно безобидными коронавирусами?



- Пока мы не готовы дать научно обоснованный ответ, как будут сочетаться сезонные инфекции с COVID-19 - утяжелят ли их течение или, наоборот, антитела к обычному коронавирусу дадут перекрестную защиту. К тому же глава Роспотребнадзора Анна Попова недавно предупредила, что в этом эпидсезоне ожидается циркулирование других штаммов гриппа, чем в прошлые годы, от них россияне еще не прививались. Не ясно, как перенесут инфекцию те, кто соблюдал жесткий режим самоизоляции, не смогут же они сидеть дома всю жизнь. Боюсь, осенью мы можем столкнуться с более тяжелым течением COVID-19, чем весной, и должны быть к этому психологически готовы.



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- Нас опять ждет самоизоляция?



- Думаю, вводить ограничения в масштабах всей страны снова не потребуется. Могут быть вспышки в отдельных населенных пунктах, и тогда резонными будут локальные ограничительные меры, где-то с закрытием школ и вузов.



Весной повсеместные ограничения были нужны, чтобы выиграть время в борьбе с неконтролируемой эпидемией и нарастить мощности здравоохранения (койки, оборудование, подготовка персонала, средства индивидуальной защиты). Единственной доступной формой контроля было ограничение общения. Считаю, что принятые меры были правильными, эффективными, точными. Сейчас все составные части этой системы есть, они не свернуты, а законсервированы, и могут быть развернуты вновь, если такая необходимость возникнет.



- Россия в самом начале эпидемии быстро закрыла границу с Китаем. Но потом наши карантинные меры были значительно мягче, чем в КНР. Кто тут прав? Если бы мы пошли по китайскому пути, может, не было бы в стране почти девятисот тысяч зараженных?



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- Сыграли свою роль разница менталитетов и демографические особенности. Меры, которые принимали в Китае и у нас, не сильно отличались на бумаге. Отличались в соблюдении. В Китае если вышло распоряжение властей носить маски и перчатки, то без них никуда не пускали. А в России не скажу, что большинство соблюдает карантинные мероприятия. При этом для китайцев несоблюдение карантина опаснее, эпидемии у них разгораются гораздо быстрее из-за того, что у них на два порядка выше плотность населения. Там, где мы можем себе позволить проявить беспечность, они не могут.



- Среди 17 российских вакцин, которые находятся на разных стадиях готовности, на какую вы смотрите с особенной надеждой?



- Я верю в работающие вакцины. Предпочтение будет отдаваться максимально безопасному и эффективному препарату, который будет оценен по уровню вырабатываемых и защищающих антител.



- Вакцина, созданная в институте Гамалеи, отвечает этим критериям?



- Вызываемые ею головная боль, кратковременное повышение температуры - это нормально, применение подобных вакцин часто сопровождается такими явлениями. А что касается длительности сохранения иммунитета, ответа на этот вопрос пока нет.



- Вакцину института Гамалеи вводили добровольцам дважды. При массовой вакцинации будет та же схема?



- Возможно. Если первая вакцинация покажет, что необходимо двукратное введение - будем делать. Этого не надо бояться. В российском календаре прививок есть инфекции, против которых вакцинируют дважды и даже трижды - например, корь.



С иммунологических позиций нам нужно стремиться к 90–95% иммунизации, и чем быстрее мы к этому придем, тем лучше. Для этого есть два пути: естественный (переболеть) и искусственный (вакцинация). В жизни, как известно, применяются оба.



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- Помогает ли прививка БЦЖ при столкновении с вирусом SARS-CoV-2?



- Мы встречаемся с ситуацией, когда человек не болел (отрицательный тест), не было симптоматики, но у него тем не менее есть антитела. Это объясняется тем, что существует пассивная иммунизация, гетерологичные иммунные ответы (защита от одной инфекции в силу перекрестных реакций начинает защищать и от другой инфекции. - "Известия"). Здесь зависимость течения заболевания от БЦЖ-вакцинации - самый яркий пример. Эта вакцина работает через клеточный иммунитет, защищает и от других патогенов, а также выполняет роль иммуномодулятора: используется для лечения рака мочевого пузыря, это многократно доказано. И потому я охотно верю в то, что БЦЖ-вакцинация приводит к облегченному протеканию болезни или защите от коронавируса.



Известно, что летальные случаи связаны не с самой вирусной инфекцией, а с ее осложнениями. На первом месте среди причин смертности больных с COVID-19 - двухсторонняя пневмония с высоким уровнем поражения легких, которая вызвана сочетанной (вирусной и бактериальной) инфекцией. БЦЖ-вакцинация защищает и от осложнений.



- Обычные меры по укреплению иммунитета работают в случае с SARS-CoV-2?



- Работают. Стоит применять комплексные витамины, особенно С и D. Также в качестве профилактического средства и в первые два дня заболевания эффективен интерферон-альфа в виде спрея или капель в нос.